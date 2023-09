Magden Eine Lösung im Asylknatsch? Die Gemeinde will zwei Liegenschaften kaufen Mit seinen Plänen, eine zentrale Asylunterkunft zu bauen, scheiterte der Magdener Gemeinderat im Juni krachend an der Gmeind. Nun ist klar, wie es stattdessen weitergehen soll: An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung beantragt der Gemeinderat den Kauf von zwei Liegenschaften im Dorf.

Der Satz klang unspektakulär. «Der Bevölkerung sollen am 30. Oktober Einblicke in die Planung gewährt werden», schrieb die Gemeinde Magden Ende August in einer Mitteilung. Nun ist klar: An besagtem Montagabend wird die Bevölkerung nicht nur Einblick in die Planung erhalten – nein: Sie wird dann an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung über den Kauf von zwei Liegenschaften für die Unterbringung von Asylsuchenden, Schutzbedürftigen und vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern entscheiden.

Es könnte dies das Ende eines monatelangen Knatsches sein. Rückblick: Im Frühjahr legte die Gemeinde ein Baugesuch für eine Asylunterkunft am Waldrand auf. Für 3,45 Millionen Franken sollte auf dem Areal des alten Forstwerkhofs in einem Neubau eine zentrale Asylunterkunft mit 76 Plätzen entstehen. Das aber sorgte für heftige Diskussionen. Allen voran das Komitee «Ja für dezentrale Lösung» kritisierte die Pläne scharf. An der Gmeind im Juni schliesslich wurde der beantragte Verpflichtungskredit für die Unterkunft krachend versenkt.

Gemeinde will zwei Liegenschaften kaufen

Nach dem Nein setzte der Gemeinderat die Arbeitsgruppe «Wohnraum für Asylsuchende, Schutzbedürftige und vorläufig aufgenommene Ausländer» ein. Die nun präsentierte Lösung sei das Resultat der Arbeitsgruppe, heisst es in einer am Mittwochnachmittag verschickten Mitteilung. Die Lösung? eine dezentrale Unterbringung.

Die zentrale Unterbringung von Asylsuchenden ist vom Tisch – die Gemeinde will stattdessen zwei Liegenschaften kaufen. Visualisierung: zvg

Geplant ist der Kauf der Liegenschaften an der Juchstrasse 3 sowie an der Wintersingerstrasse 38. Kaufpreis: Insgesamt knapp 2,5 Millionen Franken. Dies, schreibt die Gemeinde, «würde zu einer sofortigen Entspannung der Unterbringungs- und Betreuungssituation der Asylsuchenden, Schutzbedürftigen und vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländer, welche den Gemeinden Magden und Olsberg gegenwärtig zugewiesen sind, führen».

«Die Gemeinde will zukünftig flexibler auf Entwicklungen und neue Bedürfnisse, nicht nur im Asylbereich, reagieren», heisst es weiter. Gemäss den Unterlagen zur Versammlung, welche die Stimmberechtigten in den nächsten Tagen erhalten, will der Gemeinderat mit Unterstützung der breit abgestützten Arbeitsgruppe die Unterbringung der Schutzbedürftigen neu ausrichten. «Verfolgt werden darum Investitionen zu Gunsten einer nachhaltigeren und flexibleren Lösung.»

Ein Teil eines Gesamtkonzepts

Eine dezentrale Lösung soll «die Integration der Asylsuchenden in der Dorfgemeinschaft begünstigen und kann bei verändertem Bedarf einfacher umgenutzt werden», so die Gemeinde. «Die Lösung ist eine gute Investition.» Durch die Liegenschaftskäufe würden die Immobilien in das Finanzvermögen der Gemeinde aufgenommen. «Somit sind die geplanten Liegenschaftskäufe als Umlagerung von liquiden Mitteln in kurz- und mittelfristige Wertanlagen zu verstehen.»

Die beantragte Lösung sei als Teil eines noch zu entwickelnden Gesamtkonzepts zu verstehen: «Mit dem Erwerb dieser und gegebenenfalls weiterer Liegenschaften, will der Gemeinderat unter anderem dem Bedürfnis der Wohnbevölkerung nach preisgünstigem Wohnraum nachkommen und gleichzeitig flexibler auf Unterbringungsbedürfnisse reagieren können.»