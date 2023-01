Littering «So schlimm wie dieses Silvester war es noch nie»: Gansingen droht mit Anzeige wegen Feuerwerkmüll Tagelang blieb der Silvester-Abfall auf dem Gansinger Schulareal liegen, sehr zum Ärger der Gemeinde. Nun werden die Verursacher aufgefordert, sich zu stellen. Andernfalls übergibt man die Sache der Polizei. Auch in anderen Fricktaler Gemeinden waren die Aufräumarbeiten an und nach Neujahr langwierig und aufwendig.

So schlimm sah es nach der Neujahrsnacht auf dem Schulareal in Gansingen aus. Bild: zvg

Für viele Menschen bedeutet das Abbrennen von Feuerwerk eine grosse Freude. Verbunden ist dies allerdings auch mit viel Müll. Den nehmen die Verursacher in der Regel spätestens am nächsten Tag wieder mit und entsorgen ihn. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Diese Erfahrung hat gerade die Gemeinde Gansingen gemacht.

Dort wurden in der Silvesternacht auf dem Schulareal zahlreiche Raketen, Böller und Feuerwerksbatterien abgefeuert. Doch deren Reste blieben liegen – sehr zum Ärger des Gemeinderats. Nachdem der Müll an den zwei Folgetagen immer noch nicht von den Verursachern weggeräumt worden war, reagiert die Gemeinde: Hauswart Matthias Heuberger reinigte den Pausenplatz selbst. Er ärgert sich und sagt:

«Es ist ja jedes Jahr das Gleiche. Aber so schlimm wie dieses Silvester war es noch nie.»

Sogar bis zum Friedhof sei der Müll gelangt, sagt er. Das Bauamt habe dort auch noch aufräumen müssen, erzählt Heuberger weiter.

Er sei einen ganzen Vormittag auf dem Pausenplatz beschäftigt gewesen, teilweise mit einer Maschine, weil die nassen Kartons an Boden festgeklebt waren. Immer wieder sei neuer Müll zum Vorschein gekommen, ganze 110 Liter seien es letztlich gewesen. Dies alles verursacht Kosten für die Gemeinde, die eigentlich hätten vermieden werden können.

Der Gemeinde liegen Hinweise auf die Verursacher vor

Nun werden die Verursacher zur Kasse gebeten. So zumindest hat es der Gemeinderat vor. Per öffentlicher Publikation appelliert er an die Verantwortlichen, sich zu melden, um den Entsorgungsaufwand zu begleichen. Nur dann sehe der Gemeinderat von einer Anzeige ab. Und der Gemeinde liegen auch Hinweise auf die Verursacherinnen und Verursacher vor. Sie hofft jedoch auf Freiwilligkeit und Einsicht.

Aus anderen Gemeinden tönt es ähnlich. In Laufenburg hat es laut Stadtschreiber Marco Waser in der Silvesternacht ebenfalls viel Abfall gegeben. Vor allem des Mülls auf der Altstadtbrücke hätten sich am 1. Januar die Mitarbeitenden des Bauamtes – trotz Feiertag – annehmen müssen, um diesen fachgerecht zu entsorgen. In Frick hat gemäss Gemeindeschreiber Michael Widmer die Menge des Silvestermülls im Bereich des Üblichen gelegen.