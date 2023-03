Magden Dank einem aufmerksamen Anwohner: Polizei erwischt drei Einbrecher in flagranti Am frühen Sonntagmorgen konnten in Magden drei Einbrecher in flagranti verhaftet werden. Zwei von ihnen befanden sich noch im Fahrzeug einer Geschädigten.

In Magden waren unliebsame «Besucher» unterwegs. (Symbolbild) Bild: Kapo SG

Am Sonntag, 5. März, meldete sich kurz nach 1 Uhr nachts ein Anwohner im Hofacker in Magden beim Polizeinotruf. Er hatte drei Personen beobachtet, welche mit Taschenlampen um ein Fahrzeug schlichen. Zwei von ihnen würden ausserdem von Haus zu Haus gehen und durch die Türverglasungen in die Häuser spähen. Auch Briefkästen seinen geprüft worden.

Aufgrund dieser Meldung wurden mehrere Patrouillen der Kantonspolizei, der umliegenden Regionalpolizeien sowie des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) vor Ort aufgeboten. Beim Eintreffen der ersten Patrouillen am Hofacker stellten diese eine offene Eingangstüre bei einem Einfamilienhaus fest. Bei der Kontrolle der Umgebung durch Beamte des BAZG konnten zwei Männer in einem vor dem Haus parkierten Fahrzeug angehalten werden. Eine weitere Person konnte durch eine Patrouille der Regionalpolizei unteres Fricktal in einem blauen Citroen C4 mit französischen Kontrollschildern angehalten werden.

Bei den zwei der Angehaltenen handelt es sich um algerische Staatsangehörige sowie einen Marokkaner ohne festen Wohnsitz in der Schweiz. Sie sind zwischen 17 und 21 Jahre alt. Die drei wurden zwecks weiteren Ermittlungen vorläufig festgenommen. Die Jugendanwaltschaft wie auch die Staatsanwaltschaft haben eine Strafuntersuchung in die Wege geleitet.

Die Polizei sucht Augenzeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder bei welchen selber Fahrzeuge geöffnet und/oder durchsucht wurden. Wer entsprechende Angaben machen kann, oder selber Opfer eines Deliktes geworden ist, wird gebeten, sich beim Ermittlungsdienst Nord der Kantonspolizei (Tel. 056 200 11 11) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden. (pd/pin)