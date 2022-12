Laufenburg «Verantwortung übernehmen»: Ehemaliger Vizeammann kritisiert Stadtrat wegen Strompreisdebakel und fordert Lösungen In Laufenburg steigt der Strompreis im nächsten Jahr um satte 160 Prozent. Das bringt Firmen und Haushalte ins Rotieren. In den sozialen Medien ist von «Abzockerei!» die Rede und der ehemalige Vizeammann Meinrad Schraner fordert in einem offenen Brief, die zuständigen Stadträte sollen die politische Verantwortung für den Imageschaden übernehmen und Lösungen für Personen und KMUs mit Existenzsorgen aufzeigen.

Exklusiv für Abonnenten

Roman Maier in seiner Bäckerei Maier in Laufenburg. Mira Güntert

Der Schock in Laufenburg sitzt tief: Der Strompreis steigt im nächsten Jahr um 160 Prozent. Das heisst: Die Kilowattstunde kostet künftig 2,6-mal so viel wie heute. Das trifft alle hart, auch Grosskunden wie die Bäckerei Maier in Laufenburg. Statt rund 135'000 Franken muss sie künftig über 400'000 Franken für den Strom bezahlen.

Die Bäckerei hat insofern noch Glück, als dass sie schon lange geplant hat, auf der Produktionshalle eine Solaranlage zu installieren. Diese kommt im Frühling. «Das wird den Preisschock hoffentlich etwas dämpfen», sagte Geschäftsführer Roman Maier zur AZ.

«Wir zahlen die Zeche»

In den sozialen Medien ist denn auch der Preisschock ein grosses Thema. «Wir zahlen die Zeche», schreibt ein User, ein anderer stört sich an der unpersönlichen Information und ein dritter fasst es in einem Wort zusammen: «Abzockerei!» Auch Meinrad Schraner ist «geschockt» über die Preiserhöhung und wendet sich mit einem offenen Brief an die Einwohnerinnen und Einwohner von Laufenburg und Sulz.

Meinrad Schraner sass bis Ende 2021 im Stadtrat von Laufenburg. zvg

Pikant dabei: Meinrad Schraner (SVP) sass bis Ende 2021 selber im Stadtrat. Er war Vizeammann und forderte bei den Gesamterneuerungswahlen im Herbst 2021 den amtierenden Stadtammann Weiss (Die Mitte) heraus. Die Rechnung ging allerdings nicht auf: Schraner wurde nicht nur als Ammann nicht gewählt, sondern sogar als Stadtrat abgewählt.

Neuer Vizeammann wurde Christian Rüede (SVP), der sich seinerseits von der Ammannkandidatur seines Parteikollegen distanziert und sich hinter Weiss gestellt hatte. Rüede ist auch Präsident der dreiköpfigen Elektrakommission in Laufenburg, die für den Stromeinkauf zuständig ist. Der Kommission gehören neben ihm Edgar Schraner und Salvatore Giglio an. Giglio ist zugleich Leiter der Elektrizitätsversorgung.

Kritik an unpersönlichem Brief

Schraner nennt weder Rüede noch Giglio in seinem offenen Brief namentlich, sondern schreibt vom «zuständigen Ressortleiter». Er hält in seinem Brief fest, dass er wie viele Laufenburgerinnen und Laufenburger geschockt sei über die Ankündigung der Strompreiserhöhung. Er stört sich dabei – wie andere auch, mit denen die AZ gesprochen hat, – an der Kommunikation der Elektrizitätsversorgung Laufenburg:

«Der unpersönliche Brief, ohne Kontaktadresse und Unterschrift liest sich kalt und gefühllos von Seiten der Verursacher. Es tut ihnen leid, das war's dann schon.»

Die Gemeinde Laufenburg habe 2023 einen der höchsten Strompreise im Fricktal und im Kanton, schreibt Schraner. «Junge Familien, Einpersonenhaushalte, vermutlich auch Rentnerinnen und Rentner rechnen in schlaflosen Nächten ihre Finanzen durch.» Sie müssen sich überlegen: Wo sparen wir dieses Geld ein? Schraner fragt: «Keine Ferien, Musikschule, Reitunterricht, neues Velo, Restaurantbesuche und Ausflüge mehr?»

Strom zu «katastrophalen Preisen» eingekauft

In der Ankündigung sage der zuständige Ressortleiter, es tue ihm leid und Schraner fragt: «Ja was denn?» Er sei der Chef der Elektrizitätsversorgung.

«Er ist verantwortlich für den Stromeinkauf. Tatsache ist, dass alle vier Tranchen zu katastrophalen Preisen und zu schlechten Zeitpunkten eingekauft wurden.»

Der Ukraine-Krieg könne, so Schraner weiter, nicht als Verursacher für alles herhalten. Die Stromproduktionskosten im Wasserkraftwerk Laufenburg hätten mit und ohne Krieg den gleichen Preis. Schraner folgert:

«Entweder wurde schlecht oder gar nicht verhandelt oder man hat den Stromeinkauf schlicht und einfach verschlafen. Man hatte keinen Plan.»

Die Auswirkungen für die Einwohnerinnen und die Einwohner sowie für das Gewerbe der Gemeinde Laufenburg seien gravierend. Schraner rechnet vor: Laufenburg habe 1364 Haushalte und rund 160 Firmen. «Wir sprechen von mehreren Millionen Mehrkosten für Haushalte, Unternehmer und Konsumenten.»

Politische Verantwortung übernehmen

Im Reglement der Elektrizitätsversorgung Laufenburg und im Geschäfts- und Kompetenzenreglement der Gemeinde sei der Stromeinkauf nicht geregelt, so Schraner, obwohl schon seit Jahrzehnten eine eigene Elektra betrieben werde. Für ihn ist klar:

«Die politische Verantwortung für die aktuelle Strompreiskatastrophe in Laufenburg liegt beim Ressortleiter Elektra und zum Teil seinem Stellvertreter.»

Beide zusammen sässen seit mehr als zwanzig Jahren in der Elektra. Schraner fragt: «Was sind ihre Vorschläge zur Abfederung dieses enormen Preisschubs?» Die neu sechs Rechnungsstellungen statt zwei pro Jahr könnten ja nicht ernst gemeint sein, findet Schraner. «Diese zusätzlichen Verwaltungskosten können eingespart und zur Abfederung von Härtefällen verwendet werden.»

Schraner fordert deshalb die Neuregelung der Verhandlung der künftigen Stromverträge. Auch die Strategie der Elektrizitätsversorgung müsse überprüft und angepasst werden. Schraner schliesst seinen offenen Brief mit einer politischen Forderung an den Stadtrat:

«Die zuständigen Stadträte sollen die politische Verantwortung für den Imageschaden übernehmen und uns Lösungen aufzeigen für Personen und KMUs mit Existenzsorgen bezüglich der Bezahlung ihrer Stromrechnung im Jahr 2023.»