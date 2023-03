Literatur «Jeder Satz ein Meisterwerk»: Christian Haller liest aus jüngstem Werk – und verpackt Quantenphysik in Novellenform Die Buchhandlung Buch & Café am Andelsbach in badisch Laufenburg war komplett belegt. Der Grund: Eine Lesung von Christian Haller, dessen jüngstes Werk «Sich lichtende Nebel» erst kürzlich erschien und bereits ein Bestseller ist.

Christian Haller las in badisch Laufenburg aus «Sich lichtende Nebel», seinem jüngsten Werk, vor. Bild: Andrea Worthmann/«Aargauer Zeitung»

Die Buchhandlung Buch & Café am Andelsbach in badisch Laufenburg war an diesem Vormittag gut besucht. Der Grund: Eine Lesung von Christian Haller, dessen jüngstes Buch «Sich lichtende Nebel» erst kürzlich erschien und bereits ein Bestseller auf dem Schweizer Buchmarkt ist.

Haller erhielt sowohl den Aargauer Literaturpreis 2005 wie auch den Schillerpreis 2006. In seiner neusten Novelle geht es um die Lebenslinien zweier Männer, die sich 1925 in einem Park in Kopenhagen kreuzen. Dabei beobachtet der eine Mann, wie der andere im Lichtkegel einer Laterne erst auftaucht, dann wieder verschwindet und in dem Lichtkegel einer nächsten Laterne abermals auftaucht. Diese Szene, die sich tatsächlich so abgespielt haben soll, beschreibt den beobachtenden Mann als den jungen Physiker Werner Heisenberg, im Buch als «der junge Wissenschaftler» benannt.

Zwei Lebenslinien kreuzen sich in Kopenhagen

Ausgehend von dieser Beobachtung und einem darauf folgenden Aufenthalt auf Helgoland sagt man ihm die Entwicklung der Unschärfetheorie und somit wichtigen Grundlagen der Quantenphysik nach. Neben diesem Erzählstrang beleuchtet Haller in einem zweiten Strang das Leben des Mannes, der beobachtet wird: Ein pensionierter Professor, der mit dem Tod seiner Frau hadert und nicht weiss, dass er der Auslöser für diese wissenschaftlichen Erkenntnisse ist.

Haller, der just seinen achtzigsten Geburtstag feierte, las mehrere Stellen aus seinem Werk. Renata Vogt, Inhaberin der Buchhandlung, brachte es bei der Vorstellung von Haller auf den Punkt. Sie sagte:

«Jeder Satz ein Meisterwerk.»

Die Zuhörer genossen die ruhige, eindringliche Stimme des Autors, der sich anschliessend den Fragen des Publikums stellte. So erklärte er als Antwort auf eine Frage, wie er auf die Idee für das Buch gekommen sei, von seinem grundsätzlichen Interesse an Quantenphysik und neuen Erkenntnissen der Wissenschaft. Die Anekdote um den jungen Heisenberg und seine Beobachtung bei den Laternen faszinierte den Schriftsteller insofern, als dass sich aus etwas Alltäglichem plötzlich Neues entfaltet und neue Blickwinkel zulässt.

Ob Haller als Künstler und Schriftsteller auch Parallelen zu sich selber sieht, bejaht er und erklärt, dass er ausschliesslich aus dem autobiografischen, aus dem Selbsterlebten, heraus schreibe. Nach gut 70 Minuten Lesung, Frage- und Diskussionsrunde mit Christian Haller, signierte der Autor noch frischerworbene Ausgaben seiner Novelle und seines Essays «Blitzgewitter», das bereits 2022 erschien.