Laufenburg/Aarau Mit Schlagstock und Wut am Steuer unterwegs: Mann steht wegen Gefährdung des Lebens vor Gericht Das Bezirksgericht Laufenburg sprach einen Mann unter anderem wegen mehrfacher Gefährdung des Lebens frei. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein. Vor dem Obergericht in Aarau kam es zur Berufungsverhandlung. Dort spielte in der Urteilserwägung auch die Fliehkraft eine Rolle.

Der Angeklagte soll mit seinem Auto eine Personengruppe mehrmals umkreist und eine Frau am Bein touchiert haben. Symbolbild: Baona/ iStockphoto

Das Bezirksgericht Laufenburg sprach letzten Sommer einen Mann aus Portugal unter anderem der mehrfachen Gefährdung des Lebens frei. Für das Tragen eines Schlagstockes sowie das Führen eines Autos trotz Entzug des Führerausweises wurde der Mann jedoch zu einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 60 Franken sowie einer Busse über 1800 Franken verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft legte gegen das Urteil Berufung ein. Vor dem Obergericht in Aarau kam es zur Berufungsverhandlung, bei dem die Staatsanwaltschaft wegen mehrfacher Gefährdung des Lebens sowie mehrfacher Drohung und Tätlichkeiten zusätzliche Schuldsprüche forderte – und damit einhergehend auch eine höhere Strafe beantragte.

Landesverweis über sieben Jahre beantragt

Neben einer bedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten sowie einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 60 Franken und einer Busse über 2700 Franken, beantragte die Staatsanwaltschaft einen Landesverweis über die Dauer von sieben Jahren.

Gemäss Staatsanwaltschaft kam es zwischen dem Angeklagten und einem zweiten Mann vor einem Tanzlokal zu einer Auseinandersetzung. Bei dieser soll der Beschuldigte sein Opfer mit einem Schlagstock geschlagen haben, sodass dieses eine Prellung am Handgelenk erlitt.

Anschliessend soll sich der Beschuldigte in sein Auto gesetzt und mehrmals sein Opfer sowie dessen Partnerin mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Parkplatz umkreist haben. Einmal habe der Beschuldigte dabei die Frau mit seinem Auto am Bein touchiert. In der Anklage der Staatsanwaltschaft heisst es:

«Der Beschuldigte hat durch sein Fehlverhalten in skrupelloser Weise eine Wahrscheinlichkeit der Todesfolge für die Opfer geschaffen.»

Nachdem der Angeklagte auch ein zweites Mal der Berufungsverhandlung fernblieb, fand diese in dessen Abwesenheit statt. Mit Verweis auf die Videoaufnahmen, so befand das Obergericht, liessen sich zwar die Distanzen nicht zuverlässig bestimmen, doch «erscheint die Gefahr einer Kollision aufgrund der engen Platzverhältnisse durchaus naheliegend». So habe der Beschuldigte damit rechnen müssen, die Beherrschung über das Fahrzeug zu verlieren oder, dass es infolge einer falschen Reaktion der umkreisten Personen zu einer Kollision hätte kommen können.

Fliehkraft reduziert die Gefahr

Jedoch relativiert das Obergericht, dass der Beschuldigte nicht frontal auf die Personengruppe zugefahren sei, sondern die Personengruppe, die sich dicht bei parkierten Fahrzeugen befand, umkreiste. In der Urteilsbegründung heisst es hierzu.

«Hätte der Beschuldigte die Kontrolle verloren, wäre aufgrund der Fliehkräfte eher damit zu rechnen gewesen, dass er in die tangential angrenzenden Fahrzeuge und nicht in die umkreiste Menschengruppe gefahren wäre.»

Auch hält das Obergericht fest, dass der Beschuldigte das Fahrzeug jeweils nur für wenige Meter beschleunigte. Es müsse zwar hier von einem skrupellosen Fahrmanöver gesprochen werden, eine unmittelbare Lebensgefahr habe jedoch nicht vorgelegen.

So sprach denn auch das Obergericht den Beschuldigten der mehrfachen Gefährdung des Lebens frei. Ausgehend vom erstinstanzlichen Urteil befand ihn aber das Obergericht zusätzlich der Drohung schuldig. Dies für die Worte «du bist ein toter Mann», als er sich mit seinem Auto von der Personengruppe auf dem Parkplatz entfernt hatte.

Verurteilt wurde der Beschuldigte schlussendlich zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 50 Franken sowie zu einer Busse über 2000 Franken. Von einer Freiheitsstrafe wurde abgesehen.