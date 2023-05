Laufenburg «Wir sind super happy»: Das «Hämmer Bier» erobert Gastronomie und lokale Läden Andy Zollinger und Tobias Münch hatten einen Traum: Die beiden Laufenburger wollen ein eigenes Bier brauen. Auch dank eines Crowdfundings ging der Traum in Erfüllung – und jetzt erobert das neue «Hämmer Bier» die Gastronomie und lokale Läden. Und die beiden Braumeister haben bereits die nächste Idee – einen Whiskey.

Tobias Münch (links) und Andy Zollinger brauen das Hämmer Bier und sind glücklich, dass es immer beliebter wird. Bild: zVg

«Es läuft gut, wir sind zufrieden und die Nachfrage steigt», sagt Andy Zollinger aus Laufenburg. Er hält eine Flasche «Hämmer Bier» in der Hand. Zusammen mit Tobias Münch, ebenfalls aus Laufenburg, haben er im Oktober 2022 mit Hilfe eines Crowdfundings die Herstellung eines eigenen Biers finanziert und sich so einen Traum erfüllt.

Seitdem ist einiges passiert. Am Anfang sei es schwierig gewesen, einzuschätzen, wie sich der Verkauf entwickle, sagt Zollinger. Er selbst habe es als schleppend empfunden und hat mit einem schnelleren Fortschritt gerechnet, für Münch lief es im erwartbaren Rahmen.

Sondereditionen und ein spezielles Design

Bei der Laufenburger Herbstmesse verkauften die beiden restlos alles, was sie da hatten und das waren gut 1000 Liter Bier. Mittlerweile wird das Bier auch in der hiesigen Gastronomie angeboten. So findet man das «Hämmer Bier» in der Laufenburger Kultschüür und in der «Magazin Bar» auf der deutschen Seite der Stadt. Auch in der «Schoggi-Werkstatt» kann man es kaufen.

Die Raiffeisenbank bestellte für ihre Generalversammlung sogar 1000 Flaschen «Hämmer Bier» und versah diese mit einem eigens dafür designten Label. Eine Mischung aus dem Namen der Bank und dem typische Design des Laufenburger Biers.

Seit etwa einem Monat steht das Bier auch beim Getränkehändler Fläschehals in Frick zum Verkauf bereit. «Sollte es gut laufen, müssen wir gucken, dass wir mit der Produktion hinterherkommen», sagt Zollinger. Aber nun ist erst mal Abwarten angesagt.

Neues Lager mit Doppelhopfung

Neben der ersten Charge eines Lagerbiers ist noch ein weiteres Bier entstanden. Das IPL, also das «Indian Pale Lager», wird als «Limited Edition» mit dem Namen «Blackout» verkauft. Hierbei wird nach der Fermentation Aromahopfen zugefügt und nicht noch mal aufgekocht. Das hat zur Folge, dass weniger Bitterstoffe aus dem Hopfen ins Bier gelangen und eine fruchtige, frische Note entsteht.

Eine gewisse Brauroutine hat sich entwickelt und nun kann es weitergehen. Zollinger sagt:

«Bis jetzt haben wir reinvestiert. Nun sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir auch etwas am Verkauf verdienen.»

Denn auch das Ziel, einen eigenen Whiskey zu brennen, verfolgen die beiden weiterhin. Dafür muss der Sud in der Brauerei hergestellt und anschliessend zu einer Lohnbrennerei weitergegeben werden. Das soll im besten Fall noch dieses Jahr passieren. Der Prozess wiederholt sich ein Jahr später und im dritten Jahr können die beiden eine Lizenz für eine eigene Brennblase beantragen.

Um die Vermarktung des Bieres etwas anzukurbeln, könnten die beiden sich noch etwas aktiver um neue Kunden und Kundinnen bemühen, gibt Zollinger zu, doch wichtiger als ein schneller Verkauf ist ihnen die Qualität ihres Produkts:

«Wir sind super happy wie es läuft und bekommen gutes Feedback. Den meisten schmeckt unser Bier sehr gut.»

Als nächstes wird das «Hämmer Bier» mit einem Stand beim Fricktalischen Mannschaftszeitfahren in Sulz vertreten sein sowie bei der kommenden Hela. Dort können die beiden Bierbrauer dann auf ein einjähriges Jubiläum anstossen.