Laufenburg Vorfreude auf die fünfte und schönste Jahreszeit: Das Programm der Laufenburger Städtlefasnacht steht Die Organisatorinnen und Organisatoren der Laufenburger Städtlefasnacht hoffen auf viele Besucherinnen und Besucher. Schliesslich mussten sich die Fasnachtsfans in den vergangenen beiden Jahren gedulden, als die Pandemie viele Anlässe ausfallen liess, gerade auf badischer Seite. Nun findet die Fasnacht wieder mit dem normalen Programm statt – mit kleinen Änderungen.

Das Organisationskomitee der Laufenburger Städtlefasnacht freut sich auf die fünfte Jahreszeit: (v.l.) Anita Strahner, Martin Schmid, Stefan Fischer, Linda Oeschger, Thomas Scherzinger, Dana Wasmer, Tobias Maier und Marcus Bohm. Susanne Eschbach

Die Leute möchten wieder Fasnacht feiern. So zumindest sind die Erfahrungen und Eindrücke des Zunftmeisters der minderen Stadt, Thomas Scherzinger. Er sagt dies nach bisher zwei Umzügen in diesem Jahr, die von der Laufenburger Narro-Altfischerzunft 1386 besucht worden sind. Das macht auch den Organisatoren der diesjährigen Städtlefasnacht in Laufenburg Hoffnung auf viele Besucherinnen und Besucher.

Immerhin fast drei Jahre hat sich die Laufenburger Bevölkerung – zumindest im badischen Teil der Stadt – gedulden müssen, bevor es in diesem Jahr endlich wieder mit dem gewohnten Fasnachtsprogramm losgeht. Zumindest fast gewohnt. Denn einige Änderungen konnten die Verantwortlichen im Programm präsentieren.

Prämierte Kinder dürfen am Umzug mitlaufen

Den beliebten Laufenburger «Wiiberklatsch» wird es zumindest in diesem Jahr nicht geben und es bleibt bisher noch offen, wie es in den kommenden Jahren weitergehen wird. Lediglich für die Kinderfasnacht hat sich ein Ersatz gefunden. Allerdings wird diese nicht wie gewohnt am Fasnachtsmontag stattfinden, sondern ist in das Nachmittagsprogramm der Städtlefasnacht am Fasnachtssamstag, 18. Februar, miteingebunden.

Die Kinderfasnacht wird von der neu gegründeten Jugendgruppe der Waldgeister Rhina auf dem Rathausplatz durchgeführt. Die Laufenburger Elfer sehen sich personell nicht mehr in der Lage, Veranstaltungen zu organisieren, und haben sich aus diesem Grund auch komplett aus der Organisation der Laufenburger Fasnacht zurückgezogen.

Um 15.11 Uhr an dem Samstag beginnt das «WGR Kinderfäscht». Neben einigen Spielen bieten die Waldgeister den Kindern die Möglichkeit, ein Kostüm aus den Materialien zu basteln, wie sie auch in den «Häsern» der Waldgeister vorhanden sind. Diese Kostüme werden am Ende des Nachmittags um 17.11 Uhr prämiert. Die Kinder, die prämiert worden sind, dürfen dann gemeinsam mit den Waldgeistern am Fasnachtssonntag beim grenzüberschreitenden Umzug mitlaufen. «Das Kinderfäscht der Waldgeister richtet sich vor allem an die Grundschulkinder», sagt Sascha Komposch.

Plakette zeigt die «Laufenburger Acht»

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Plakette geben. In diesem Jahr zeigt die Plakette einen Narro, eingewickelt in einer Acht. Dies soll den grenzüberschreitenden Erlebnisweg «Laufenburger Acht» symbolisieren, der, wie die grenzüberschreitende Fasnacht in Laufenburg auch, zwei Länder miteinander verbindet. Es gibt die Plakette mit Glasur und ohne. Die Zunftbrüder sind bereits wieder in Laufenburg und den Teilorten unterwegs und verkaufen sie. Sie sind aber auch direkt am Umzug am Fasnachtssonntag erhältlich.

Der Narro und die «Laufenburger Acht» stehen für die grenzüberschreitende Verbindung der beiden Laufenburg. Susanne Eschbach

Das Laufenburger Häxefüür am Samstag, 18. Februar, feiert in diesem Jahr das 20-Jahre-Jubiläum. «Eigentlich hätten wir 2021 das 20-Jährige gefeiert», erklärt Sascha Komposch von den Waldgeistern Rhina auf Nachfrage. Doch wegen Corona konnte das Jubiläum nicht gefeiert werden, weshalb man in diesem Jahr die 20. Ausgabe der inzwischen auf fast 80 Gruppen angewachsenen Veranstaltung nachholt.