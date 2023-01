Liebrütiquartier In Kaiseraugst verprügeln Jugendliche einen 57-jährigen Mann Im Liebrütiquartier verprügelten am Freitagabend Jugendliche einen 57-jährigen Bewohner. Dieser musste ins Spital gebracht werden, die Polizei sucht nun Zeugen.

Das Opfer der Prügelei musste ins Spital gebracht werden. Kapo AG

Am Abend des 13. Januars gegen 22 Uhr wollte ein 57-jähriger Bewohner des Liebrütiquartiers in Kaiseraugst mit seinem Hund spazieren gehen. Beim Verlassen des Hochhauses wurde ihm von mehreren Jugendlichen der Weg versperrt, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Nachdem der Mann einen der Jugendlichen zur Seite stiess, wurde ihm unvermittelt mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen. Durch diesen Angriff wurde der 57-jährige Schweizer mittelschwer verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Hergang dieses Streits oder den bislang unbekannten Jugendlichen nimmt der Stützpunkt Rheinfelden (Telefon 061 836 37 37) entgegen. (cwu)