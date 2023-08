Möhlin Von wegen Ruhe: Mit der Premiere im Nacken hat es das Team des Lehrertheaters Möhlin jetzt besonders streng Am Samstag, 19. August, zeigen die sieben Darstellerinnen und Darsteller des Möhliner Lehrertheaters ihre aktuelle Produktion erstmals auf der Bühne des «Bata Club Hauses». Sie führen «Eine Stunde Ruhe!» von Florian Zeller auf – wobei der Titel des Stücks so gar nicht zu dieser letzten Phase vor der Premiere passt.

Dieter Schlachter, Nadine Condor und Daniel Zingg haben unter dem Schutz der mächtigen Bäume Schatten gefunden. Es sitzt sich angenehm im Bata-Park in Möhlin. Aber bald müssen sie wieder rein – die Pflicht ruft. Es ist August, und das ist für das Lehrertheater Möhlin die strengste Zeit des Jahres. Bis zur Premiere am Samstag, 19. August, sind sie jetzt jeden Tag hier und proben von morgens bis abends im Saal des «Bata Club Hauses».

Die aktuelle Produktion des Lehrertheaters Möhlin heisst «Eine Stunde Ruhe!». Bild: Hans Christof Wagner

Es ist die heisse Phase für die sieben Darstellerinnen und Darsteller des Lehrertheaters Möhlin, die derzeit auf der Bühne für die aktuelle Produktion proben. Und das nicht nur, weil es in der Halle wirklich schweisstreibend ist.

Sondern auch, weil sie am Feinschliff sind. «Drecksau» soll Michel, der Hauptdarsteller, in der Szene sagen. Wie es Nadine Condor sagt, gefällt Regisseur Schlachter noch nicht so ganz: «Bitte noch einmal». Ja – eine Frau spielt die männliche Hauptrolle. Und – nein: Von den sieben sind mit fünf die meisten gar keine Möhliner Lehrpersonen.

Hauptdarstellerin verspricht unterhaltsame 90 Minuten

Sie studieren «Eine Stunde Ruhe!» von Florian Zeller ein. Der 1979 geborene Romancier, Dramatiker und Regisseur gilt als einer der erfolgreichsten zeitgenössischen Autoren Frankreichs und ist mit seinem aktuellen Kinofilm «The Son» bekannt geworden. «Mit ‹Eine Stunde Ruhe!› können sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf unterhaltsame 90 Minuten freuen», sagt Condor.

2022 führten sie mit «Der eingebildete Kranke» von Molière einen Klassiker auf. 2021 war es die Dreigroschenoper von Bertolt Brecht. «Ich denke, dass wir nicht nur eine Schiene fahren, zeichnet uns aus», sagt Schlatter.

Die aktuelle Produktion des Lehrertheaters Möhlin heisst «Eine Stunde Ruhe!». Es geht darin auch um Schallplatten. Bild: Hans Christof Wagner

Auf was die Wahl fällt, wird in einer fünfköpfigen Lesegruppe vorberaten und entschieden. Es hängt auch davon ab, ob es das Lehrertheater mit seinen Ressourcen stemmen kann. Das gesamte Team ist gross. Die Zahl der Darstellerinnen und Darsteller beträgt aber nur zwischen 10 und 15 Personen. Und die Rollen müssen passen. So kommt es eben auch, dass, wie aktuell, eine Frau einen Mann spielt.

Daniel Zingg spielt den Pierre und ist nebenbei auch noch Bühnenbauer. Seit Ende Juli sind sie am Zimmern des Bühnenbildes in der denkmalgeschützten Halle im Bata-Park.

Siebeneinhalb Wochen Zeit für Proben, Aufführungen und Abbau

Siebeneinhalb Wochen hat das Lehrertheater, das der grossen Zahl an Frauen wegen eigentlich Lehrerinnentheater heissen müsste, die Halle gemietet: Zeit für die Proben, den Bühnenaufbau, die 13 Aufführungen und den Abbau. Siebeneinhalb Wochen Miete – das bedeutet für die Mimen auch finanziell eine Herausforderung und Kosten, die erst mal wieder reingespielt werden müssen.

Gut, dass das schon seit 1958 bestehende Lehrertheater eine grosse Fangemeinde und ein Stammpublikum aufbieten kann. Dass sie alljährlich im August spielen, ist eigentlich fest in der Agenda eingetragen.

Im 65. Jahr seines Bestehens kann die Truppe auf sicher 75 Produktionen zurückblicken. Denn in manchen Jahren gab es auch zwei davon. Und nur ein einziges Mal haben sie bisher abgesagt – im Coronajahr 2020.