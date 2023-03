Laufenburg Striche, die zu Schrift und Kunst werden: Das «Sprachpanorama» widmet der chinesischen Kalligrafie eine Sonderausstellung Das Laufenburger Museum Sprachpanorama widmet eine neue Sonderausstellung der chinesischen Kalligrafie. Das Highlight der Ausstellung ist ein 2,7 Meter langes Paneel mit 1000 präzise angeordneten Tusche-Schriftzeichen. Bei der Eröffnung durften die Besucherinnen und Besucher sogar selbst Hand anlegen – oder besser: den Pinsel.

Kalligrafin und Chinesischlehrerin Angela Hui-Chia Yu beim Vorzeigen am Workshop im Museum Sprachpanorama. Bild: zvg / «Aargauer Zeitung»

Am Wochenende wurde in Laufenburg im Museum Sprachpanorama, dem ersten Sprachmuseum der Schweiz, die Sonderausstellung «Chinesische Kalligraphie – Ästhetik – Kunst – Meditation» eröffnet. Anhand der Werke der in Taiwan geborenen Angela Hui-Chia Yu erfahren Besucherinnen und Besucher Wissenswertes zur Tradition der chinesischen Kalligrafie und zur chinesischen Zeichenschrift und können sich selber auf Original-Schreibübungsmatten im Schreiben von ersten Strichen und Zeichen versuchen.

Das Highlight der Ausstellung ist ein 2,7 Meter langes Paneel mit 1000 präzise angeordneten Tusche-Schriftzeichen. Die minutiöse und gleichzeitig so ästhetische Arbeit der Chinesischlehrerin und Kalligrafin ist beeindruckend und wirkt schon beim Betrachten meditativ. Sie selber sagt, dass sie die Konzentration bei ihrer künstlerischen Tätigkeit total abschalten lässt.

Erste Striche der chinesischen Schrift

Im Workshop mit der Schriftkünstlerin am Nachmittag lernten die Teilnehmenden anhand des Zeichens für Ewigkeit erste wesentliche Striche der chinesischen Schrift näher kennen. Auf den Schreibmatten schrieben die Übenden mit Pinsel und Wasser und nach wenigen Minuten war die Matte bereit für nächste Schreibversuche – ganz ohne Ausradieren.

Einblick in die Sonderausstellung «Chinesische Kalligraphie» im Museum Sprachpanorama. Bild: zvg /«Aargauer Zeitung»

Die Lernenden wurden instruiert, wie der Pinsel mit allen fünf Fingern zu halten ist, in welcher Reihenfolge, in welcher Richtung und mit welcher Stärke die Striche zu setzen sind. Kalligrafie heisst auf Chinesisch «shūfa». Die beiden Silben bedeuten schreiben und Weg, Methode. Und der Weg hin zur Schönschrift ist lang. Auch hier gilt: Sehr viel Übung macht den Meister oder die Meisterin.

Erste wichtige Inputs haben die Besucher und Besucherinnen an diesem Tag schon einmal mitgenommen und schliesslich ist das Anfangen für alles, was man tun will, das Wichtigste. Für die Teilnehmenden verging die Zeit an diesem Nachmittag bei der Beschäftigung mit dem Zeichen für Ewigkeit wie im Flug.

Die Ausstellung im «Sprachpanorama» ist noch bis am 3. Juni zu sehen. Das Museum ist jeweils samstags von 14 bis 17 Uhr offen. (az)