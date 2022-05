Magden Bringt das Bünn preiswerten Wohnraum oder zerstört es den Dorfcharakter? Am 15. Mai entscheiden die Stimmberechtigten von Magden, ob das Bünn Baugebiet wird oder grün bleibt. Es ist eine der wichtigsten Weichenstellungen für die Zukunft der Gemeinde. Befürworter wie Kritiker der Einzonung haben sämtlich gute Argumente. Die AZ zeigt die wichtigsten Fakten.

Bei der Gemeindeversammlung in Magden war wegen der beantragten Einzonung Bünn das Interesse gross. Horatio Gollin (3. Dezember 2021)

In Magden geht es am 15. Mai um viel: Mit der Abstimmung, ob im Bünn 2,7 Hektaren Land als Bauland eingezont werden oder ob sie grün bleiben, entscheiden die Stimmberechtigten darüber, wie das Dorf in den nächsten Jahrzehnten wachsen und sich weiterentwickeln soll. Die AZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was hat es mit dem Bünn auf sich?

Um die Zukunft des knapp drei Hektaren grossen Areals wird in Magden schon seit Jahren gerungen. 2016 wollte der Gemeinderat das Gebiet bereits einmal einzonen, der Souverän wies dies an der Gemeindeversammlung aber zur Überarbeitung an den Absender zurück.

Was waren die Erwartungen?

Während die Gegner der Einzonung nach der Versammlung dachten, das Bünn sei nun als Baugebiet gegessen und bleibe somit grün, überarbeitete der Gemeinderat die Pläne und brachte die Einzonung erneut aufs Tablett. Das Areal wurde um 0,6 Hektaren verkleinert und mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt. Dennoch lehnten die Stimmberechtigten eine Einzonung an der Gemeindeversammlung im letzten Dezember ein zweites Mal ab – und dies überdeutlich. Dagegen wurde das Referendum ergriffen, über das am 15. Mai abgestimmt wird.

Marco Petraglio (links) und Marco Veronesi (rechts) vom Komitee Bünn übergaben Gemeindeammann André Schreyer die Unterschriften. zvg (10. Januar 2022)

Hat Magden nicht auch ohne Bünn genug Bauland?

Die Baulandreserven sind nicht mehr gross – und viele der noch unüberbauten Parzellen sind in privater Hand. Das heisst: Es ist ungewiss, ob und wann das Land auf den Markt kommt respektive bebaut wird.

Für wie viele Einwohnerinnen und Einwohner hat es Platz in der Bünn?

Ist das Bünn überbaut, rechnet die Gemeinde mit rund 300 zusätzlichen Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Gegner der Einzonung sprechen dagegen von 400 – und verweisen dazu unter anderem auf die Überbauung Salmenpark in Rheinfelden. Diese Berechnung weist die Gemeinde mit Verweis auf den Gestaltungsplan wie die Bau- und Nutzungsordnung zurück.

Wie stark schenkt ein Wachstum um 300 Personen ein?

Magden zählte Ende letzten Jahres 3885 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Zuwachs um 300 Personen entspricht damit einem Wachstum von 7,7 Prozent. Die 300 Personen dürften aber nicht auf einmal zuziehen, denn das Bünn soll etappiert überbaut werden.

Braucht es überhaupt ein solches Wachstum?

Daran scheiden sich die Geister in Magden. Während für die einen der Dorfcharakter so zerstört wird, glauben andere, dass sich Magden ohne Bünn nicht weiterentwickeln kann.

Wie sieht die Wohnstruktur heute aus?

Magden ist – wie viele Dörfer – stark von Einfamilienhäusern geprägt. Ende 2020 gab es in Magden 1722 Wohnungen, davon waren 58 Prozent Einfamilienhäuser. Das ist eine hohe Quote. Zum Vergleich: In Gipf-Oberfrick, das ähnlich viele Einwohnende zählt, lag die Einfamilienquote Ende 2020 bei 37,1 Prozent, in Wallbach bei 51,9 und in Kaisten bei 46,8 Prozent.

Wie hoch ist die Zahl der Leerwohnungen?

