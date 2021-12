Stabhochsprung «Wenn die Vorbereitung schiefläuft, kommt der Wettkampf besonders gut»: Romy Burkhard über ihre Teilnahme an der U20-EM Die 17-jährige Stabhochspringerin Romy Burkhard vom LV Fricktal nahm diesen Sommer an den U20-Europameisterschaften in Estland teil. Die Leichtathletin ist topmotiviert und investiert viel für ihren Sport. Daran änderte auch ein Schockerlebnis nichts.

Romy Burkhard bei den U20-Europameisterschaften in Estland. Foto: athletix.ch

Die Schweizer Stabhochspringerinnen machen aktuell mit guten Leistungen auf internationalem Parkett auf sich aufmerksam. Und das nicht nur bei den Aktiven: Es mangelt auch in den Nachwuchskategorien nicht an hoffnungsvollen Talenten.

Mittendrin ist der kleine LV Fricktal, der als Ausbildungsverein eine prominente Rolle im Schweizer Stabhochkosmos einnimmt. So sind neuerdings gleich drei Juniorinnen und Junioren vom LV Fricktal im Nationalkader.

Eine davon ist die 17-jährige Romy Burkhard. Wenn man ihren Lebenslauf studiert, fällt eine Parallele zu vielen erfolgreichen Stabhochspringerinnen auf: Burkhard war im Kindesalter erfolgreiche Kunstturnerin.

Mehrkampftrainer erkannte ihr Talent

Als Romy Burkhard mit zwölf Jahren zum LV Fricktal stiess, erkannte der Mehrkampftrainer Stefan Pfrommer bald, dass die Athletin die Voraussetzungen zur guten Stabhochspringerin mitbringt. Rückblickend sagt Burkhard im Gespräch mit der AZ:

«Ich hatte Glück, dass ich beim LV Fricktal auf andere ambitionierte Stabhochspringer und einen erfahrenen Trainer gestossen bin.»

Damit spricht sie auch ihre Vereinskollegen Nicolas Pfrommer und Sina Ettlin an. Pfrommer ist Juniorenschweizermeister und Ettlin nahm diesen Sommer zusammen mit Burkhard an den U20-Europameisterschaften in Tallinn teil. Dort teilten sich die beiden Fricktalerinnen mit übersprungenen 4,02 Metern den siebten Rang. Romy Burkhard war dabei eine der Jüngsten im Teilnehmerfeld. Die Nachwuchseuropameisterschaften in Tallinn waren der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere.

Ihr brach der Stab in drei Teile

Um erfolgreich zu sein, ist Romy Burkhard bereit, viel zu investieren: «Ich trainiere 15 Stunden die Woche. Dazu bin ich 17 Stunden die Woche für den Sport unterwegs», sagt die erfolgreiche Nachwuchsathletin, die eine KV-Sportlehre in Möhlin absolviert. Ihre ungebrochene Begeisterung «für den vielseitigen Sport» treibt die Fricktalerin an.

Daran änderte sich auch nichts, als im Frühling die Albtraumvorstellung eines jeden Stabhochspringers Tatsache wird. Es passierte beim Wettkampfeinspringen: «Mir brach der Stab in drei Teile», sagt das Talent – ein Schreckmoment mit glücklicherweise glimpflichem Ausgang.

Romy Burkhard erzählt: «Ich muss mir die Zeit gut einteilen, damit ich neben dem Sport und der KV-Lehre noch genug Zeit für meine Freunde habe.» Und weiter: «Die Unterstützung meiner Mitmenschen und meines Lehrbetriebs sind eine grosse Hilfe bei der Bewältigung meines Alltags.»

Vor dem Wettkampf ist die 17-Jährige unaufgeregt: «Ich bin selten nervös.» Bei ihr gilt dafür:

«Wenn etwas in der Vorbereitung schiefläuft, dann kommt der Wettkampf besonders gut.»

In die Zukunft blickt die junge Athletin entspannt: «Ich versuche einfach mein Bestes zu geben. Natürlich wäre es schön, wenn der eine oder andere internationale Wettkampf dazukommt.»