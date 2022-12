Laufenburg Standing Ovations für Kurt Obrist: Sulzer wird Ehrenpräsident des Aargauischen Musikverbandes Nach 16 Jahren ehrenamtlicher Arbeit im kantonalen Zusammenschluss der Blasmusiker, darunter neun Jahre an der Spitze, wurde Obrist bei der 136. Delegiertenversammlung in Sulz feierlich und unter Würdigung seiner Verdienste verabschiedet. Mit Giuseppe Di Simone folgt ihm sein bisheriger Vize nach.

Kurt Obrist (rechts) wird die Ehrenpräsidentschaft verliehen. Giuseppe Di Simone gratulierte. zvg

237 Delegierte von 133 Verbandsvereinen sowie rund 50 Ehrengäste versammelten sich am vergangenen Samstag zur 136. Delegiertenversammlung des Aargauischen Musikverbandes in der Mehrzweckhalle in Sulz. Nach der musikalischen Eröffnung durch die Stadtmusik Laufenburg begrüsste Verbandspräsident Kurt Obrist die Anwesenden zu seiner letzten Delegiertenversammlung in seiner Funktion als Präsident.

Die Verbandsgeschäfte wurden an der Delegiertenversammlung reibungslos abgewickelt, gaben keinen Anlass zu Diskussionen und wurden von einer grossen Versammlungsmehrheit gutgeheissen.

Wie wichtig der Nachwuchs für den Verband ist, brachte der Ressortleiter Jugendmusik Aargau, Thomas Suter, zum Ausdruck. Er zeigte auf, wie der Aargauische Musikverband mit diversen Projekten die Jugend fördere. So wurde von der Versammlung die Unterstützung zur Planung eines kantonsübergreifenden Jugendmusikfestivals Nordwestschweiz auch gutgeheissen.

Gruppenbild von links: Stefanie Keller, Marcel Dürr, Daniel Schrenk, Kurt Obrist, Giuseppe Di Simone, Thomas Suter, Reto Näf und Sarah Neuhaus. zvg

Mit der Demission aus der Verbandsleitung von Kurt Obrist und Urban Bauknecht musste mit zwei neuen Mitgliedern die Leitung komplettiert werden. Der Wölflinswiler Reto Näf wurde von der Versammlung zum neuen Musikkommissionspräsidenten gewählt. Er löste nach 27-jähriger Tätigkeit Urban Bauknecht ab.

Der Tubist aus der Musikgesellschaft Strengelbach, Marcel Dürr, wurde von der Versammlung ebenfalls einstimmig zum neuen Vorstandsmitglied gewählt. Der amtierende Vizepräsident, Giuseppe Di Simone, wurde von der Versammlung einstimmig zum neuen Verbandspräsidenten gewählt.

Grossratspräsidentin und Landammann halten Grussworte

Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener verglich ihre Aufgabe mit dem Dirigenten der Blasmusik. Sie versuche, immer wieder taktvoll die Aufgaben zu verteilen, um eine Harmonie zu erreichen. Am Schluss sollte bei der Politik wie der Musik ein Mehrwert für alle zu spüren sein, so die Politikerin.

Alex Hürzeler, Landammann und Kulturdirektor des Kantons Aargau, erwähnte die Wichtigkeit der Verbandsarbeit. Mit dem neuen Kulturkonzept 2023 bis 2028 solle die Zusammenarbeit der Verbände mit der Regierung gestärkt werden, um so auch gemeinsam zu erkennen, was besser gemacht werden könnte, sagte Hürzeler.

Phillipp Wagner, Leiter des Kompetenzzentrums Militärmusik, lobte die Zusammenarbeit mit dem Aargauer Blasmusikverband. Er erwähnte, wie wichtig für ihn die Zusammenarbeit sei, zudem auch die Militärmusik mit dem fehlenden Nachwuchs zu kämpfen habe.

Der neue und alte Verbandspräsident Giuseppe Di Simone (li) und Kurt Obrist mit der Präsidentin des SVB, Luana Menoud-Baldi. zvg

Die Präsidentin des Schweizer Blasmusikverbands, Luana Menoud-Baldi, brachte dem kantonalen Verband die besten Grüsse ihres Verbandes und lobte die gute Zusammenarbeit. Sie zeigte sich erfreut, dass sie seit dem neuen Jahr ihre Arbeit wieder ohne Einschränkungen ausführen darf und die Blasmusik wieder Fahrt aufgenommen habe.

Unermüdliches Engagement zu Gunsten der Blasmusik

Alle Redner lobten die gute Zusammenarbeit mit dem abtretenden Präsidenten und bedankten sich bei ihm für sein unermüdliches Engagement zu Gunsten der Blasmusik. Giuseppe Di Simone bedankte sich bei Kurt Obrist für die geleistete Arbeit in den vergangenen 16 Jahren, wovon er neun Jahre als Verbandspräsident amtete.

Können es jetzt auf der Ruhebank ruhig angehen lassen – Kurt Obrist mit Partnerin Heidi Mettauer. zvg

Neben der Ruhebank, die der scheidende Präsident vom Verband entgegennehmen durfte, wurde ihm die Ehrenpräsidentschaft verliehen. Die Versammlung bestätigt die Wahl zum Ehrenpräsidenten und bedankte sich mit Standing Ovations bei ihm für seine Arbeit.

Obrist würdigte Urban Bauknecht für dessen 27-jährige Tätigkeit in der Verbandsleitung. Da er bereits die Ehrenmitgliedschaft sowie die Ehrennadel erlangte, wurde ihm für seine Verdienste eine gravierte Taschenuhr geschenkt.

Nach rund drei Stunden konnte der Präsident seine letzte Versammlung schliessen und verabschiedete sich mit den Worten: «Es war mir eine Ehre, für den Aargauischen Musikverband tätig zu sein.» Zum Mittagessen, das die Musikgesellschaft Sulz servierte, wurden die Anwesenden von der Blaskapelle Rhybuebe aus Stein unterhalten.