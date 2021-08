Laufspektakel Mit Tempo über den Sonnenberg: Am Zeininger Halbmarathon warten 546 Höhenmeter auf die Teilnehmer Eine Woche vor dem grossen Laufevent verzeichnet das OK 262 Anmeldungen. Doch noch steht für den Organisator, den Turnverein Zeiningen, einiges an Arbeit an. Wer seinen Becher während des Laufs auf den Boden wirft, wird disqualifiziert.

Die Vorfreude auf nächsten Samstag ist gross: Das OK des ersten Zeininger Halbmarathons mit Mira Güntert (vorne 2. v. r.). Bild: Zvg (Februar 2020)

Auf die Wetter-App auf ihrem Smartphone wird Mira Güntert in den kommenden Tagen öfters blicken. Denn natürlich wünscht sich das OK-Mitglied des Zeininger Halbmarathons von Samstag, 21. August, ein lauffreundliches Wetter. Neben der Strecke über 21,3 Kilometer in den Kategorien Run und Walking steht auch eine abgespeckte Version über 10,7 Kilometer für Läufer und Walker sowie der Kidsrun über 2,5 Kilometer auf dem Programm. Über die letzten drei Wochen hätten die Anmeldungen von Teilnehmern stark angezogen. Güntert sagt:

«Wir haben bis dato 262 Anmeldungen und kommen damit in einem Bereich, mit dem wir zufrieden sein können.»

Lange Zeit hätten die Teilnehmerzahl stagniert, da es für so manchen Laufinteressierten bis vor wenigen Woche noch nicht klar gewesen sei, ob und wie lange er in die Ferien gehe.

Nächste Woche am Donnerstag und Freitag startet der grosse Aufbau für den vom Turnverein organisierten Laufevent mit rund 100 Helfern. Der Start-/Zielbereich und die Speakeranlage werden eingerichtet, die Festwirtschaft wird aufgestellt, Abfallkübel müssen verteilt und die Goodiebags für die Teilnehmer gefüllt werden. Hingegen steht die Streckenbeschilderung bereits seit Wochen, so dass erste Teilnehmer sich in einem Trainingslauf mit der Strecke bekannt gemacht haben.

Der Sonnenberg wartet auf die Läufer

Für Teilnehmer des Halbmarathons gilt es 546 Höhenmeter zu überwinden. «Der zweite Teil der Strecke, wenn man schon zehn Kilometer in den Beinen hat, ist recht anspruchsvoll», sagt Güntert. Denn es geht auf den letzten Kilometern über den Sonnenberg. Ein Besenwagen am Ende des Läuferfeldes nimmt Teilnehmende bei allfälligen gesundheitlichen Problemen aus dem Rennen und liefert sie am nächsten Sanitätsposten ab.

Einschränkungen für die Teilnehmenden aufgrund Covid gibt es nur wenige. Eine ist, dass Garderoben und Duschen geschlossen bleiben. Zudem, so Güntert, habe man sich entschieden, die Startnummern an die Teilnehmenden aus der Schweiz mit der Post zu versenden, um Ansammlungen vor Ort zu vermeiden. Güntert sagt:

«Wir achten darauf, dass die Läufer und Läuferinnen am Start nicht zu dicht zusammenstehen. Auf der Strecke verteilt sich dann alles.»

Zur Vermeidung von Ansammlungen werden die Finisher angehalten, den Zielbereich nach dem Einlauf sofort zu verlassen.

Wichtig ist es, so Güntert, dass die Natur nicht unnötig belastet wird. Gemeint ist damit, dass etwa Becher oder Verpackungen der Power-Riegel, die es an den insgesamt vier Versorgungsstationen an der Strecke gibt, nicht einfach auf dem Boden landen. «Wir wollen keinen Ärger.» So führt denn auch das Entsorgen des Abfalls während des Laufes auf der Strasse oder im Feld zur Disqualifikation. An der Strecke, so Güntert, stünden genügend Abfallkübel bereit.

Zwei Hüpfburgen und ein Flashmob

Zwar steht der Laufevent im Zentrum der Veranstaltung, doch rundherum wird mit der Festwirtschaft, einem Flashmob, zwei Hüpfburgen für Kinder oder einem Barbetrieb am Abend – nur bei gutem Wetter – ein festliches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. «Wir achten darauf, dass wir in dem Festzelt die Tische mit genügend Abstand zueinander aufstellen.» Wenn im Festzelt der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, gilt Maskenpflicht.

Zudem findet zwischen 13.30 und 16 Uhr der Vereins-Nachmittag statt, an dem verschiedene Zeininger Vereine einen Posten zum Ausprobieren anbieten. Darunter etwa der Schützenverein, der FC Zeiningen oder der Veloclub. Güntert sagt:

«Wir versprechen uns mehr als nur einen Laufanlass. Es soll eine Veranstaltung für die ganze Familie, nicht nur für Läufer und Läuferinnen sein.»