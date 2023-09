MAGDEN Die Badi erzielte einen Besucherrekord – muss aber fürs nächste Jahr ein komplett neues Badmeisterteam finden Auch wenn der Sommer gerade ein überragendes Comeback feiert, geht die Badi-Saison allmählich zu Ende. Besonders erfreulich war sie für das kleine Schwimmbad in Magden – zum zweiten Mal in Folge stellt es einen neuen Besucherrekord auf. Nun aber steht der Badi eine grosse Herausforderung bevor.

Bei den hohen spätsommerlichen Temperaturen bietet sich zurzeit eine der letzten Möglichkeiten, dieses Jahr in einem Freibad in der Region nochmals abzutauchen oder ein paar Bahnen zu ziehen. Das Schwimmbad Schibelacher im Magden etwa hat am 10. September zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet.

Auch wenn die Badi mit ihrem 25-Meter-Schwimmbecken nicht zu den grössten der Region zählt, hatte sie doch einen enormen Anstieg an Eintritten zu verzeichnen. «Wir hatten noch nie so viele Leute wie 2023», sagt Badmeisterin Charlotte Weber. Gegen 14’000 Eintritte seien über die Saison verkauft worden. Dies, nachdem schon 2022 mit knapp 11’000 Eintritten ein neuer Rekord erreicht wurde. Zum Vergleich: Vor der Sanierung der Magdener Badi lagen die Verkaufszahlen jeweils bei rund 6500 Eintritten pro Jahr.

Viele Auswärtige kamen nach Magden

Weber und ihre Kolleginnen haben damit einen anstrengenden Sommer hinter sich. «Wir sind an unsere Kapazitätsgrenzen gestossen», sagt sie. Es war eine grosse Herausforderung, die Sicherheit für alle Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten.

Vor der Sanierung der Magdener Badi lagen die Verkaufszahlen jeweils bei rund 6'500 Eintritten pro Jahr. Bild: Horatio Gollin (22.05.2022)

Der neue Höchstwert bei den Eintritten ist gemäss Weber auf drei Ursachen zurückzuführen: das sommerliche Wetter, die Sanierung und die damit verbundene Modernisierung der Badi vor zwei Jahren sowie der niedrige Eintrittspreis, der für Erwachsene nur 1.50 Franken beträgt. Der Preis hätte auch viele Auswärtige nach Magden gelockt. Etwa aus Pratteln BL. «Von da kamen besonders viele Leute, weil dort das Schwimmbad diesen Sommer nur eingeschränkt geöffnet hatte», sagt Weber.

Zudem ist in Magden jetzt schon klar, dass das Schwimmbad ein neues Team braucht. Für Weber und ihre beiden Kolleginnen ist 2023 die letzte Saison im «Schibelacher», da sie pensioniert sind oder eine neue Herausforderung annehmen werden. Eine entsprechende Stellenausschreibung ist auf der Website der Gemeinde bereits aufgeschaltet.

63’000 Badegäste in Frick

Anders als in Magden wurden in den anderen Fricktaler Schwimmbädern zwar keine Rekorde erzielt, zufrieden sind die Badmeister aber trotzdem. «Wir können uns nicht beschweren», sagt Simon Heimann, Betriebsleiter im «Vitamare» in Frick. 63’000 Eintritte seien bis jetzt verkauft worden. Er stört sich auch nicht, dass der Juli nicht überragend besucht war. «Wir konnten uns in dieser Zeit auf die Revision des Hallenbads konzentrieren», sagt Heimann.

Wo kann im Fricktal am längsten gebadet werden? In Wölflinswil wurde die Badisaison am 3. September mit einem Badifest beendet. Wer in Magden oder Rheinfelden nochmals ins kühle Nass tauchen will, muss sich beeilen: Die Freibäder haben nur noch bis am 10. September geöffnet. Eine Woche später gehen auch die Badis in Frick (15. September), Laufenburg (16. September) sowie Kaiseraugst und Möhlin (jeweils 17. September) in die Winterpause.

Auch der Wölflinswiler Badmeister Tobias Treier hat einen strengen Sommer hinter sich. «Das Jahr war sicher besser als letztes Jahr mit überdurchschnittlich vielen Badegästen», sagt er. Auch wenn das Schwimmbad seit vergangenem Wochenende nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich ist, dürfen sich immerhin die Schulkinder von Wölflinswil und Oberhof noch eine Woche über das erfrischende Bad freuen.

Das Schwimmbad in Wölflinswil war gut besucht. Bild: zvg/Tobias Treier

Die Fricktaler Badmeisterinnen und Badmeister bestätigen unisono, dass der grosse Run auf die Badis mittlerweile vorbei sei. «Es bräuchte wohl drei Tage am Stück 30 Grad und mehr», sagt Heimann. Die zum Teil schon kühlen Temperaturen am Morgen schreckten viele Leute ab, auch wenn es am Nachmittag richtig sommerlich sei.

Badi-Saison wird trotz Sonne pur nicht verlängert

Obwohl die Badis aktuell keine Menschenmassen mehr anziehen, stellt sich die Frage, ob die Saison wegen der aktuellen Hitze vielleicht doch noch verlängert werden kann. Die Badmeisterinnen und Badmeister winken aber ab. «Das geht bei uns nicht, es würde zu wenig Zeit fürs Einwintern bleiben», sagt der Laufenburger Badmeister Markus Moll. Auch in Frick wird die Zeit von Glacé, Rutschbahn und Sprungbrett nicht verlängert. «Wir sind dafür zu knapp an Personal», sagt Heimann.

Zumindest für den Moment muss der Sommerspass in die Winterpause. Badi-Liebhaberinnen und -Liebhaber wissen aber: Am 1. Mai 2024 geht es wieder los, dann startet traditionell mit dem «Vitamare» in Frick das erste Schwimmbad der Region in die neue Saison.