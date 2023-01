Kapitän Marcus van Nijenhoff plante, in die Saison 2023 mit einem neuen Schiff, ausgelegt für 250 Passagiere, zu starten. Doch weil die Genehmigung für den Transport für das doppelstöckige Floss auf sich warten liess, verzögert sich die Fertigstellung nun. Dafür wird die schwimmende Attraktion an einem Stück angeliefert – und wird in Richtung Fricktal durch halb Deutschland transportiert.