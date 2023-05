Magden Die Natur als Inspirationsquelle: Käthy Keller stellt Keramikbilder aus, die an Baumrinden erinnern Die Magdemer Künstlerin kann auf einen interessanten Lebenslauf zurückblicken. Nun stellt sie im Kirchgemeindehaus Kaiseraugst Keramikbilder aus. Sie hat schon vielerorts im Fricktal ausgestellt – aber eben noch nie in einer Kirche.

Die Magdemer Künstlerin Käthy Keller stellt im Kirchgemeindehaus Kaiseraugst Keramikbilder aus. Bild: zvg

Aufgewachsen ist Käthy Keller-Wullschleger in der Kloos in Rheinfelden. Ihr Vater war Zeichenlehrer, von ihm habe sie wohl ihre Affinität zur Kunst, vermutet sie, doch nicht nur: «Auch unsere Mutter war ein kreativer Mensch, nur konnte sie das neben ihrem Mann nicht ausleben.» Ihr selbst wurden keine Steine in den Weg gelegt. Sie besuchte den Vorkurs an der Kunstgewerbeschule in Basel, danach liess sie sich zur Kindergärtnerin ausbilden. «Damals wollten alle Grafiker werden, dabei gab es in der Branche kaum Stellen. Für mich war Kindergärtnerin der Traumberuf, ich konnte mein künstlerisches Know-how in den Unterricht einbringen.»

48 Kinder im neu eröffneten Kindergarten in Magden

In Magden wurde sie Lehrerin am eben eröffneten Kindergarten, «es waren – heute unvorstellbar – 48 Kinder. Aber für mich war es der perfekte Start ins Berufsleben. «Ich konnte alles selber einrichten, neben dem Schulzimmer befand sich ein zweiter Raum, in dem ich ein Kasperlitheater aufbaute, da gab es viele Aufführungen, auch die Figuren habe ich selbst gemacht.»

Kellers Talent blieb ihrem Umfeld nicht verborgen. Bald schon wurde sie angefragt für Lehrerfortbildungen, in Holzbearbeitung, Töpfern, Gestalten von Kasperlifiguren. Und der Rektor der Schule in Magden überzeugte sie, statt ihres geliebten Kindergartens fortan den Werkunterricht an der Primarschule zu übernehmen. Berufsbegleitend liess sie sich zur Werklehrerin ausbilden.

Zuvor hatte sich das eingestellt, was Keller lachend als «Klassiker» bezeichnet: «Kindergärtnerin und Lehrer verlieben sich». Sie und ihr Mann Marcel hatten ihre Stellen in Magden am selben Tag im April 1970 angetreten. Drei Jahre später, am 7. Juli 1973, heirateten sie.

Das Setting mit dem Lehrer-Mann erwies sich als hilfreich für die eigenen beruflichen Ambitionen. Marcel Keller kam nachmittags um vier Uhr heim, ab dann konnte sie unterrichten. In den Sommerferien erteilte sie Fortbildungskurse für Lehrerinnen und Lehrer.

Dann kam ein Kollege auf sie zu mit der Frage, ob sie nicht an seiner Stelle den Zeichenunterricht übernehmen möge. Von da an, während der letzten fünf Jahre ihrer beruflichen Tätigkeit, erteilte sie ausschliesslich Bildnerisches Gestalten an der Oberstufe.

Käthy Keller hat ihr künstlerisches Schaffen schon oft ausgestellt, in der Alten Trotte in Effingen, der Galerie Looberg in Zuzgen, im Magidunum in Magden, an der Grün 80, im Spital Rheinfelden. In einer Kirche aber hat sie noch nie ausgestellt.

Die Verbindung zum Wald war bei ihr immer schon stark

Die Werke, die sie dort präsentiert, sind inspiriert von der Baumrinde. Überhaupt habe sie eine starke Verbindung zum Wald, sagt Keller, und wenn sie von der Baumrinde erzählt, kommt sie ins Schwärmen: «Baumrinden sind künstlerisch unglaublich spannend, mit Rissen, Brüchen, Löchern, die der Specht reingehämmert hat, von Moos überwachsen. jedes Stück ist einzigartig, und jedes von verzaubernder Schönheit.»

Beim Tüfteln mit neuen Techniken entdeckte sie, dass man Keramikplatten durch den Brennprozess in einer Weise zum Zerbrechen bringen kann, dass sie danach ähnlich wie Baumrinden aussehen.

So eloquent sie sich zu den Techniken äussert, so zurückhaltend gibt sie sich bei der Frage, was sie mit ihren Werken denn zum Ausdruck bringen will. Jedenfalls gehe es ihr nicht um eine Botschaft wie: «Rettet den Wald!» oder «Rettet unsere Welt!». Sie wolle die Schönheit des Waldes und der Natur zeigen.

Und dann habe sie da noch ein kleines Supplement für den Pfarrer mit seinen ewigen Fragen nach dem Sinn, sagt sie und zeigt eine skurrile Gruppe von abgebrannten Baumstrünken, auf die tönerne Köpfe modelliert sind. «Diese Herren», sagt sie, «heissen ‹die zwölf Apostel›».

Wie sie denn darauf gekommen sei, den Hölzern Tonköpfe aufzusetzen, fragt der Schreibende. «Das schreit doch danach», lautet die Antwort. Und der Pfarrer wird mit der Aufgabe bedacht, im Gottesdienst anlässlich der Vernissage über die Berufung der zwölf Apostel zu predigen.