Laufenburg «Zieht das Zeug zurück»: Stadtrat wird für geplante Brunnenversetzung hart kritisiert – und muss nochmals über die Bücher Der Stadtrat muss die Oberflächengestaltung des Marktplatzes überarbeiten. Für die geplante Versetzung des Brunnens gab es Kritik – und einen erfolgreichen Überweisungsantrag. Auch die Anträge bezüglich der Sanierung der Liegenschaft Adler sorgte für eine rege Diskussion.

Der Stadtrat wollte unter anderem den Marktplatzbrunnen versetzen – stiess aber mit dem Vorhaben bei vielen auf Granit. Bild: Peter Schütz/Aargauer Zeitung

Obwohl kein offizielles Traktandum, nahm die vom Stadtrat ins Spiel gebrachte Versetzung des Brunnens am Laufenburger Marktplatz den meisten Raum der dreieinhalbstündigen Gemeindeversammlung am Donnerstagabend ein. Das Thema zog gleich drei Anträge nach sich: Zuerst einen Wiedererwägungsantrag von Martin Leuenberger, wonach der Stadtrat ein Gestaltungskonzept für den Marktplatz erarbeiten soll, «zu dem wir ja sagen können». Denn, so Leuenberger:

«Den Brunnen um einen halben Brunnen zu versetzen ist Schwachsinn.»

Als Stadtammann Herbert Weiss darauf verwies, dass dieser Antrag nur möglich wäre, wenn zuvor eine Abstimmung erfolgt sei – was auf das Gestaltungskonzept nicht zutraf – nahm die Diskussion Fahrt auf. Felix Klingele erinnerte an frühere Protokolle, in denen stehe, dass der Brunnen nicht versetzt werde. «Verstösst der Stadtrat gegen Treu und Glauben?», fragte Klingele.

Überweisungsantrag für «einvernehmliche Lösung»

Danach stellte René Leuenberger im Namen der FDP einen Überweisungsantrag mit demselben Zweck sowie dem Ziel «einer einvernehmlichen Lösung». Rückendeckung bekam er von Daniele Mezzi: «Die Finanzkommission unterstützt das Projekt ausdrücklich nicht», sagte er.

Zwar würden Kosten gemäss einer Offerte von «nur» 95’000 Franken entstehen. Aber an der Summe gab es erhebliche Zweifel. Und mit Blick auf die Nettoverschuldung der Gemeinde von 10,5 Millionen Franken und den zuvor von Herbert Weiss geäusserten Hinweisen, man müsse «Möglichkeiten für Ersparnisse suchen» und «Verzichte vor Augen führen», gab es weitgehend Ablehnung aus der Versammlung.

Da nützte auch die Bemerkung von Stadtrat Christian Rüede, die kantonale Denkmalpflege habe der Versetzung des Brunnens zugestimmt, nichts. Die Diskussion gipfelte im Aufruf von Frank Fischer in Richtung Stadtrat: «Habt die Grösse und zieht das Zeug zurück. Zwängt das nicht durch, das Volk ist euch dankbar.» Ähnlich Dieter Deiss: «Der Stadtrat soll über die Bücher gehen», forderte er, ehe er einen Ordnungsantrag stellte, um die Diskussion zu beenden.

Diesem stimmten 98 von 125 Versammlungsteilnehmern zu. Gleich viele stimmten danach dem Überweisungsantrag von René Leuenberger zu. Bedeutet: Der Stadtrat hat nun den Auftrag, die Oberflächengestaltung Marktplatz zu überarbeiten und an eine Gemeindeversammlung, unter Umständen an eine ausserordentliche, zu bringen.

«Adler»-Sanierung sorgt für rege Diskussion

Stadtrat André Maier, am Pult, und Stadtammann Herbert Weiss (rechts) standen Rede und Antwort zu den Mehrkosten für den «Adler». Peter Schütz/Aargauer Zeitung

Diskussionsbedarf bestand auch bezüglich der Sanierung der Liegenschaft Adler neben dem Brunnen mit gleich drei Anträgen: zwei Verpflichtungskredite für den Ausbau von Büroräumen, die vom Regionalen Sozialdienst genutzt werden sollen, sowie für den Ausbau von Küche und Einrichtung des Restaurants mit insgesamt 1,3 Millionen Franken. Hinzu kam ein Antrag auf Genehmigung eines Zusatzkredits wegen nicht vorhergesehener Mehrkosten in Höhe von 742'050 Franken für die Renovation des zweiten Obergeschosses.

«Das ist ein Bauchwehthema mit dem Nachtragskredit», sagte Stadtammann Herbert Weiss, nachdem aus der Versammlung teils heftige Kritik geübt worden war. Und: «Die Summe ist eigentlich schon ausgegeben», so Weiss. «Mit der Planung ist alles schiefgegangen, was schiefgehen kann», fand Adolf Daniel, «es fällt einem langsam schwer, etwas zu glauben». Stadtrat André Maiers Antwort:

«Der ausführende Architekt war völlig überfordert.»

Herbert Weiss sagte: «Mir tut es leid, dass es soweit gekommen ist. Der Stadtrat ist nicht glücklich mit dieser Situation.» Trotz der Diskussionen stimmten der Souverän allen drei Anträgen grossmehrheitlich zu.