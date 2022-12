Magden Der Bauernhof, der beinahe zur Kleinstadt wurde: Das ist die bewegte Geschichte des Iglingerhofs Er gehörte über Jahrhunderte dem Kloster Olsberg. Nun ist der Iglingerhof bei Magden seit Jahrzehnten in Besitz der Basler Christoph-Merian-Stiftung. Das Gut blickt auf eine bewegte Geschichte zurück – einst war hier sogar eine Kleinstadt mit 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern angedacht. Jetzt soll das historische Pächterhaus, das zum Hofgut gehört, umfassend saniert werden.

Das Pächterhaus des Guts Iglingerhof zwischen Magden und Wintersingen soll umfassend saniert werden. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Einst wurde er als Pferd, «das mager auf den Markt kommt, aber gesund, recht gebaut und in guten Jahren ist», angepriesen. Es sind dies die Worte eines Gutachters, welcher der Basler Christoph-Merian-Stiftung 1918 den Kauf des Iglingerhofs bei Magden empfahl. Die Stiftung kaufte den Hof schliesslich im September 1918, ein Pächter übernahm den Betrieb.

Das Hofgut ist auch heute, fast 125 Jahre später, noch in Besitz der Stiftung. Diese plant nun, das zugehörige Pächterhaus umfassend zu sanieren. Das geht aus einem Baugesuch hervor, das ab kommender Woche auf der Gemeindeverwaltung öffentlich aufliegt.

Er gehörte über Jahrhunderte dem Kloster Olsberg, nun sind die Gebäude des Iglingerhofs bei Magden seit Jahrzehnten in Besitz der Basler Christoph-Merian-Stiftung. Archiv Christoph-Merian-Stiftung (CMS)

Der Hof mitsamt Pächterhaus blickt auf eine bewegte Geschichte zurück – nicht nur, weil ihn ein Gutachter einst mit einem mageren Pferd verglich. Der Iglingerhof entstand wohl als alemannische Siedlung vor rund 1500 Jahren. Die Existenz des Guts ist urkundlich für das Mittelalter bestätigt.

Über Jahrhunderte im Besitz des Klosters

1255 kaufte das Kloster Olsberg die Siedlung, liess dort den heiligen Nikolaus verehren und richtete eine klösterliche Niederlassung für Männer, ab 1465 eine für Frauen ein. Die Häusergruppe war bis ins späte 18. Jahrhundert in Besitz des Klosters, bevor sie an Private verkauft wurde. Auch eine Nikolauskapelle gab es auf dem Areal. Sie brannte allerdings 1860 ab – übrig blieb der gotische Chor, der bereits 1946 restauriert wurde.

Zum Hofgut gehörte einst auch eine Nikolauskapelle, die allerdings bei einem Brand zerstört wurde. Nur der gotische Chor blieb übrig (rechts). Archiv Christoph-Merian-Stiftung (CMS)

Die letzte umfassende Instandsetzung des Pächterhauses wurde 1974 durchgeführt. Stiftungssprecherin Elisabeth Pestalozzi sagt:

«Neben einer Sanierung der technischen Bauteile besteht auch Sanierungsbedarf bei verschiedenen Gebäudeelementen.»

Dazu gehören Fenster, Fassade, Dach sowie Nasszellen und Küche. Weiterhin sind energetische Verbesserungen im Gebäude vorgesehen. Die Massnahmen seien vorgängig mit der Denkmalpflege sowie der Pächterfamilie Müller abgesprochen worden, so Pestalozzi.

Der Iglingerhof ist einer von fünf Landwirtschaftsbetrieben, die im Besitz der Christoph-Merian-Stiftung sind und verpachtet werden. Auf dem Iglingerhof werden heute Milchtiere, Mastvieh und Pferde gehalten und es wird Ackerbau betrieben.

Die Christoph-Merian-Stiftung liess den gotischen Chor (rechts) der abgebrannten Nikolauskapelle bereits 1946 fachgerecht restaurieren. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Wie aus dem Hof beinahe eine Stadt wurde

Das aber hätte durchaus auch anders kommen können – und zwar ganz anders. In den 1960er-Jahren, in Zeiten der Hochkonjunktur und des Babybooms, gab es in Magden hochfliegende Ideen für das Areal. Die Basler Chemie verfolgte damals das Ziel, das Fricktal für ihre Angestellten zu erschliessen. Das wiederum rief den Gemeindeplaner von Magden auf den Plan.

Gemeinsam mit dem damaligen Geographischen Institut der Universität Basel und der Stiftung prüfte er die Möglichkeit einer Satellitenstadt auf dem Boden, auf dem auch der Iglingerhof steht. Entsprechende Studien gingen teilweise von mindestens 5000 Menschen aus, die dereinst in der Stadt leben sollten. Das geht aus einem Bericht des Stiftungsmagazins «Radar» hervor.

Kanton verweigerte die Unterstützung

Das Veto kam damals vom Kanton: Die aargauische Kantonsverwaltung hielt die Pläne für ein «reines Spekulationsobjekt» und verweigerte jegliche Unterstützung. Die Chemie liess stattdessen mit der Liebrüti in Kaiseraugst und dem Augarten in Rheinfelden ganz in der Nähe Grosssiedlungen erbauen.

So hätte es unter Umständen auch in Magden aussehen können: ein Teil der Siedlung Liebrüti in Kaiseraugst. Chris Iseli (2. August 2019)

Der Iglingerhof hingegen blieb ein Hofgut – und wird es auch künftig bleiben: Das Pächterhaus ist das Wohnhaus des Pächterpaars Ueli und Esther Müller-Fäh. «2023 wird ihr Sohn Daniel den Hof übernehmen», sagt Elisabeth Pestalozzi. Die Sanierung erfolgt voraussichtlich im Sommer/Herbst 2023. Zu den Kosten kann die Stiftung derzeit noch keine Angaben machen.