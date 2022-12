Bus oder Bahn in Laufenburg? «Zusätzliche Busse vorzuschlagen, führt total am Ziel vorbei»: Die Mitte schickt einen offenen Brief an die Grossräte Bus statt Bahn heisst die Devise der Regierung – Bahn statt Bus wollen viele Politikerinnen und Politiker zwischen Laufenburg und Stein. Immer mehr Politikerinnen und Politiker stellen sich hinter den Ausbau des Halbstundentaktes und gegen eine Zwischenlösung mit mehr Bussen. Die Mitte Laufenburg fordert in einem offenen Brief alle Grossrätinnen und Grossräte auf, Verantwortung zu übernehmen.

Eine S-Bahn verlässt den Bahnhof Laufenburg in Richtung Basel. Walter Schwager

Die S-Bahn S1 sorgt für Bewegung – zumindest auf dem Papier. Immer mehr regionale und kommunale Parteien distanzieren sich vom Vorschlag der Regierung, die Taktfrequenz zwischen Stein und Laufenburg mit zusätzlichen Bussen statt mit dem von Roland Agustoni geforderten Halbstundentakt zu erhöhen. Dies, weil die günstigste Bahnvariante 61 Millionen Franken kostet und die Buslösung viel günstiger ist.

Während die Regierung deshalb mit dem Bahnausbau warten will, bis dieser in 20 bis 30 Jahren vom Bund finanziert wird, möchten viele Fricktalerinnen und Fricktaler den Ausbau jetzt. Sie argumentieren, dass der Bus nicht attraktiv sei und die Strassen zusätzlich verstopfe.

Buslösung nicht zumutbar

In den Kanon der Bahnbefürworter stimmt nun auch die Laufenburger Ortspartei der Mitte ein. Sie hat einen offenen Brief an sämtliche Grossrätinnen und Grossräte im Fricktal und im Zurzibiet geschrieben. «Für die Mitte ist es klar, dass die Verbindung nach Basel via Bustransport über Stein-Säckingen keine zumutbare Lösung ist», schreibt Ortsparteipräsident Christian Winter. Den Vorschlag der Regierung lehnt die Mitte Laufenburg deshalb «dezidiert ab».

Die Partei erinnert daran, dass der Verkehr auf der Strasse mehr und mehr zunimmt und zu täglichen Stausituationen führt.

«Hier nun als Alternative im ÖV zusätzliche Busse vorzuschlagen, führt total am Ziel vorbei.»

Auch, weil ein Umsteigen vom Individualverkehr auf den ÖV nur bei einem attraktiven Angebot erfolgt. Das beweist für die Partei der Tarifverbund Nordwestschweiz seit Jahrzehnten. Der Stundentakt auf der S-Bahn Basel–Laufenburg dagegen sei schon lange aus der Zeit gefallen. Für die Mitte ist deshalb klar: «Die Anpassung auf den Halbstundentakt ist überfällig und jetzt umzusetzen.»

Die Region aufwerten

Als Argument bringt die Partei auch die Aufwertung der Region ins Spiel. Laufenburg als Bezirkshauptort und dessen Umgebung müssten über eine zeitgemässe Infrastruktur verfügen, um ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort zu bleiben, schreibt die Partei. Und:

«Es kann nicht sein, dass weitere Betriebe wie EGL und Swissgrid Laufenburg wegen der Standortattraktivität verlassen.»

Das Swissgrid-Gebäude steht dabei bis heute leer. Und wie schon Daniele Mezzi, Präsident der Mitte-Bezirkspartei, hat auch die Ortspartei das Gefühl, dass die Verwaltung in Aarau lieber noch mehr Geld in den Speckgürtel investiert und die Randgebiete vernachlässigt. Die Forderung der Mitte ist klar: Die vom Grossen Rat angenommene Motion muss «zeitnah mit einer Bahnlösung umgesetzt» werden.

Die Partei ist überzeugt, dass so neue Arbeitsplätze entstehen könnten, die für bestehende KMU und künftige Betriebe einen Vorteil generieren.

«Für unsere Einwohnerinnen und Einwohner und die ganze Region bis ins Aaretal können so gute, schnellere und deshalb attraktivere Verkehrsanbindungen geschaffen werden.»

Die Partei fordert die Grossrätinnen und Grossräte auf, Verantwortung wahrzunehmen. «Damit kann eine wichtige ÖV-Lücke geschlossen werden, von der die ganze Region rund um Laufenburg profitieren wird.»