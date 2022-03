Laufenburg Wird Laufenburg so zum «Place to be»? Der Stadtrat nimmt sich in den Legislaturzielen viel vor Laufenburg soll zu einer Drehscheibe der Region werden. Der Stadtrat legt den Fokus in seinen neuen Legislaturzielen auf die Förderung des Gewerbes, den Ausbau der Standortattraktivität mittels neuer Angebote für Anwohnende und Tourismus – aber auch auf den Ausbau von Mobilität.

Die Marktgasse in Laufenburg soll für Anwohner und Gewerbetreibende attraktiver gemacht werden. Nadine Böni/7. Juni 2019

Laufenburg hat sich viel vorgenommen in den kommenden drei Jahren. Von «spannenden Themen» ist die Rede, aufgeteilt in 13 Leitsätzen zu sechs Themenschwerpunkten in den nun veröffentlichten Legislaturzielen des Stadtrats. In dem Strategiepapier sind neben den Zielen auch die dazugehörigen Massnahmen definiert.

Zum einen soll die Lebens- und Siedlungsqualität gesteigert werden. Dieses Vorhaben beinhaltet vor allem die Aufwertung der Ortskerne von Laufenburg und seiner Ortsteile Sulz und Rheinsulz. Besorgungen des täglichen Bedarfs sowie spezifische Dienstleistungen sollen gegeben sein. Zur Erreichung der Ziele soll das Gewerbe mit Anreizen gefördert und Begegnungszonen attraktiver gestaltet werden. Stadtammann Herbert Weiss sagt:

«Wir wollen Grundlagen schaffen, dass wir Gewerbe unterstützen können, die sich hier ansiedeln möchten.»

Im Bereich Finanzen und Wirtschaft wird Laufenburg vom Stadtrat als Wirtschaftsstandort hervorgehoben. Die Zusammenarbeit von Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen sowie der Stadt soll künftig aktiver und besser vernetzt werden. Gleichzeitig soll das Haushaltsgleichgewicht gemäss Kantonsvorgaben eingehalten und Investitionen möglichst mit Eigenmitteln finanziert werden.

Die Trends schnell erkennen

Die Möglichkeit für Freizeitaktivitäten sollen erhöht werden und so die Erlebnisdichte überregional vermarktet werden. Für den Sommer soll sich die Badstube als Erholung- und Aufenthaltsort positionieren. Sogenannte Megatrends, beispielsweise neue Sportarten, sollen schnell erkannt und für Laufenburg umgesetzt werden. Weiss sagt es so:

Herbert Weiss, Stadtammann Laufenburg. zvg

«Wenn etwas Neues kommt und wir merken, dass es für die Bevölkerung einen Mehrwert bedeutet, möchten wir Angebote zur Realisierung unterstützen.»

Er möchte auch das Projekt Schiff vorantreiben und stützen. Auch in Sachen Umwelt und Energiepolitik gibt es Pläne. So ist die Gestaltung von mehr Grünflächen – speziell Förderflächen für Biodiversität – angedacht. Erneuerbare Energien werden gefördert, etwa durch die Realisierung Wärmeverbund 2 und die Schnitzelheizungen in Schulen.

Weitere E-Auto-Ladestationen und mehr Züge

Die Angebotsqualität des öffentlichen Verkehrs wird gefördert. Dazu gehört auch das Vorantreiben des S-Bahnfahrtaktes. Der Stadtammann spricht hier zwar nur von «marginalen Einflussmöglichkeiten», dennoch:

«Wir versuchen überall dort Druck auszuüben, wo wir denken, etwas bewirken zu können.»

Ladestationen für Elektroautos sollen ausgebaut werden. Konkrete Stellen gäbe es noch nicht, so Weiss. Vorbereitungsarbeiten im Bereich Kantonsstrasse wurden gemacht, denkbar wären auch Möglichkeiten in der Altstadt oder im Parkhaus Burgmatt.

Weitere Themen des Strategiepapiers sind Bildung, Gesellschaft und Soziales sowie Präsidiales und Verwaltung. Im Detail sind alle Punkte auf der Gemeindewebsite per Download einsehbar.