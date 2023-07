Laufenburg/Möhlin «Für Zukunftssicherheit von grosser Bedeutung»: Leistungsstärkstes Hochrheinkraftwerk wird saniert Von Herbst 2023 bis Sommer 2027 finden am Wasserkraftwerk Ryburg-Schwörstadt umfangreiche Sanierungs- und Erneuerungsmassnahmen statt. Energiedienst übernimmt dabei die Projektabwicklung – ein Meilenstein für den Energieversorger mit Sitz in Laufenburg.

Das Versorgungsunternehmen Energiedienst mit Sitz in Laufenburg übernimmt die Projektabwicklung im Rahmen der Grossrevision des Kraftwerks Ryburg-Schwörstadt. «Die Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG (KRS) vertraut auf die langjährige Erfahrung von Energiedienst. Dieser Auftrag ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein für Energiedienst, sondern auch eine Erfolgsgeschichte in der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen», schreibt Energiedienst in einer Mitteilung.

Die KRS führt am Wasserkraftwerk Ryburg-Schwörstadt umfangreiche Sanierungs- und Erneuerungsmassnahmen durch. Die Arbeiten beginnen im Herbst 2023 und dauern bis Sommer 2027, wobei in den wasserarmen Wintermonaten jeweils eine der vier Maschinen ausser Betrieb genommen wird.

Turbinenlaufräder und Leitsystem werden ersetzt

Das Wasserkraftwerk Ryburg-Schwörstadt ist das leistungsstärkste am Hochrhein. Bild: zvg

Ein Abschalten des gesamten Kraftwerks ist nicht notwendig. Wesentliche Arbeitspakete sind der Ersatz der Turbinenlaufräder, die Revision der Generatoren, ein Umbau von der reinen Luftkühlung auf eine Wasser-Luftkühlung der Maschinen sowie der Ersatz des Leitsystems und der Wasserhaushaltsautomatik. Das Ziel dieser Massnahmen ist es, nicht nur einen effizienten und sicheren Betrieb des Kraftwerks über die nächsten Jahre sicherzustellen, sondern auch ökologisch nachhaltige Lösungen umzusetzen.

Das Kraftwerk wurde als Flusskraftwerk zusammen mit einer Wehranlage quer zum Rhein gebaut und nutzt ein Gefälle aus, das zwischen 7,60 und knapp 12,60 Metern liegt. Aufgrund dieses grossen Gefälles ist das Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt mit einer Leistung von 120 Megawatt das leistungsstärkste der Hochrheinkraftwerke.

Beitrag an die Versorgungssicherheit leisten

Das Maschinenhaus des Wasserkraftwerks Ryburg-Schwörstadt. Bild: zvg

«Die Grossrevision ist für die Zukunftssicherheit und Leistungsfähigkeit unserer Anlage von grosser Bedeutung. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Versorgungssicherheit», lässt sich Beat Karrer, Geschäftsführer der Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG, in der Mitteilung zitieren. Entscheidend für ein Projekt dieser Grösse sei es auch, eine gute Partnerschaft mit allen Dienstleistern und Lieferanten einzugehen.

Auch Jörg Reichert, CEO von Energiedienst, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit. In der Mitteilung wird er wie folgt zitiert: «Wir sind stolz darauf, dass KRS erneut ihr Vertrauen in unsere langjährige Partnerschaft setzt.» Als ökologisch ausgerichtetes, klimaneutrales Unternehmen könne man grosse Erfahrung beim Bau und Betrieb von Wasserkraftwerken mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit in dieses Projekt einbringen. (az)