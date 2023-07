Laufenburg Wegen Lärm und Littering: Die Stadt verschärft die Regeln für die Badstube Berge von Abfall, stinkender Hundekot und Partymusik mitten in einer Erholungszone: Die warme Jahreszeit ist in Laufenburg mit unschönen Nebenerscheinungen verbunden. Jetzt ergreift die Stadt Massnahmen – mit einem Appell an die Einwohnerinnen und Einwohner und neuen Regeln für die Badstube.

Die Badstube ist in Laufenburg der «Place to be» – gerade in der warmen Jahreszeit, wenn freie Tage und laue Abende am Ufer des Rheins oder auch mal im kühlen Nass genossen werden können. Auch die Stadt weiss um die Erholungsoase mitten in der Altstadt. Aber sie weiss auch um unschöne Nebenerscheinungen, welche die Idylle massiv beeinträchtigen können.

Die Badstube mit Blick auf die Altstadtkulisse ist einer der idyllischsten Badeorte im Fricktal – sorgt derzeit aber auch für Ärger. Bild: Nadine Böni

Gleich drei Mal in einer Woche hat sie auf ihrer Homepage in der Rubrik «Neuigkeiten» auf Missstände im Umgang mit Abfallentsorgung und Lärmbelästigungen hingewiesen – und jetzt eine neue Benützungsverordnung für die Badstube erlassen.

Vergehen können polizeilich geahndet werden

Demnach ist es ab sofort verboten, Lautsprecher oder Musikanlagen zu benutzen, es gilt die Leinenpflicht, eine Nachtruhe ist einzuhalten und Abfälle sind fachgerecht zu entsorgen. Verstösse können polizeilich geahndet werden. Die Lärmproblematik in der Badstube wurde auch in den sozialen Medien thematisiert und unter anderem diskutiert, ob und wie dem «Partyvolk» zu begegnen ist.

Das neue Reglement in der Badstube war dabei schon länger geplant, wie Stadtschreiber Marco Waser sagt. «Auf Begehren der Anwohnenden hat der Stadtrat Laufenburg vor zwei Jahren entschieden, die in die Jahre gekommene Benützungsordnung zu überprüfen und zu aktualisieren.» Und weiter:

«Glücklicherweise sind uns dieses Jahr noch keine grossen (negativen) Vorkommnisse in der Badstube bekannt; mit der neuen Benützungsordnung kann aber präventiv angesetzt werden, damit der gute Zustand auch so bleibt.»

Die anderen Missstände finden sich nicht nur an der Badstube, sondern auch und vor allem am Schlossberg. Dort – so heisst es – werden grössere Abfallberge zurückgelassen, die dann von Forst & Dienste entsorgt werden müssten. Dies führe zu Mehrkosten und deshalb appelliert die Stadt an die Besucherinnen und Besucher, ihren Abfall mitzunehmen oder fachgerecht zu entsorgen.

Hundekot gehört in Robidog-Behälter

Ausserdem wurde festgestellt, dass Hundekotbeutel oftmals in offenen Abfallkübel landen, statt in den dafür vorgesehenen Robidog-Behältern. Die Entsorgung passiere zwar auf die gleiche Weise, so Waser, aber: «Die Hundekotbeutel, die nicht immer sehr fest zugeknüpft sind, beginnen bei Sonneneinstrahlung extrem zu stinken. Dies machte sich in den letzten hitzigen Wochen gut bemerkbar.»

In Laufenburg und Sulz sind 60 Robidog-Behälter vorhanden, wie Marco Waser sagt. Die Standorte werden immer wieder überprüft. Auch hier gilt: Bei unsachgemässer Entsorgung droht den Hundebesitzerinnen und

-besitzern eine Busse.