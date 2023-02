Literatur Von der Millionenstadt ins beschauliche Laufenburg: Burgschreiberin reist mit «ganz viel Vorfreude» im Gepäck Zwei Jahre musste sich Anke Ricklefs aus Köln auf den Start des Laufenburger Kulturstipendiums gedulden. Doch nun wird sie ab 1. März als Burgschreiberin der Zwillingsstadt zur Feder greifen. Warum sie sich mit Laufenburg verbunden fühlt, obwohl sie noch nie vor Ort war, und wie sie mit einer allfälligen Sprachbarriere umgeht, erzählt die 52-Jährige in der AZ.

Die Autorin Anke Ricklefs aus Köln wird als Burgschreiberin in Laufenburg für drei Monate literarisch tätig sein. Privat / Roswitha Frey

Eine Reise liegt vor Anke Ricklefs. Rund 500 Kilometer gen Süden wird es sie ziehen – von der Millionenstadt Köln ins beschauliche Laufenburg. Denn dort wird die 52-Jährige ab 1. März als Burgschreiberin der Doppelstadt zur Feder greifen und ihre Eindrücke, Begegnungen und Gespräche nutzen, um eine literarische Arbeit zu verfassen.

Lange ist es nicht mehr hin, bis die Autorin und Journalistin aufbrechen wird. Und so muss denn schon so langsam die Gepäckliste geschrieben werden. Obwohl noch nicht ganz vollständig, ist für sie klar, was sie auf alle Fälle mit im Gepäck hat. «Viele Ideen und ganz viel Vorfreude auf die Begegnung mit den Menschen und die Stadt», wie sie sagt.

Zwei Jahre Geduld bis zur Zusammenkunft

Um das Stipendiat der Stadt zu erhalten, musste sich Ricklefs in einem Feld von 42 Bewerberinnen und Bewerben durchsetzten. Es war bereits 2020, als die Jury sie zur Burgschreiberin wählte. Doch der Pandemie wegen mussten sich Ricklefs und die Stadt zwei Jahre auf die Zusammenkunft gedulden. Ricklefs sagt:

«Das Verschieben und Warten ist schade; aber mit dem Warten wächst auch jeden Tag die Vorfreude mehr.»

Tatsächlich war Ricklefs noch nie in Laufenburg zugegen. Nur von Bildern kennt sie die Stadt bisher. Gleich als sie vom Burgschreiber-Stipendium aber Wind bekam, begann die Recherche. Angetan hätten es ihr besonders die malerische Kulisse und der Zwillingscharakter der Stadt. Letzterer zieht sich als Motiv an mehreren Stellen durch ihr Leben. Nicht nur dass sie Sternzeichen Zwilling ist und als Kind mit ihrer besten Freundin gerne Zwilling gespielt hat, Ricklefs ist auch Mutter von Zwillingen.

Eine Parallele, die Ricklefs zwischen Köln und Laufenburg sieht, ist der Rhein, an dem sie oft unterwegs ist. Seit der Zusage des Stipendiums denke sie – wenn sie am Kölner Ufer innehält und auf den Rhein blickt –, dass das Waser, das sie gerade sieht, vor wenigen Tagen durch Laufenburg geflossen ist. «Natürlich werde ich Outdoorkleidung dabeihaben, um nicht nur den Menschen zu begegnen, sondern auch die Natur und Landschaft zu entdecken.»

Den Dialog mit den Menschen suchen

Ricklefs leitet Schreib- und Literaturworkshops und tritt mit ihrer Lyrik und Kurzprosa als Performancekünstlerin auf. Sie schreibt Gedichte, aber auch Prosa für Erwachsene und Geschichten für Kinder. Während der Pandemie hat sie zuweilen ihre Lesungen auch online gehalten. Wobei sie den direkten Kontakt zum Publikum vorzieht. Sie sagt:

«Ich mag es, die Reaktionen unmittelbar zu erleben und mit den Zuhören in einen Dialog zu treten.»

Zunächst wird Ricklefs sechs Wochen in Badisch-Laufenburg wohnhaft sein, anschliessend wechselt sie für sechs Wochen auf die Schweizer Seite. Ganz gespannt ist die Kölnerin bereits auf die schweizerdeutsche Sprache. Angst vor einer Barriere hat sie keine. Im Gegenteil. «Ich mag den Rhythmus und den Klang und freue mich darauf, mich in die Sprache einfühlen und einhören zu können», sagt sie.

Den konkreten Inhalt ihrer literarischen Arbeit, das Genre oder ob etwa historische Charakteristika der Stadt in ihre Geschichte miteinfliessen werden, lässt Ricklefs offen. Verhehlen will sie aber nicht, dass das Zwillingsmotiv eine zentrale Rolle einnehmen könnte. Neben der Recherche und dem Schreiben für ihr Hauptwerk wird Ricklefs unter anderem Lesungen aus eigenen Texten halten und Workshops in Schulen geben.

Eine erste Möglichkeit, Ricklefs kennen zu lernen, gibt es am 3. März. Dann wird sie als neue Burgschreiberin im Schlössle um 20 Uhr auf deutscher Seite vorgestellt.