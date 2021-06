Laufenburg/Sulz

Das Gebäude des Sulzer Dorfladens soll verkauft werden – an ein Unternehmen, das am Standort nicht nur den Laden langfristig sichern, sondern ein Dienstleistungszentrum schaffen möchte. Nun ist klar: Das Projekt kommt zustande. Fast 500'000 Franken an Aktien sind in den vergangenen Wochen für das Unternehmen «Zentrum AG» gezeichnet worden.