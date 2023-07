Sommerferien «Voll ist voll»: Aargauer Tierhotels sind komplett ausgebucht – eine Reportage zwischen Katzen und Hunden

Während Corona und Lockdown ist der Verkauf von Katzen und Hunden in die Höhe geschossen. Dies zeigt sich in der Ferienzeit auch in Aargauer Tierpensionen: Viele sind restlos ausgelastet. Ein Besuch in einem Tierhotel in Mumpf.