Magden Das Magidunum hat sich der Öffentlichkeit als lebendiges Museum präsentiert Regionale Kunst, ein Tattoo-Artist im Museum, irische Klänge und dazwischen Motorsägengeräusche: Das und mehr hat das Fest zum 25-Jahr-Jubiläum des Vereins Magidunum geboten.

Die Gäste beobachten Holzkünstler Uinnsinn Batemann bei der Arbeit. Bild: Karin Pfister

Der Verein Magidunum betreibt mitten im Dorf das Leopolds Karls Haus sowie eine Kunstgalerie. Gleich daneben befindet sich ein grosser Garten mit rund 150 verschiedenen Heilkräuterpflanzen, der ebenfalls für die Gäste geöffnet war.

Diese kamen zahlreich und zeigten sich sehr interessiert am historischen Teil; danach genossen viele den lauschigen Garten.

Helferinnen und Helfer für monatliche Öffnung gesucht

«Die Idee ist, dass wir uns mehr zeigen und das Museum auch für Einzelgäste öffnen», sagte der Präsident des Vereins, Alois Swoboda; der nach rund der Hälfte des Tages bereits ein positives Fazit ziehen konnte. «Es ist sehr erfreulich. Ich hatte auch mehrere Besucher, welche sich für eine Vereinsmitgliedschaft interessieren.»

Präsident Alois Swoboda am historischen Herd, auf dem bis in die 90er-Jahre gekocht wurde. Bild: Karin Pfister

Das Leopolds Karls Haus stammt aus dem Jahre 1811 und ist eines der ältesten Gebäude im Dorf. Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmer wurden stilecht möbliert. Diese Dauerausstellung ist normalerweise nur für Gruppenführungen auf Anmeldung offen. «Unser Ziel ist, das Museum einmal im Monat für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bis jetzt fehlen noch freiwillige Helferinnen und Helfer, welche so viel Präsenzzeit leisten möchten.»

Gleich neben dem Leopolds Karls Haus befindet sich ein Heilkräutergarten, der von Christine Bühler unterhalten wird. Für das Museumsfest verwandelte sie sich in Hildegard von Bingen und empfing die Gäste im schattigen Teil des Gartens.

«Hildegard von Bingen» im Kräutergarten mit einer Besucherin. Bild: Karin Pfister

Dort war ein Barfusspfad angelegt. «Barfuss gehen ist gut für die Durchblutung. Da es heiss ist, wollte ich etwas Erfrischendes bieten.»

Tattookunst wurde zu einem Teil der Ausstellung

Organisiert wurde das Fest rund um Museum und Galerie von den drei jüngsten Vorstandsmitgliedern. «Wir möchten auch ein jüngeres Publikum ansprechen», so Swoboda. Und so kam es, dass in den Räumen aus dem 19. Jahrhundert ein Tattookünstler, Manu Loco aus Brugg, arbeitete.

Tattoo-Artist Manu Loco bei der Arbeit mitten im Museum. Bild: Karin Pfister

Rund zwei Stunden dauerte die Sitzung einer Besucherin, welche sich ein Mandala auf die Wade stechen liess. Dass sie und der Tattookünstler damit quasi Teil der Ausstellung wurden, störte die Besucherin nicht. «Ich bin ganz entspannt.»

Sehr gut kam die musikalische Unterhaltung von Sanysaidap, einer Folkband aus der Region, an. Die irischen Klänge gefielen auch dem Holzkünstler Uinnsinn Batemann aus dem baselländischen Buus. Der gebürtige Ire sägte innerhalb von 20 Minuten aus einem Stück Holz eine Eule.

Die Band Sanysaidap unterhält das Publikum mit Folkmusik. Bild: Karin Pfister

Abgerundet wurde das vielseitige Programm durch eine Ausstellung in der Kunstgalerie. Rund 15 Künstlerinnen und Künstler aus dem Dorf präsentierten ihre Werke. «Normalerweise haben wir eine spezifische Ausstellung, nun durfte jeder, der wollte, Bilder oder Skulpturen bringen und zeigen», so Swoboda. Für die Zukunft hat der Verein grosse Pläne.

In verschiedenen Räumen in Magden lagern noch mehrere hundert historische Gegenstände. Der Präsident sagt:

«Diese möchten wir langfristig ebenfalls für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.»