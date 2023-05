Literatur Hochdeutsch trifft auf Mundart: Burgschreiberin zu Laufenburg zeigt Auszüge ihres literarischen Schaffens Anke Ricklefs aus Köln las in der Kultschüür Auszüge ihrer in Laufenburg entstandenen Texte. Das Duo Wunderkram begleitete die Burgschreiberin zu Laufenburg mit teils neuen Liedern. Die Herausforderung des Abends war die Konfrontation von Hoch- und Schweizerdeutsch.

Die Burgschreiberin Anke Ricklefs mit Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer (von links) traten zusammen in der Kultschüür auf. Bild: Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Literatur trifft Musik trifft Kunst, Hochdeutsch trifft Mundart: Die aus Köln stammende Burgschreiberin Anke Ricklefs präsentierte am Mittwochabend in der Kultschüür vorläufige Ergebnisse ihres Aufenthaltes in Laufenburg. Begleitet und ergänzt wurde ihre Lesung von Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer alias Wunderkram.

Das Duo, das die Burgschreiberin bei sich zuhause aufgenommen hat, füllte nicht einfach die Stille zwischen den Texten der Autorin, sondern spielte eigene, zum Teil neue Mundartlieder. Ricklefs las zum ersten Mal Texte, die sie in Laufenburg geschrieben hat – eine Premiere also in zweifacher Hinsicht, die das Publikum miterlebte. «Die Texte sind zum Teil noch nicht richtig fertig, so, wie sie sind, werden sie nicht bleiben», erklärte die Burgschreiberin. Und: «Es ist ein Zwischenstand.»

Auf Spurensuche in der Geburtsstadt

Ein Projekt, das sie begonnen hat, ist eine Geschichte über eine fiktive Frau namens Astrid, die zwei Jahre lang nach ihrer Geburt in Laufenburg lebte, ehe sie adoptiert wurde. Viele Jahre später kehrt sie zurück und begibt sich auf Spurensuche in ihrer Geburtsstadt. Sie will dort Bilder malen, versucht sich an einem für sie fremden Ort zurechtzufinden. Die Geschichte wird aus Sicht von Astrid erzählt, doch deren Entdeckungen, Feststellungen und Erlebnisse könnten mit denjenigen der Autorin identisch sein.

Viel verriet Ricklefs nicht, «es soll eine Überraschung sein», sagte sie. Immerhin: Die Beschreibung einiger Situationen verriet, wie intensiv sie sich mit ihrem Wohnort auf Zeit befasst. Die Spiegelungen im Rhein, die Grenzsituation, der Aufenthalt auf einem Amt, die Beschäftigung mit Laufenburg-typischen, von Fremden zuerst zu entdeckenden Merkmalen fanden den Weg in poetischer Form aufs Papier. «Sie konnte hier stehen und in ein anderes Land blicken», hiess es an einer Stelle. Oder: «Das Wasser liess die Stadt doppelt erscheinen.» Beobachtungen, die Einheimischen vertraut sind, werden bei Ricklefs zu Auffälligkeiten.

Das Alltägliche wird bei ihr zu etwas Besonderem. Einmal bezog sie sich auf das Gemälde «Blick vom Heilig Geist (Baden)» von Erwin Emerich aus dem Jahr 1943. Ricklefs versuchte sich in den Maler zu versetzen, in dessen Gefühlswelt, als er das Bild während des Zweiten Weltkrieges erstellte – vermutlich in bitterer Kälte, denn auf den Hausdächern und auf der Laufenbrücke liegt Schnee. Das Abendrot leuchtet über der Mehreren Stadt auf Schweizer Seite, während die Altstadt auf der Minderen Seite im Schatten liegt. Ricklefs ging der Frage nach, ob ein Zusammenhang zu dem Krieg besteht.

Manche Texte ranken sich um Bilder

Apropos Malerei: Als dritte Kunstform waren Bilder der Malerin Anja Meyer, mit der Ricklefs in Köln zusammenarbeitet, in den Anlass am Mittwoch eingebunden. Die Motive: Vögel, eine Schildkröte, das Porträt einer Frau, eine Darstellung von Laufenburg bei Nacht. Manche Texte rankten sich um diese Bilder. Andere entstanden aus tatsächlichen Ereignissen. Ricklefs sagte:

«Ich habe Texte aus dem unmittelbaren Erleben geschrieben.»

Die wahre Herausforderung jedoch, das war der amüsantere Teil des Abends, war die Konfrontation von Hoch- und Schweizerdeutsch. Die Erkenntnis: viele Worte in Mundart enden entweder mit «-le» oder «-li». Z´Mörgele etwa, oder Käfele. Ricklefs machte einen elementaren Unterschied zwischen den beiden Sprachen aus. Ein Beispiel: Ein Schmetterling ist in Mundart ein Sommervogel. «Man benutzt Metaphern», bemerkte sie, «viele Worte sind nah an Bildern dran».