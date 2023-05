Laufenburg/Mettauertal Das neue Werk von Rudolph Bader tönt wie ein Krimi, ist aber keiner Der Autor hat im Laufenburger Sprachpanorama sein neues Buch «Was im Walde geschah» vorgestellt. Es soll demnächst veröffentlicht werden. Geschrieben hat er es in englischer Sprache, ins Deutsche übersetzt hat er es selber.

Rudolph Bader mit seinen bisher publizierten Romanen im Sprachpanorama. Bild: Peter Schütz

Nur 24 Stunden nach der Abschiedsveranstaltung der Burgschreiberin Anke Ricklefs lud das Sprachpanorama, das erste und einzige Sprachmuseum der Schweiz, in Laufenburg erneut zu einer Lesung ein. Im Fokus stand am Freitagabend Rudolph Bader, Jahrgang 1948, Sprach- und Literaturwissenschaftler mit Wohnsitz in Wil im Mettauertal.

Obwohl geboren und aufgewachsen in der Schweiz, hat er sich der englischen Sprache verschrieben – so sehr, dass er seine zwei ersten Romane nicht in Deutsch, sondern in Englisch verfasst hat.

Der erste Roman erschien 2010 unter dem Titel «The Prison of Perspective» in Bristol, England, der zweite Roman «White Lies» 2018 in London. 2019 und 2020 wurden sie im Brinkhaus Verlag mit Sitz in Luzern unter den Titeln «Gefangene der Perspektive» und «Notlügen» in deutscher Übersetzung veröffentlicht.

In anglofoner Sprache hat er sich sozialisiert

Beide Romane lagen im Sprachpanorama aus, doch Rudolph Bader setzte den Schwerpunkt auf seinen Neuling, der demnächst ebenfalls im Brinkhaus Verlag erscheinen soll. Titel: «What happened in the forest», zu Deutsch «Was im Walde geschah». Auch dieses Buch hat Bader in Englisch geschrieben.

Doch anders als bei den Vorgängern, die von Heide Fruth-Sachs übersetzt worden sind, hat Bader diese Aufgabe selber übernommen. Die umgekehrte Vorgehensweise – als gebürtiger Schweizer hätte er die Bücher zuerst in Deutsch schreiben und danach ins Englische übersetzen können – erklärte er so: «Ich denke und schreibe englisch.» Wenn er deutsch schreibe, sagte er, würden ihm die Texte «zu holprig» erscheinen.

Den Grossteil seines Lebens verbrachte er im englischsprachigen Raum: Grossbritannien, USA, Kanada, Australien. Bereits als Zehnjähriger habe er sein Faible für die englische Sprache entdeckt, sagte er. Später studierte er Anglistik, Germanistik und Orientalistik. Während des Studiums habe er über ein Jahr in England verbracht, berichtete Bader, er habe sich sozusagen in anglofoner Sprache sozialisiert.

Der Brexit kommt im neuen Buch vor

Die englische Literatur hat er denn auch zu seinem Beruf gemacht. Einige Stationen: Gastprofessuren an Universitäten in Europa, Kanada und Australien, Tätigkeit über fast 20 Jahre für die Gesellschaft für Kanada-Studien, Vorsitzender der Gesellschaft für Australien-Studien von 2002 bis 2005. 2000 wurde er als Professor an die Universität Bern, 2002 an die Pädagogische Hochschule in Zürich berufen.

Rudolph Bader liest im Sprachpanorama aus seinem unveröffentlichten Buch «Was im Walde geschah» vor. Bild: Peter Schütz

Rudolph Baders Lesung im Sprachpanorama war spärlicher besucht als diejenige der Burgschreiberin abends davor. Eine kleine, fast familiäre Angelegenheit, zumal Vertreter des Brinkhaus Verlags anwesend waren. Bader las Passagen aus dem Neuling, ohne das grosse Ganze offenzulegen, bewahrte die Spannung bis zur Veröffentlichung.

Er zauberte mit Perspektivwechseln wie andere Leute Kaninchen aus dem Hut holen – ein Mittel, das die Verschiedenheit der Wahrnehmungen seiner Protagonisten reflektieren soll. «Was im Walde geschah» töne nach einem Krimi, sei aber keiner, so Bader. Das Buch handle in einer realen Landschaft im Südosten Englands, berichtete er, die Örtlichkeiten gebe es tatsächlich. Und: Die Handlungen bette er gerne in tatsächliche Ereignisse wie den Brexit ein.