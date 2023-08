Laufenburg Weil die Artgenossen es brutal picken und hacken: Huhn Piep-Piep bleibt lieber unter Menschen Die heute 18-jährige Savannah Zollinger hatte im Juni ein Hühnerei ausgebrütet. Das Küken ist inzwischen zehn Wochen alt und auf dem Weg, ein Huhn zu werden. Es lebt immer noch im Haus, denn mit den Artgenossen tut es sich schwer. Hingegen sitzt es gerne vor dem Spiegel – und schläft dabei manchmal sogar ein.

Es piept, es scharrt, es hüpft, es pickt und flattert. Manchmal schnurrt es sogar. Das Huhn der Rasse Brahma, das Savannah Zollinger vor gut zehn Wochen am Körper ausgebrütet hatte, lebt immer noch im Haus der Familie und freut sich des Lebens. Dabei sollte es eigentlich schon unter seinen Artgenossen leben. Ganz so einfach ist das aber nicht.

Das Brahma-Huhn sitzt gerne bei «Ziehmama» Savannah Zollinger auf der Schulter. Bild: zvg

Nach vier Wochen wurde das Küken zum ersten Mal mit anderen Hühnern konfrontiert und es klappte gut. Die anderen taten ihm nichts, das Küken hatte jedoch merklich Angst und konnte durch den Zaun schlüpfen. Erst kürzlich folgte ein zweiter Versuch, aber die anderen Hühner betrachteten es nun schon als Konkurrenzhuhn, das einer Hierarchie, der sogenannten Hackordnung, folgen muss. Sie pickten und hackten es brutal. Also kam es wieder mit zurück nach Laufenburg.

Es sitzt gerne vor dem Spiegel

Am Anfang noch auf Billy getauft, wird es mittlerweile nur noch Piep-Piep genannt. Für das Huhn ist Savannah Zollinger die Bezugsperson. Sie hat ein Gehege in ihr Zimmer gebaut, in dem es dem Huhn an nichts fehlt. Ein kleines Haus aus Karton, einen Korb ausgelegt mit Stoff zum Nesteln, eine Wanne mit Sand zum Scharren, eine Stange zum Sitzen und einen Spiegel. Ja, genau: Hühner haben Spiegel offenbar sehr gern. So sitzt Piep-Piep oft davor, schaut sich an und schläft dabei ein.

Die Hühnerrasse hat auch an den Füssen Federn. Bild: zvg

Das Huhn schläft ohnehin viel, ist aber sonst mit in den Familienalltag integriert. Ist Savannah Zollinger ausserhalb ihres Zimmers bei der Familie, ist das Huhn immer mit dabei. Hund Otis und Katze Lucy haben sich längst an das neue Familienmitglied gewöhnt. Piep-Piep sitzt gerne auf der Schulter seiner «Ziehmama» und beobachtet ihr Tun. Es liebt den Kontakt zu Menschen und lässt sich gerne an der Brust kraulen oder kuschelt mit seiner Besitzerin.

Bei der momentanen Hitze bleibt Piep-Piep fast den ganzen Tag im Haus. Wird es am Abend kühler, nimmt die 18-Jährige ihr Huhn und geht vor das Haus. Dort kann es nach Lust und Laune rumlaufen, picken und scharren. Es frisst dann gern die Pflanzen zwischen den Steinen oder kleine Insekten.

Die grosse Frage: Hahn oder Henne?

Das Geschlecht des Huhns ist immer noch nicht sicher, es deutet aber einiges darauf hin, dass es ein Mädchen ist. «Man erkennt es an der Grösse, aber auch an den Schwanzfedern, die bei Hähnen länger und schneller wachsen», weiss die junge Laufenburgerin. «Auch der Kamm auf dem Kopf sollte beim Männchen deutlicher zu sehen sein.» Dennoch: Ohne direkten Vergleich könne man das schwer erkennen und es bleibe eine Vermutung. Spätestens wenn es kräht, wäre es sicher ein Hahn.

Noch piepst das Huhn meistens, aber in bestimmten Situationen, beispielsweise beim Hochnehmen, kann es mal vorkommen, dass schon ein Geräusch kommt, was sich fast wie ein Gackern anhört. Savannah Zollinger sagt: «Es ist gerade in der Stimmbruchphase.»

Savannah Zollinger hat ihr Huhn mehr als lieb gewonnen und würde es am liebsten behalten. Das ist natürlich nicht so einfach. Sie ist sich sicher: Es wird sich eine Lösung finden. Vorerst kann Piep-Piep bleiben.