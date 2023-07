Leitartikel Was das Fricktal auszeichnet – und was es für die Zukunft braucht Das Fricktal ist ein wichtiger Wirtschaftsmotor im Kanton Aargau. Damit dies so bleibt, gilt es einige Herausforderungen zu meistern. An erster Stelle steht die Frage, wie man wachsen und wie man mit dem so generierten Mehrverkehr umgehen will. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Grenzen müssen entgrenzt werden – auch die Gemeindegrenzen. Thomas Wehrli Drucken Teilen

Als ich nach sechs Jahren als persönlicher Mitarbeiter des leider viel zu früh verstorbenen Regierungsrates Roland Brogli (Die Mitte, damals CVP), einem Politiker mit Weitblick, Feingespür und Bodenhaftung, als Journalist ins Fricktal zurückkehrte, bekam ich nach einem Artikel wütende Post eines Grossrates. Ich solle mein CVP-Mänteli ablegen, schrieb er mir.

Ein grossartiger Mensch und Politiker und ein bekennender Fricktaler: Roland Brogli verstarb am 12. Juni 2017. Bild: Severin Bigler (9.5.2017)

Ich schrieb ihm nett, aber bestimmt zurück, dass ich als Journalist kein Mänteli trage, da dies meinem Verständnis von Journalismus widerspricht – und es mir abgesehen davon jetzt, im Hochsommer, ohnehin zu heiss sei, bemäntelt herumzulaufen.

Die Anekdote zeigt eine Eigenschaft, die ich an den Fricktalerinnen und Fricktalerinnen schätze: Sie sagen gerade heraus, wenn ihnen etwas nicht passt, und stehen für ihre Bedürfnisse ein. Das ist wichtig und richtig – auch wenn uns Fricktalern diese Charaktereigenschaft ennet dem Berg, also in Aarau, den Ruf der Widerständigen eingehandelt hat. Wer nicht für seine Anliegen kämpft, hat verloren.

Zusammen sind wir stark

Das führt mich zu einer zweiten Eigenschaft, die es unbedingt zu bewahren gilt: das Zusammenstehen. Immer wieder haben die Fricktaler Politikerinnen und Politiker gezeigt (und werden es hoffentlich auch künftig zeigen!), dass sie über die Parteigrenzen hinaus denken und handeln, wenn es um das Fricktal geht.

Herbert Lützelschwab kämpfte erfolgreich gegen die Sparabsichten des Kantons. Dieser wollte 2014 den Kantonsbeitrag von rund 900’000 Franken an den Tarifverbund Nordwestschweiz streichen. Bild: Thomas Wehrli

Das war beim Tarifverbund Nordwestschweiz so, als die Regierung den Kantonsbeitrag streichen wollte; das war beim Berufsbildungszentrum Fricktal so, als es geschlossen werden sollte; und das war zuletzt beim Halbstundentakt der S1 zwischen Laufenburg und Stein so, als es den Fricktaler Grossrätinnen und Grossräten gelang, das Geschäft trotz Widerstand der Regierung durch den Rat zu boxen.

Dass der Halbstundentakt dann an der Urne doch auf das Abstellgleis manövriert wurde, ist aus Fricktaler Sicht sehr zu bedauern, denn der Halbstundentakt wäre ein wichtiges Puzzle im Verkehrskonzept gewesen.

Zu den Stosszeiten sind die Fricktaler Strassen heute stark befahren, wie hier in Laufenburg. Bild: Thomas Wehrli

Dies führt mich zu den Herausforderungen, die dem Fricktal bevorstehen. Eine zentrale ist das Verkehrsmanagement. Die Strassen in den Ballungsgebieten sind bereits heute am Anschlag – und angesichts des prognostizierten Wachstums von rund 20’000 Einwohnerinnen und Einwohnern bis 2050 wird sich die Problematik nochmals deutlich verschärfen.

Regionale Verkehrskonzepte sind gefragt

Es braucht ein regionales Verkehrskonzept, in dem Individual- und öffentlicher Verkehr ergänzend zusammen gedacht werden. Ein solches ist derzeit in Arbeit. Es muss zwingend auch die Grenzquerungen im Blick haben, denn ein guter Teil des (Pendler-)Verkehrs stammt aus dem süddeutschen Raum.

Individual- und öffentlicher Verkehr zusammenzudenken, heisst unter anderem, Lösungen zu erarbeiten, mit denen die deutschen Pendlerinnen und Pendler auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen können. Dabei müssen Denkverbote Tabu sein. Auch Ideen wie jene, eine Gondelbahn über den Rhein ins Sisslerfeld zu bauen, müssen denkerisch ebenso Platz haben wie zusätzliche Rheinübergänge, die das Schweizer an das deutsche Bahnnetz anbinden.

Scherzhaft meinte ich vor einigen Jahren an einer Redaktionssitzung, man könnte doch auch einen verglasten Tunnel durch den Rhein bauen, da wäre dann die Aussicht auf Fische und versenkte Polizeiautos inklusive.

