Magden Der neue Werkhof kommt auf dem erweiterten Feuerwehrmagazin zu stehen: «Gmeind» bewilligt 7,38 Mio. Franken Die Einwohnenden von Magden stimmen der Erweiterung des Feuerwehrmagazins und dem Neubau des Werkhofs zu. In der Halle Juch sollen Erneuerungen durchgeführt werden, um sie für die nächsten 15 Jahre fit zu machen. Und das Budget 2023 wird mit unverändertem Steuerfuss von 95 Prozent genehmigt.

Gemeindeversammlung Magden: 122 Stimmbürgerinnen und -bürger kamen, um abzustimmen. Horatio Gollin

Obwohl zeitgleich in Katar die Schweizer Nationalmannschaft gegen Serbien kickte, herrschte ein recht grosses Interesse an der Gemeindeversammlung in Magden. 122 Stimmbürgerinnen und -bürger hatten ihren Weg in den Gemeindesaal gefunden. Bei der Sommergmeind waren es laut Protokoll nur deren 74 gewesen.

Einstimmig genehmigte die Versammlung mehrere Anträge auf Zusicherungen des Gemeindebürgerrechts sowie die Kreditabrechnung für die Sanierung des Kugelfangs Salzacker und der Voruntersuchung des Kugelfangs Enge. Anschliessend kamen die Traktanden, die mehr zu diskutieren gaben.

Gemeindeammann André Schreyer erklärte, wieso Feuerwehr und Werkhof mehr Platz brauchen. Neben ihm die Gemeinderäte Roger Sprenger, Thomas Henzel und Gemeinderätin Carole Binder-Meury (von links). Horatio Gollin

Der Werkhof sei unterdimensioniert und ein effizientes Arbeiten nur eingeschränkt möglich, während bei der Feuerwehr die Räumlichkeiten nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, sagte Gemeindeammann André Schreyer. Ein Anbau an das Feuerwehrmagazin, der zusätzlichen 50 Prozent der bisherigen Fläche entspricht, und ein zweigeschossiger Neubau des Werkhofs auf dem erweiterten Feuerwehrmagazin soll Abhilfe schaffen.

Weiterer Raumbedarf der Feuerwehr kann durch die Übernahme der Räume der ehemaligen Zivilschutzanlage gedeckt werden. Für den Betrieb von Feuerwehr und Werkhof muss die Parzelle der Lärmempfindlichkeitsstufe III statt bisher II zugeordnet werden. Für die Nachbargrundstücke seien aber keine Auswirkungen zu erwarten.

Die Versammlung genehmigte den Verpflichtungskredit über 7,38 Mio. Franken für den Werkhof-Neubau und den An- und Umbau des bestehenden Feuerwehrmagazins sowie die Teiländerung der Nutzungsplanung.

«Die grosse Sanierung» der Halle Juch wird verschoben

Angesichts der auf die Gemeinde zukommenden Kosten wird «die grosse Sanierung» der Halle Juch verschoben. Einiges sei aber zu erledigen, um die Lebensdauer der Halle um 10 bis 15 Jahre zu verlängern, so Schreyer. In der 1987 gebauten Halle müssen etwa Oblichtbänder, die Dachflächenfenster in den Garderoben, Fenster und Aussentüren sowie die Geräteraum-Tore erneuert werden.

Die zahlreichen Anwesenden winkten alle Geschäfte relativ zügig durch. Horatio Gollin

Die thermische Solaranlage muss ersetzt werden. Fassaden und der Hallenboden sollen gestrichen werden. Auf eine Photovoltaikanlage wird verzichtet, da diese eine Sanierung des erst 2003 neu abgedichteten Daches notwendig machen würde. Mehrheitlich stimmte die Versammlung dem Verpflichtungskredit über 1,01 Mio. Franken für die Sanierung der Halle Juch zu.

Schildmatt und Weissweg können saniert werden

Die Stimmbürgerinnen und -bürger genehmigten mehrheitlich auch den Verpflichtungskredit über 567'400 Franken für die Instandstellung der Gemeindestrasse Schildmatt und den Ersatz der Wasserleitung. Auf die Strassenbauarbeiten entfallen 328'300 Franken, auf die Arbeiten am Wassernetz 239'100 Franken.

Ebenfalls gab es Zustimmung für den Verpflichtungskredit über 679'900 Franken für die Instandstellung des Weisswegs und den Ersatz der Wasserleitungen. Hiervon entfallen 314'800 Franken auf die Strassenbauarbeiten und 365'100 Franken auf den Ersatz der Wasserleitungen.

Das Budget 2023 umfasst einen betrieblichen Aufwand (ohne Abschreibungen) von 15,6 Mio. Franken, dem ein Ertrag von 16,5 Mio. Franken gegenübersteht. Schreyer führte aus, dass angesichts der kommenden Investitionen das derzeitige Nettovermögen abgebaut und bis 2029 die Schulden auf 2500 Franken pro Einwohner anwachsen würden.

Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 95 Prozent würden ab 2030 die Schulden wieder abgebaut werden. Die Versammlung stimmte dem Budget 2023 mit einem unveränderten Steuerfuss von 95 Prozent zu.