Magden weist eine tiefe Leerwohnungsziffer aus. Im letzten Sommer betrug sie 0,75 Prozent – es standen nur gerade 13 Wohnungen leer. Zum Vergleich: In Gipf-Oberfrick lag die Ziffer bei 1,96, in Wallbach bei 1,57 und in Kaisten bei 4,02 Prozent. Im Bezirk Rheinfelden lag sie bei 2,24, im Bezirk Laufenburg bei 2,09 Prozent. Die Befürworter der Einzonung weisen genau darauf hin und bezeichnen die Wohnungssuche in Magden als «Spiessrutenlauf». Abhilfe kann da für die Befürworter das Bünn schaffen, dessen Bebauung dank Gestaltungsplan zudem nachhaltig sei und sich gut ins Dorfbild einpasse.

Was fehlt in Magden?

Vor allem günstige Mietwohnungen, so dass die Jungen, die nach dem Auszug aus dem Elternhaus im Dorf bleiben wollen, dies auch können. Zudem würde eine höhere Wohnungsquote ermöglichen, dass die älteren Einwohnenden das Einfamilienhaus an die nächste Generation übergeben und trotzdem weiter in Magden wohnen können. Der Gemeinderat hofft, mit dem Bünn auch die Wohnbedürfnisse von behinderten Personen besser abdecken zu können.

Was sagen die Gegner dazu?

Sie verweisen auf ihrer Homepage auf andere Grundstücke, welche die Gemeinde besitzt und die für günstiges Wohnen oder für zentrale Alterswohnungen geeignet wären. Vor allem haben sie Angst, «dass Magden seinen attraktiven Dorfcharakter verliert». Das bezweifeln die Befürworter. Für die Gegner ist das Wachstum im Gegensatz zu den Befürwortern auch nicht nachhaltig. Fragezeichen machen sie zudem hinter die verkehrsmässige Erschliessung und die Kosten einer ÖV-Erschliessung.

Wer garantiert, dass die Wohnungen im Bünn dann auch tatsächlich preiswert sind?

Zumindest für einen Teilbereich des Areals scheint dies realistisch. Denn mehrere Grundeigentümer haben der Gemeinde angeboten, ihr Land im Bünn zu 600 Franken pro Quadratmeter zu verkaufen. Das liegt deutlich unter dem Marktpreis. Ein Kaufrechtsvertrag konnte letzte Woche abgeschlossen werden, er umfasst 4500 m2 im Bauperimeter. Für weitere rund 4000 m2 hat die Gemeinde eine mündliche Zusicherung.

Muss die Gemeinde das Land nun kaufen?

Nein, ein Kaufrechtsvertrag räumt einer Partei nur das Kaufrecht ein – ein Kauf ist aber nicht Pflicht. Dazu muss zuerst auch der Souverän an einer Gemeindeversammlung Ja sagen.

Was macht die Gemeinde dann mit dem Land?

Sie will es einer noch zu gründenden Wohnbaugenossenschaft im Baurecht zur Verfügung stellen.

Wie viele Geschosse können die Gebäude haben?

Die Gemeinde sprach immer von drei Stockwerken. Die Gegner der Einzonung glauben dies nicht und sagen, der Gemeinderat könne auch 4,5 Geschoss bewilligen. Dem tritt Gemeindeammann André Schreyer in einem Interview in der Lokalpresse entschieden entgegen: «Ich kann garantieren, dass im Bünn keine vierstöckigen Gebäude realisiert werden.»

Bei einem Nein der Stimmbürger bleibt das Bünn grün und wird der Landwirtschaftszone zugewiesen. Dennis Kalt (4. Juni 2020)

Was passiert, wenn die Einwohnerinnen und Einwohner am 15. Mai Nein sagen?

Dann bleibt das Bünn grün – und wird der Landwirtschaftszone zugewiesen.

Ist dann eine Einzonung endgültig vom Tisch?

Mit der Endgültigkeit hat es die Politik nicht so. Aber zumindest mittelfristig wird das Bünn dann grün bleiben. In der Botschaft an die Stimmberechtigten schreibt der Gemeinderat: «Eine Neubeurteilung beziehungsweise eine Zuweisung zur Bauzone ist damit für die kommenden 10 bis 20 Jahre ausgeschlossen.»