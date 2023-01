Laufenburg «Wir sind sehr zufrieden»: Das neue Zentrum samt Dorfladen, Post und Bank kommt gut an Im Laufenburger Ortsteil Sulz gibt es noch immer einen Dorfladen – auch dank der Zentrum AG und rund 200 Aktionärinnen und Aktionäre, die sich tatkräftig dafür einsetzten. Knapp ein Jahr nach der Eröffnung fällt die Bilanz erfreulich aus: Sowohl die Mieter als auch die Zentrum AG sind zufrieden mit dem Start. Und auch für die Aktionärinnen und Aktionäre gibt es einen Grund zur Freude.

Vor knapp einem Jahr eröffnet der Sulzer Dorfladen. Auch Fabienne Senn und Tochter Jessica Esperanza Senn kaufen gern dort ein. Hans Christof Wagner (3. März 2022)

Es sind gute Nachrichten ein Jahr nach Eröffnung des Dorfladens Sulz. Am 27. Januar 2022 hatte der seine Pforten geöffnet – bestehend aus dem Volg inklusive Postagentur. Im April kam dann noch die «Raibox», der Beratungspunkt der Raiffeisenbank Regio Laufenburg, samt Bancomat dazu. Reto Weiss vom Verwaltungsrat der Zentrum AG sagt: «Wir sind sehr zufrieden. Das Dreierpaket kommt gut an.»

In die dörfliche Infrastruktur von Laufenburg-Sulz investiert zu haben, zahlt sich jetzt für die rund 200 Aktionärinnen und Aktionäre der Zentrum AG aus. Reto Weiss erklärt: «Erstmals 2023 können wir unseren Aktionärinnen und Aktionären eine Dividende ausbezahlen.» Sie wird ein Prozent betragen und anstatt in bar in Gutscheinen ausbezahlt, einlösbar im Sulzer Volg-Laden.

Reto Weiss gehört dem Verwaltungsrat der Zentrum AG an. zvg

Auch die Volg Konsumwaren AG, Hauptmieter in der von der Zentrum AG vermieteten Erdgeschoss-Gewerberäume, zieht eine positive Bilanz des ersten Jahres. Tamara Scheibli, bei Volg Leiterin Kommunikation, sagt: «Wir freuen uns sehr, dass die neue Einkaufsmöglichkeit von der Sulzer Bevölkerung gerne besucht wird.»

Welchen Umsatz die Filiale im ersten Jahr erzielt hat, kommuniziert Volg nicht. Man sei «zufrieden», sagt Scheibli. Der Umsatz bewege sich «im Rahmen der Erwartungen».

Photovoltaikanlage soll Strompreishammer abfedern

Mit dem Kapital der Aktionärinnen und Aktionäre, etwa 485'000 Franken, kann die Zentrum AG jetzt auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Dorfladens verwirklichen. Weiss schätzt, dass sie im Februar in Betrieb gehen kann. Dann wird sie etwa die Hälfte des Stroms liefern, den die Liegenschaft braucht – gute Perspektiven auch für den Volg mit seinem stromintensiven Betrieb von Kühlgeräten und Leuchten. Weiss sagt: «So können wir die 2023 wirksam gewordene Strompreiserhöhung in Laufenburg für unsere Mieterschaft abfedern.»

Aufs Dach des Dorfladens Sulz kommt eine Photovoltaikanlage. zvg

Dabei stellte es sich als Glücksfall heraus, dass die auf Solaranlagen spezialisierte Sulzer Stäuble Elektrotechnik ebenfalls bei der Zentrum AG eingemietet ist. Im September erst die Module bestellt, im Dezember schon weitgehend installiert – Weiss war selbst überrascht, wie schnell das Projekt verwirklicht werden konnte.

Auch die Raiffeisenbank Regio Laufenburg zieht für die ersten Monate Betrieb in der neuen Liegenschaft eine positive Bilanz. Sowohl der Beratungspunkt als auch der Bancomat würden rege genutzt, sagt Peter Senn, Vorsitzender der Bankleitung.

Die Raiffeisenbank Regio Laufenburg freut sich jetzt auch, das durch die Züglete in den Dorfladen im Erdgeschoss frei gewordene frühere Bankgebäude vermieten zu können. Urs Huber wird darin ein Velogeschäft eröffnen, voraussichtlich zum 1. März. Reto Weiss ist sich sicher. Er sagt: «Die Neueröffnung wird auch dem benachbarten Dorfladen noch mal einen Push geben.»