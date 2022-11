«Unverschuldete Notlage mildern»: Die FDP fordert an der Gmeind eine «Abfederung des exorbitanten Strompreises»

Der Strompreis in Laufenburg steigt um satte 160 Prozent. Das will die FDP nicht hinnehmen und fordert an der Gemeindeversammlung eine Entlastung für alle. Diese soll über die Netznutzungsgebühren geschehen.