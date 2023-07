Magden Eine Arbeitsgruppe soll die drängenden Fragen zur Asylunterkunft klären – und eine neue Option aufzeigen Magden muss eine neue Lösung für die Unterbringung von Asylsuchenden finden – sonst drohen möglicherweise hohe Ersatzabgaben. Nachdem der Gemeinderat mit dem Projekt einer neuen zentralen Unterkunft an der Gmeind eine Abfuhr kassiert hat, soll nun eine breit abgestützte Arbeitsgruppe eine neue Lösung finden. Klar ist: Die Zeit drängt.

Die Zeit drängt – Madgen muss eine neue Lösung für die Unterbringung von Asylsuchenden finden, und zwar schnell. Sonst drohen hohe Ersatzabgaben an den Kanton.

Zur Erinnerung: Mitte Juni hatten die Stimmberechtigten an der Gmeind Mitte Juni den Antrag des Gemeinderates auf 3,45 Millionen Franken für die zentrale Asylunterkunft beim ehemaligen Forstwerkhof mit 314 Nein- und 83 Ja-Stimmen krachend versenkt.

Gemeinderat beruft Arbeitsgruppe ein

Der Gemeinderat möchte nun «die konstruktiven Voten aus der Bevölkerung aufgreifen und mehrheitsfähige Vorschläge erarbeiten», heisst es in einer Mitteilung. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung beschlossen, eine «Arbeitsgruppe zur Unterbringung von Asylsuchenden, Schutzbedürftigen und vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern in der Gemeinde Magden» einzuberufen, kurz: die Arbeitsgruppe Asylunterkunft.

Die Gemeinde Magden wollte eine neue Asylunterkunft errichten – das Projekt aber scheiterte an der Gemeindeversammlung krachend. Visualisierung: zvg / Aargauer Zeitung

Darin sollen neben zwei Mitgliedern des Gemeinderats – Ammann André Schreyer und der für das Asylwesen zuständige Roger Sprenger – «verschiedene Interessengruppen Einsitz nehmen und eine entsprechende Unterbringungsstrategie ausarbeiten», heisst es weiter. Eingeladen wurden Vertreter und Vertreterinnen der Ortsparteien, der Elternvereinigung, des Gewerbevereins, der Energie- und Umweltkommission, der Landwirtschaftskommission sowie des Komitees dezentrale Lösung.

Ein Entscheid soll möglichst rasch her

Die erste Sitzung der Arbeitsgruppe ist auf den 14. August angesetzt. Denn eben: Die Zeit drängt. Heute sind die Geflüchteten grösstenteils in angemieteten Unterkünften und Wohnungen im Dorf untergebracht – eine Lösung, die allerdings quasi ein Ablaufdatum hat. Gleich mehrere Mietverträge von Asylwohnungen und -unterkünften im Dorf laufen im Verlauf des nächsten Jahres nämlich aus. Das hatte der Gemeinderat in den vergangenen Wochen stets betont.

«Der Gemeinderat ist überzeugt, mit der Arbeitsgruppe breit abgestützte Vorschläge ausarbeiten zu können, bei welchen schlussendlich ein Vorschlag in einem Bauprojekt endet», heisst es in der Mitteilung. Darüber soll dann eine ausserordentliche Gemeindeversammlung entscheiden. Ein Termin ist noch nicht kommuniziert.

Die Gegnerinnen und Gegner der zentralen Asylunterkunft begrüssen dieses Vorgehen. «Wir hoffen auf eine offene Herangehensweise, sodass wir gemeinsam eine für alle tragbare Lösung finden können», sagt Peter Haller, Mitglied und Sprecher des Komitees gegen die zentrale Unterbringung der Asylsuchenden.