Madgen Es wird das Spiel ihres Lebens: Die Fricktaler Unihockeyaner treffen im Cup auf den Schweizer Rekordmeister Am Samstag kommt es in der Magdener Turnhalle Matte zu einem Cupknaller: Die 2.-Liga-Mannschaft des Vereins Unihockey Fricktal trifft auf den SV Wiler-Ersigen – seines Zeichens Schweizer Rekordmeister und amtierender Vizemeister. Entsprechend riesig ist die Vorfreude - und das Ziel - bei den Fricktaler Unihockeyanern.

Unihockey Fricktal (orange Trikots) trifft im Cup auf den Schweizer Rekordmeister SV Wiler-Ersigen. Das Bild stammt vom letzten Cuphighlight gegen die Dietlikon Jets 2020. zvg / Aargauer Zeitung

Sie sind im Unihockey das, was im Schweizer Fussball bis vor wenigen Jahren der FC Basel war: das Mass aller Dinge. Insgesamt ein Dutzend Meistertitel, mehrere Cup- und Supercup-Siege sowie ein Titel im Europacup hat der SV Wiler-Ersigen seit der Jahrhundertwende gehamstert. Damit sind die Berner Mittelländer Schweizer Rekordmeister.

Entsprechend gross war die Freude bei Unihockey Fricktal, als dem Verein ausgerechnet Wiler-Ersigen im 1/16-Final des Schweizer Cups zugeteilt wurde. Und entsprechend riesig ist nun die Vorfreude, dass es am Samstag soweit ist: Um 19 Uhr trifft die 2. Liga-Mannschaft von Unihockey Fricktal in der Magdener Halle Matte auf das NLA-Top-Team. Daniel Lütold, Spieler der ersten Mannschaft, sagt zwei Tage zuvor:

«Noch hält sich bei mir die Aufregung in Grenzen. Aber das wird sich bestimmt noch ändern, wenn wir am Samstag auf dem Feld stehen.»

Der SV Wiler-Ersigen von Trainerlegende Thomas Berger – er hat in seiner Karriere elf Meistertitel geholt – ist schliesslich gespickt mit Spielern mit Nationalmannschaftserfahrung, Nachwuchs-Nationalspielern sowie ausländischen Top-Spielern. Darunter die beiden Knipser Joonas Pylsy (Finnland) und Michal Dudovic (Slowakei).

«Da ist auf unserer Seite natürlich eine gehörige Portion Respekt vorhanden», sagt Lütold. «Und ich kann mir vorstellen, dass gerade die jüngeren Spieler auch etwas nervös sein werden.»

Das Ziel: für gute Erinnerungen sorgen

Die älteren und erfahrenen Spieler würden deshalb alles daransetzen, im Vorfeld des Spiels nicht zu viel Druck aufzubauen. «Das Spiel soll ja letztlich vor allem ein tolles Erlebnis sein und uns positiv in Erinnerung bleiben», sagt Lütold. Das Resultat ist da beinahe nebensächlich.

Denn auch wenn die Berner Mittelländer angesichts des am Sonntag auf dem Programm stehenden Auftaktspiels in die NLA-Meisterschaft kaum mit der stärksten Truppe nach Magden reisen – die Aufgabe für die Fricktaler Unihockeyaner wird trotzdem gewaltig. Daniel Lütold lacht und sagt:

«Als Sportler ist man sich gewohnt, auf das Feld zu gehen mit dem Ziel, auf Sieg zu spielen. Das ist hier aber nicht gerade realistisch.»

Das Team werde sich deshalb wohl intern Ziele setzen – «und dann erhobenen Hauptes vom Feld gehen, wenn wir diese erreichen können», so Lütold. Er persönlich wünscht sich ein gutes, nicht überdeutliches Resultat, und: «Vielleicht zwei, drei Tore für uns.»

Mit Schub in die Meisterschaft

An Motivation dürfte es dabei nicht mangeln. Mit 400 bis 500 Zuschauern und Zuschauerinnen rechnet der Verein. Eine ungewohnt grosse Kulisse für die Fricktaler Unihockeyaner. Lütold selbst erinnert sich an vergangene Cupspiele gegen namhaftere Gegner:

«Da herrschte in der Halle jeweils eine super Stimmung – das ist natürlich ein zusätzlicher Motivationsschub für die Mannschaft.»

Ein Schub, den das Team nur zu gern auch in die Meisterschaft mitnehmen möchte. Dort startet Unihockey Fricktal nach dem Abstieg in dieser Saison erstmals in der 2. Liga. Im Sommer kam es im Kader zudem zu einem Umbruch, viele junge Spieler wurden integriert. «Ein gemeinsames Erlebnis wie dieses Cupspiel kann dabei helfen, dass wir als Team schnell zusammenwachsen», sagt Lütold.