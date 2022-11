Laufenburg Brunnen in der Altstadt sollen versetzt werden – Anstösser hält das für teuer und unnötig Laufenburg will 2023 nicht nur viel Geld in den Untergrund investieren, sondern auch an der Oberfläche. Die Altstadt zur «Begegnungszone» aufzuwerten, ist das Ziel. Aktuell liegt das entsprechende Baugesuch auf dem Rathaus öffentlich auf. Schon jetzt ist klar: Gegen das Mammutprojekt regt sich Widerstand. Zwingen Einwendungen das Vorhaben in die Knie?

Vor der Adler-Liegenschaft in der Laufenburger Altstadt plätschert der Markt-Brunnen. Er soll versetzt werden. Bild: Nadine Böni (7. Juni 2019)

Die dritte Etappe der Belags- und Werkleitungssanierung in der Laufenburger Altstadt wird konkret. Bis 8. Dezember liegt das entsprechende Baugesuch öffentlich im Rathaus auf. Es ist ein Perimeter, der sich auf Marktgasse, Rösslistäge, Rossgässli, Flössergasse, Marktplatz, Herrengasse und Schlossbergsteig erstreckt.

Mit Gesamtkosten von 7,35 Millionen Franken und einer voraussichtlichen Bauzeit von bis zu 2,5 Jahren ist es ein Megaprojekt, von dem Einheimische und Auswärtige lange betroffen sein werden. Die Stadt rechnet mit Baubeginn für Frühjahr/Sommer 2023.

Seit 21. Oktober und noch bis 8. Dezember liegt das Baugesuch der Stadt öffentlich auf. Das ist rund zwei Wochen länger als normal. Stadtschreiber Marco Waser erklärt:

«Die öffentliche 30-tägige Auflagefrist wurde verlängert, da alle angrenzenden Grundeigentümer noch schriftlich benachrichtigt wurden.»

Was unterirdisch für den Projektperimeter vorgesehen ist – die Erneuerung der Leitungen für Abwasser, Wasser und Strom sowie der Hausanschlüsse – macht mit zusammen 4,7 Millionen mehr als 60 Prozent der Gesamtkosten aus. Dass es an der Zeit ist, die teils maroden Leitungen zu erneuern, dürfte unbestritten sein. Auch hat der Souverän den 7,35-Millionen-Franken-Kredit bereits genehmigt.

Der Rössli-Brunnen in der Marktgasse in Laufenburg liegt noch von der Strasse weg versetzt. Die Stadt will das ändern. Bild: Andrea Worthmann (2. November 2022)

Zu reden geben dürfte mehr das, was die Stadt an der Oberfläche plant. So will sie die in der Marktgasse bestehenden Brunnen, den Marktplatz- und den Rössli-Brunnen versetzen und den wohl in den 1950er-Jahren abgebauten Brunnen vor der Probstei neuerrichten.

Drei Brunnen entlang der Marktgasse aneinandergereiht

«Die Marktgasse wird eine Gasse der Brunnenplätze», hält das am Projekt beteiligte Büro Naef Landschaftsarchitekten in einem dem Baugesuch beigefügten Gestaltungsbericht fest. Die Versetzung der bestehenden zwei Brunnen wird mit ihrer besseren Sichtbarkeit begründet. Geplant ist, beide mehr in die Marktgasse hineinzuversetzen.

Ziel ist auch, verbunden mit der Anpflanzung von vier Schirmplatanen, den Marktplatz optisch und ökologisch aufzuwerten. Im Schatten der Bäume verbessere sich das Mikroklima. Gastrobetriebe könnten das Areal als Aussenfläche nutzen. «Mit der Sanierung soll die Altstadt generell als Begegnungszone aufgewertet werden», sagt Waser.

Anstösser Felix Klingele bereitet Einwendung vor

Laut Waser ist gegen das Baugesuch bisher eine Einwendung eingegangen. Eine weitere wird kommen – die von Anstösser Felix Klingele. Er sei noch dabei, sie vorzubereiten, sagt er. Schon klar jetzt: Klingele stört sich vor allem an den Brunnen-Plänen der Stadt. Er meint:

«Ich sehe keinen Grund für Versetzung und Neuerrichtung. Das ist teuer und unnötig. Die Stadt hat doch kein Geld.»

Die Versetzung des Markplatzbrunnens in Richtung Marktgasse schränke die Nutzungsmöglichkeiten angrenzender Liegenschaften, darunter auch eine ihm gehörende, ein, argumentiert Klingele weiter.

In die Laufenburger Marktgasse sollen Schleppstufen eingebaut werden, um auf der Fläche Tische und Stühle aufzustellen (Visualisierung). Bild: zvg

Zudem sieht er in den für die Marktgasse geplanten Schleppstufen «Stolperfallen», die Schneeräumung und Strassenreinigung erschwerten. Dabei hält sie die Stadt für attraktiv. Anwohnerinnen und Anwohner bekämen so trotz des Gefälles der Strasse ebene Flächen vor ihren Häusern und könnten darauf Tische und Stühle aufstellen – Begegnungszone.

Klingele schätzt, dass die Stadt noch mehr Einwendungen erreichen wird. Viele seien mit den Brunnenversetzungen nicht einverstanden. Für seine eigene Einwendung habe er von verschiedenen Leuten Unterstützung erhalten, erklärt er. Sie hätten sich solidarisch erklärt und sich per Unterschrift hinter seine Kritikpunkte gestellt.