Auch wenn dies natürlich illusorisch ist – nur wenn die Gedanken über das, was machbar ist, hinausgreifen, kommen auch Lösungen in den Blick, die in die Zukunft weisen.

Heute ist beispielsweise Tempo 30 auf Kantonsstrassen innerorts im Aargau nahezu Tabu. Warum eigentlich? Wo es Sinn macht, wie etwa in Frick, muss es zur Option werden.

Es geht darum, die Pfadabhängigkeit zu durchbrechen. Damit meine ich, dass Entwicklungsprozesse oft den Rahmen nicht übersteigen, an den sie gebunden sind, das Übersteigen aber genau nötig ist, um die Pfadabhängigkeit zu durchbrechen.

Bis zu 11’000 neue Arbeitsplätze

Dies ist im Fricktal deshalb so wichtig, als es in den kommenden Jahren mit dem Sisslerfeld ein Gebiet zu entwickeln gilt, das nicht nur bis zu 11’000 neue Arbeitsplätze schafft, sondern auch weitere Milliarden an Wertschöpfung generiert.

Im Sisslerfeld könnten in den nächsten Jahren bis zu 11’000 Arbeitsplätze entstehen. Bild: zvg

Davon profitieren nicht nur die umliegenden Gemeinden über direkte (Firmen) und indirekte (Einwohner) Steuereinnahmen, sondern auch der Kanton als Wirtschaftsstandort. Das Fricktal darf und muss dies in Aarau zur Sprache bringen. Es kann nicht sein, dass das Fricktal als Geldesel dient, seine Bedürfnisse aber als Randregion unberücksichtigt bleiben. Mit anderen Worten: Es muss auch Speck für unsere Region abfallen und nicht nur für den Speckgürtel.

Nötig wird dabei auch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage sein, welches Wachstum wir wollen. Denn unbegrenzt und unkoordiniert zu wachsen, ist weder möglich noch sinnvoll. Gerade in dieser Frage ist es wichtig, die parteipolitisch verengten Brillen zugunsten eines Gesamten abzulegen und miteinander nach Lösungen zu suchen. Das Fricktal kann das.

Das Miteinander ist auch in zwei weiteren Perspektiven wichtig: Als Gesellschaft und als Gemeinschaft. Als Gesellschaft meint, dass es gerade in heutigen Zeiten, in denen der Individualismus und die Ich-Kultur als Ideal geradezu beschworen werden, dringend darauf zu achten ist, dass das Gemeinsame nicht auf der Strecke bleibt. Mir persönlich bereitet dieses Ich-Zuerst Sorgen, denn gerade das Zusammenstehen als Gesellschaft, das sich umeinander Sorgen hat die Schweiz gross gemacht.

Weitere Fusionen prüfen

Als Gemeinschaft meint die politische Dimension. Viele Gemeinden haben heute Mühe, genügend (qualifizierte) Leute für politische Ämter zu finden. Vor diesem Hintergrund und angesichts kostspieliger Doppelspurigkeiten sind weitere regionale Lösungen anzustreben.

Die jüngste Fusion: Seit dem 1. Januar sind Herznach und Ueken fusioniert. Dies wurde in der voll besetzten Mehrzweckhalle gehörig gefeiert, unter anderem mit Reden von Regierungsrat Dieter Egli (links) und Gemeindepräsident Stephan Gemmet. Bild: Horatio Gollin

Auch weitere Fusionen müssen geprüft werden, wie das derzeit in Wölflinswil/Oberhof und im mittleren Fricktal der Fall ist. Denn in einer Zeit, die durch den technologischen Fortschritt und die Lebenswelten längst entgrenzt ist, einer Zeit, in der Gemeindegrenzen fluid geworden sind, sind auch die alten politischen Grenzen dort, wo es Sinn macht, zu weiten.

Die Angst, dass mit einer Fusion die Identität einer Gemeinde verloren geht, hat sich bei den bisherigen Fusionen im Fricktal nicht bestätigt.

Wie viele Gemeinden sollen es sein? Diese Frage kann nicht auf dem Reissbrett beantwortet werden, sondern muss von den Gegebenheiten und Bedürfnissen her bestimmt werden. Ein Ansatzpunkt kann aber die Vision sein, wie sie vor einigen Jahren skizziert wurde: ein Fricktal mit fünf Gemeinden.

Die Landschaft im Fricktal ist unter anderem geprägt von Hochstamm-Obstbäumen. Bild: zvg

Wird das Fricktal 2050 so aussehen? Ich weiss es nicht. Ich hoffe aber, dass die dannzumal jungen Erwachsenen sagen werden: Die Generation, die heute über die Zukunft entscheidet, hat mit Weitblick entschieden.

Und genau das wünsche ich auch Ihnen, geschätzte Leserin, geschätzter Leser: einen Blick, der in die Weite blickt und die Nähe, die das Fricktal mit seiner unbeschreiblichen Landschaft bietet, zu schätzen weiss.