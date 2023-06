Laufenburg Über zwei Millionen Franken mehr für den «Adler»: Stadtrat muss an der Gmeind weiteres Geld für die Liegenschaft einsammeln 2,52 Millionen Franken hätte die Sanierung des markanten Gebäudes am Marktplatz ursprünglich kosten sollen – zu optimistisch, wie der Stadtrat in der Botschaft zur kommenden Gemeindeversammlung festhält. Doch nicht nur der schon Ende 2020 gesprochene Kredit ist zu gering. Es muss jetzt Extra-Geld genehmigt werden, auch für Vorhaben, die der Stadtrat eigentlich gar nicht wollte.

Der Umbau und die Renovation des «Adlers» in Laufenburg kommt deutlich teurer als kalkuliert. Bild: Hans Christof Wagner

Mit Anträgen auf Zusatz- und Verpflichtungskredite in Höhe von zusammen mehr als zwei Millionen Franken geht der Laufenburger Stadtrat in die Gemeindeversammlung am kommenden Donnerstag, 15. Juni. Alle drei haben mit der «Adler»-Liegenschaft in der Altstadt zu tun.

Finanziell der grösste Brocken ist der Zusatzkredit über 742’050 Franken, für den der Stadtrat das Ja des Souveräns möchte. Was dieser in der Gemeindeversammlung am 20. November 2020 ursprünglich für die Sanierung des markanten Gebäudes am Marktplatz gesprochen hat – 2,526 Millionen Franken – wird nicht ausreichen, heisst es in der Botschaft zur Versammlung. «Es stellte sich während des Sanierungsverlaufs heraus, dass der beantragte Kredit zu optimistisch gestaltet wurde», heisst es darin weiter.

140’000 Franken für die Wohnungen im Obergeschoss

Bauherrenwünsche und Projektoptimierungen machen mit 292'000 Franken den Löwenanteil der Mehrkosten aus. Mit 127'000 Franken schlägt die Teuerung bei Vergaben und Baumaterialien zu Buche.

In die Wohnungen im zweiten Obergeschoss des «Adlers» sollen jetzt auch 140’000 Franken fliessen. Bild: Hans Christof Wagner

Und waren für die Wohnungen im zweiten Obergeschoss ursprünglich lediglich Pinselrenovationen vorgesehen und dafür nur 20'000 Franken eingestellt, will man sie für 140'000 Franken jetzt doch aufwendiger sanieren. Die «stark in die Jahre gekommenen Wohnungen» seien im derzeitigen Zustand nicht vermietbar, heisst es. Zumindest nicht bei der steuerkräftigeren Mietklientel, auf welche die Stadt aus ist. Um die gewünschte Klientel anziehen zu können, führe kein Weg an einer umfassenderen Renovation der Wohnungen vorbei.

Ohne moderne Küche keinen Gastronomen

Neben dem 742'050-Franken-Zusatzkredit wird der Stadtrat am 15. Juni im Zusammenhang mit dem «Adler»-Umbau zwei weitere Geldanträge stellen: Zum einen 695’000 Franken für den Ausbau von Küche und Einrichtung des Restaurants im Erdgeschoss. Dort hatte die Stadt ursprünglich gar nicht viel investieren und die Räume nur optisch auffrischen wollen.

Doch jetzt heisst es: Mit der vorliegenden Ausstattung kann kein Pächter oder keine Pächterin gefunden werden. «Es musste festgestellt werden, dass heutige Gastronomen einen gewissen Standard in einer Gastro-Küche erwarten», steht in der Botschaft.

Weiter steht auf der Traktandenliste der Gemeindeversammlung der Verpflichtungskredit in Höhe von 620’000 Franken für den Ausbau der Büroräume im ersten Obergeschoss des «Adlers». Dort soll ja – das hatte das Stimmvolk im November gegen den Willen des Stadtrates beschlossen – der Regionale Sozialdienst Laufenburg einziehen.