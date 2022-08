Laufenburg/Stein Bürgerliche und Grüne bremsen den S1-Ausbau im Fricktal aus – sie setzen auf die Buslösung Nach dem Nein von SVP, FDP und EDU zum Ausbau des S1-Astes zwischen Laufenburg und Stein sagt nun auch die Mitte nur Jein zur Vorlage. Die Partei befürwortet zwar den Bahnausbau, allerdings erst, wenn ein Gesamtverkehrskonzept vorliegt. Bis dahin setzt die Mitte ebenfalls auf die Buslösung. Damit dürfte der Bahnausbau im Grossen Rat kaum noch Chancen haben.

Aktuell fährt die S1 ab Laufenburg nur einmal pro Stunde. Andrea Worthmann

Das wird wohl (vorläufig) nichts mit der Taktverdichtung auf dem S1-Ast zwischen Laufenburg und Stein. Denn nach SVP und FDP sagt nun auch die Mitte in der Anhörung nur Jein zum Ausbau der Bahnlinie und gibt bis zum Vorliegen eines Gesamtverkehrskonzeptes der Buslösung den Vorrang.

Auf Nachfrage sagt zudem auch Grüne-Grossrätin Gertrud Häseli, dass ihre Partei die Buslösung, wie sie auch der Regierungsrat möchte, priorisiere. Häseli:

«Die Nachfrage auf der Linie ist einfach zu klein, um 60 Millionen Franken für den Halbstundentakt zu investieren.»

Natürlich stehe die Partei für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs ein, «aber auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis muss stimmen, und das spricht hier klar für zusätzliche Busse». Mobilität um jeden Preis mache keinen Sinn, so Häseli.

Nur SP und GLP für die Bahnvariante

Damit stellen sich nur gerade die SP und die GLP, die Partei von Motionär Roland Agustoni, in der Anhörung uneingeschränkt hinter den Bahnausbau. SVP, FDP und EDU wollen dagegen mit dem Ausbau so lange warten, bis der Bund die Kosten übernimmt, was frühestens im Ausbauschritt 2050 der Fall sein wird.

Aktuell müsste der Kanton die Kosten von 60 Millionen Franken für die Lösung mit einem asymmetrischen Shuttlebetrieb, der den Anschluss in Stein in die jeweilige Pendlerrichtung sicherstellt, alleine tragen, da die Linie für den Halbstundentakt nicht genügend frequentiert wird.

Güterverkehr soll sich an Kosten beteiligen

Die Mitte will zwar nicht ganz so lange mit dem Ausbau warten, denn der Zielhorizont 2050 ist ihr doch etwas zu weit am Horizont, aber sie will doch so lange warten, bis ein Gesamtverkehrskonzept für das Fricktal vorliegt.

Ein solches Konzept haben Fricktaler Grossrätinnen und Grossräte 2020 parteiübergreifend gefordert. Es wird derzeit erarbeitet und ist gerade auch im Hinblick auf den Ausbau des Sisslerfelds – hier werden in einigen Jahren bis zu 10’000 Arbeitsplätze entstehen – und die Mittelschule in Stein zwingend.

Bis das Gesamtverkehrskonzept vorliegt, wird es allerdings noch eine ganze Weile dauern. Bis dahin setzt die Partei auf den von der Regierung präferierten Busausbau. «Ohne Gesamtverkehrskonzept Investitionen von über 60 Millionen Franken in eine Bahnvariante zu tätigen, findet die Mitte Aargau zu wenig seriös.» Zudem könne erst mit einem Gesamtverkehrskonzept der Nutzen des S1-Ausbaus beurteilt werden. Die Mitte ist überzeugt:

«Mit einer Busvariante wird nichts vergeben.»

Zumal die Partei auch hinter die Kostenfrage respektive die Kostenverteilung ein grosses Fragezeichen macht: «Die Frage stellt sich, ob bauliche Massnahmen, die wegen des Güterverkehrs getätigt werden müssen, nicht durch ihn zu tragen sind», schreibt die Partei in einer Medienmitteilung und in einer Anhörungsantwort präzisiert sie: «Zumindest wäre eine Kostenaufteilung (zum Beispiel je 50 Prozent) angebracht.»

In Möhlin und Stein fehlt ein IR-Halt

Die aktuelle ÖV-Erschliessung des Fricktals hält die Partei – anders als die Regierung – für «ungenügend». Als Schwachpunkte sieht sie unter anderem die Erschliessung der Seitentäler, einen fehlenden IR-Halt in Stein und Möhlin und die Tarifhürde für die Benützung der deutschen Hochrheinbahn.

Für die Partei muss in die Überlegung auch die Elektrifizierung der Hochrheinbahn auf deutscher Seite sowie die Reaktivierung der Rheintallinie zwischen Winterthur und Basel einbezogen werden.

Gerade in der Neuauflage der 1994 eingestellten Rheintallinie sieht die Mitte «ein grosses Potenzial», da sie davon ausgeht, dass viele der künftigen Arbeitskräfte im Sisslerfeld aus dem Raum Waldshut/Schaffhausen kommen werden und auch Mittelschülerinnen und Mittelschüler aus dem Raum Zurzach von einer Reaktivierung profitieren, weil sie dann die Kantonsschule in Stein besuchen könnten.

Zweidrittelmehrheit für die Buslösung

Rechnet man die Anhörungsergebnisse auf die Stimmkraft im Grossen Rat und geht von der hypothetischen Annahme aus, dass die Fraktionen geschlossen stimmen werden, so kommt man auf 98 Ja- und 36 Nein-Stimmen; die EVP (sechs Sitze) hat bislang keine Stellungnahme verschickt.

Selbst wenn alle Fricktaler Grossrätinnen und Grossräte für den Halbstundentakt votieren und sie in ihren Fraktionen noch den einen oder die andere überzeugen können: Es wird mehr als eng für den Ausbau. Oder bahntechnisch formuliert: Der Halbstundentakt zwischen Laufenburg und Stein droht (zumindest vorläufig), aufs Abstellgleis geschoben zu werden.