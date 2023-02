LAufenburg-Sulz Aus Leidenschaft wird Beruf: Urs Huber macht sich mit Veloladen selbstständig Fürs Velo hat sich der Sulzer immer schon begeistert. So sehr, dass der Handel damit jetzt seine Existenzgrundlage werden soll. Am 28. Februar eröffnet «Velowerk Huber» neu. Huber sieht gute Chancen, sich im boomenden Zweiradhandel in der Region etablieren zu können. Für ihn ist der neue Laden auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln.

In Vorfreude aufs neue Geschäft: Urs und Martina Huber werden den Veloladen in Sulz betreiben. Bild: zvg

Urs Huber sagt, er rufe zurück. Er ist aktuell mit dem Schreiner zugange, der die Ladentheke zimmern soll. Huber ist im Moment jeden Tag vor Ort – an der Hauptstrasse 89 in Sulz. Dort wird er am 28. Februar sein neues Geschäft eröffnen: «Velowerk Huber», einen Veloladen.

Noch bis Anfang 2022 war Huber in einem Metier tätig, das gegensätzlicher kaum sein könnte – als Inhaber der vom Vater geerbten Lastwagentransportfirma. Nach deren Verkauf bereitete er den Sprung ins neue Business vor und kehrt damit zu seinen beruflichen Wurzeln zurück. Hat er doch Kleinmotorrad- und Fahrradmechaniker gelernt. So kann er jetzt daran anknüpfen und mit seiner Qualifikation auch den Werkstattbereich in seinem neuen Laden abdecken. Huber sagt:

«Ich bin sehr glücklich mit dem Standort – mitten im Zentrum von Sulz und mit dem Dorfladen als Nachbarn.»

Der Sport ist ihr Metier, von links: Lea, Martina, Urs, Anja und Jan Huber, fotografiert zu Hause in Sulz. Bild: Fabio Baranzini (27. Januar 2021)

Viele Mitbewerber gebe es nicht mehr rund um Sulz und so sieht er gute Chancen darauf, sich im boomenden Velohandel eine neue Existenz aufbauen zu können. Dabei dürfte ihm sein Name förderlich sein. Ist er doch selbst lange Velorennen gefahren. Ist er doch als Jugendtrainer des in Sulz beheimateten Raiffeisen Racing Teams aktiv. Ist doch die ganze Familie sportlich unterwegs – der Papa wie auch dessen Kinder.

Sprung in die neue Selbstständigkeit von Corona überschattet

Aber Urs Hubers Sprung ins Velogeschäft war von Corona überschattet und von der Gefahr, im Veloboom der Pandemiezeit als Neukunde von Herstellern gar nicht erst beliefert zu werden. So war er zeitweise auch in Verhandlungen zwecks Übernahme eines schon bestehenden Veloladens im Fricktal. Doch dann beruhigten sich die Lieferengpässe wieder.

Der Veloladen Sulz kommt in die Räume der früheren Raiffeisenbank Regio Laufenburg in Sulz. Bild: Hans Christof Wagner (11. Januar 2022)

Und als die Raiffeisenbank Regio Laufenburg davon hörte, dass er auf der Suche nach einem Ladengeschäft war, machte sie ihm ein Angebot. Deren frühere Sulzer Geschäftsstelle war durch die Züglete in einen Anbau am neu eröffneten Dorfladen frei geworden. Huber griff zu. Und so kann der Sulzer auch mit seinem neuen Beruf im Dorf bleiben.

Aber noch gab es an der Liegenschaft so manches zu tun. War ihr Erdgeschossgrundriss zuvor durch viele kleinere Bankbüros geprägt, mussten Wände herausgenommen werden, um so einen grösseren Verkaufsraum samt angeschlossener Werkstatt entstehen zu lassen. Zudem wurde ein Schaufenster eingebaut.

Velos wurden schon im Sommer 2022 bestellt

Jetzt ist Huber am Feinschliff mit dem Innenausbau und der Bestückung der Werkstatt. Und auch wenn sich die Lieferprobleme teils entschärft hätten – bei den Ersatzteilen gebe es noch immer Probleme. Um sicher zu gehen, dass die Velos rechtzeitig im Laden stehen, hat sie Huber schon im Sommer 2022 bestellt.

Im «Velowerk» werden vorerst er und Ehefrau Martina die Kundinnen und Kunden bedienen. «Wir werden den Laden anfangs zu zweit betreiben. Schliesslich müssen wir unsere Kundschaft erst noch aufbauen», sagt Huber. So sei die Anstellung eines weiteren Mitarbeitenden vorerst kein Thema. Und Urs Huber weiss: «Momentan ist es ohnehin fast unmöglich, eine Fachkraft zu finden.»