Laufenburg/Baden Mit Anklängen an die alten Griechen: Wie einst ein Ring im Rhein versank und wieder auftauchte Ein Zufall, wie er im Buch steht: Das lässt sich von einer Anekdote sagen, die sich wohl vor mehr als 100 Jahren am Rheinufer zugetragen hat. Ein Gärtner verliert seinen Verlobungsring im reissenden Fluss. Sechs Jahre später findet Otto Rueb, damals ein Promi in Badisch-Laufenburg, das Schmuckstück – und sendet ihn dem Eigentümer zu.

1801 wurde die Stadt Laufenburg in einen Schweizer und einen deutschen Teil geteilt. Bild: zvg

Wenn sich Martin Blümcke, Stadtarchivar von Laufenburg/Baden, an seine Gymnasialzeit in den frühen 1950er-Jahren erinnert, so standen in der Unterstufe irgendwann Schillers Balladen im Deutschunterricht auf dem Lehrplan: «Der Taucher», «Die Bürgschaft» oder «Der Ring des Polykrates». Und derjenige war eine Zeit lang der Klassenbeste, der eine der Balladen – ohne zu stocken – aufsagen konnte. Beim «Ring des Polykrates» sind es immerhin 16 Strophen.

«Er stand auf seines Daches Zinnen, er schaute mit vergnügten Sinnen auf das beherrschte Samos hin. Dies alles ist mir untertänig, begann er zu Ägyptens König. Gestehe, dass ich glücklich bin.» Der Pharao erlebt dann, wie ein Bote den Sieg über die Kriegsmacht der Kreter verkündet, zu Wasser und auf dem Land. Doch bevor Hochmut und Übermut gegenüber den Göttern aufkommen, warnt er: «Des Lebens ungemischte Freude ward keinem Irdischen zuteil.»

Polykrates rät er, sich dafür von etwas zu trennen, was ihm besonders wichtig ist. Dieser wirft ein Kleinod, einen kostbaren Fingerring, in die Meeresflut. Am nächsten Morgen bringt ein Fischer einen Fisch, «wie keiner noch ins Netz gegangen», ins Schloss und der Koch findet im Magen den Ring. Der ägyptische Herrscher wendet sich «mit Grausen» ab und eilt wieder an den Nil.

Otto Rueb (1852–1918), Fischer und um 1900 Stadtrat und Stadtrechner von Laufenburg/Baden, hat den Verlobungsring gefunden. Repro: Martin Blümcke

Auch wir verlassen die Insel Samos in der südlichen Ägäis und befinden uns nun in Laufenburg. Wir blättern im Waldshuter «Alb-Boten» vom 30. Dezember 1900. Dort fällt unser Blick auf einen längeren, fast poetischen Bericht «Vom Laufen» mit dem Untertitel «Der Ring des Polykrates».

Gärtner der «Schlösslemadame» geht hinunter zum Rheinufer

Mitte der 1880er-Jahre geht ein Gärtner der «Schlösslemadame» Mary Codman hinunter zum Rheinufer in der Höhe der Roten Fluh, die unterhalb der Laufenbrücke vor dem Bau des Kraftwerks als Felsbarriere im Strom stand. Dort sitzt Otto, einer aus der Fischerfamilie Rueb, an einer Fischwaage, um mit einer hölzernen Vorrichtung und einem im Wasser verborgenen Fangnetz an dieser ergiebigen Stelle auf Salmen zu warten.

Gebräunt und wetterhart wird der Fischer beschrieben. «Der junge Gärtnersmann mochte aber wohl mit seinen Gedanken doch nicht so ganz beim Fischen sein. Er dreht immerzu am Finger den Verlobungsring, den sie als ein Pfand der Liebe beim Lebewohl ihm gab, sich ganz vergessend mit Sinnen und Sehnen. Da plötzlich gleitet der goldene Reif vom Finger, schlägt auf dem harten Fels hellklingend auf und hüpft im weiten Bogen hinein – in den Rhein. Wehmütig verlässt der Arme die Stätte seines Missgeschicks.»

Er quittiert seinen Dienst und geht in die Schweiz. «Da – es war sechs Jahre später – stand wieder einmal Hochwasser in Sicht. Derselbe Fischer, der den Ring verschwinden gesehen, rüstet die Fischwaage ab. Er hebt die Waage aus der Gabel, hängt das riesige Netz aus, zieht aus dem Wasser die senkrecht stehende hölzerne Spindel, an der das Netz sich auf und ab bewegt, und bringt die Geräte am felsigen Ufer vor der Wassernot in Sicherheit. Da sieht er am unteren Ende der Spindel einen goldenen Glanz. Ein Goldring ist’s, der die eiserne Spitze der Spindel umschliesst.»

Name des Eigentümers war innen eingraviert

Welch Zufall! Beim letzten Einsetzen der Spindel hatte deren Spitze den Ring, der in einer Felsspalte eingeklemmt war, aufgespiesst. Otto Rueb liest innen den Namen Ketteler, ermittelt den Aufenthalt des Eigentümers und stellt dem Überraschten den Verlobungsring wieder zu.

Wie die Geschichte weiterging, ob er, der Gärtnersmann das «Pfand der Liebe» mit Blick auf seine damalige Verlobte noch verwenden konnte, ist nicht überliefert.