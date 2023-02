Laufenburg Wer am lautesten rief, bekam die meisten Würste: Beim Narrolaufen ging es mal wieder lautstark zu und her Mit dem Narrolaufen der Narro-Altfischerzunft 1386 am Fasnachtsdienstag nährt sich das närrische Treiben traditionell dem Ende zu. Aber es ist dennoch einer der Höhepunkte der Städtlefasnacht und ihrer alten Traditionen. Auch dieses Mal wieder – bei idealen Bedingungen und schönstem Frühlingswetter.

Das Narrolaufen in Laufenburg bildet am Fasnachtsdienstag traditionell einen der Höhepunkte der Städtlefasnacht. Andrea Worthmann

Einer der wichtigsten Bräuche der grenzüberschreitenden Städtlefasnacht in Laufenburg ist das Narrolaufen der Narro-Altfischerzunft 1386 am Fasnachtsdienstag, mit dem das närrische Treiben sich langsam auch dem Ende nähert.

Jetzt war es wieder so weit. Es war ein Narrolaufen wie aus dem Bilderbuch – bei sonnigem Frühlingswetter und fast schon schweisstreibenden Temperaturen. Das Narrolaufen bildet einen letzten Höhepunkt der Laufenburger Städtlefasnacht. Die Narronen ziehen, mit nach oben geschobenen Larven und ihre Säcke gefüllt mit Orangen, Weggli und Würsten, rückwärts durch die Altstadtgassen. Hinter ihnen her drängt die lärmende Kinderschar samt Eltern und Grosseltern. Und im Chor weithin hörbar ertönen die alten Verse, die teilweise historischen Charakter haben.

Wer am lautesten rief, bekam die meisten Würste

Dazu zählen beispielsweise: «S`hocke drei Narre ufs Hanselis Charre, wi lache die Narre, Narri-Narro.» Oder: «S'isch Fasnacht, s'isch Fasnacht, d`Buure frässe Würscht, und wenn sie alli g`frässe händ, so lönd sie langi Füürz.»

Ein Hagel von Orangen, Weggli und Würsten ergoss sich dabei auf die rufenden Kinder, die begeistert zugriffen. Und sie hatten die alten Fasnachtssprüche gut gelernt und waren bestens vorbereitet. Es ging lautstark zu und her. Denn wer am lautesten rief, wurde am meisten mit Würsten bedacht und beschenkt.

Die Laufenburger Städtlefasnacht ist Teil der schwäbisch-alemannischen Fasnacht und wurde bereits bei der Entstehung der Narro-Altfischerzunft im Jahre 1386 gefeiert. Die Lage der beiden Schwesterstädte dies- und jenseits des Rheins bildet die Grundlage für das einmalige Fasnachtserlebnis, das wieder Tausende in ihren Bann zog.