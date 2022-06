Laufenburg Stadtrat will bei Schulhaus auf erneuerbare Energie setzen – und fordert einen Millionenkredit für ein neues Heizsystem An der «Gmeind» der Stadt stehen sechs Kredite mit einem Volumen von rund sechs Millionen Franken auf der Traktandenliste. Alleine drei Millionen hiervon fallen auf ein Projekt beim Schulhaus Blauen: den Ersatz der alten Öl- durch eine Holzschnitzelheizung samt diverser Modernisierungen.

Die Ölheizung des Schulhaus Blauen hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und soll ersetzt werden. Walter Christen

Es geht um viel Geld an der Gemeindeversammlung von Laufenburg. So entscheidet der Souverän am Donnerstag, 23. Juni in der Stadthalle über sechs Kredite mit einem Gesamtvolumen von rund sechs Millionen Franken.

Der grösste Kredit auf der Traktandenliste ist jener für den Heizsystemersatz und die Teilsanierung der Haustechnikanlagen im Schulhaus Blauen mit über drei Millionen Franken. Hier hat die bestehende Ölheizung ihre Lebensdauer erreicht. Beim Erweiterungsbau vor einigen Jahren wurde die bestehende Heizung belassen, die bereits seit dem Neubau der Schulanlage im Jahr 1976 in Betrieb ist.

Umweltfreundliche Alternative zur Ölheizung

Die Heizung soll jetzt durch eine umweltfreundlichere Wärmeerzeugung ersetzt werden, die in das bestehende Heizsystem eingebunden wird. Konkret handelt es sich um eine neue Holzschnitzelheizung mit dazugehörigem Schnitzelsilo und Wärmespeicheranlage.

Die Lüftungsanlage in den Garderoben der alten Turnhalle hat ebenfalls ihre Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden. Die Regulierungen aller bestehenden Lüftungsanlagen entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und werden modernisiert.

Von den Baumassnahmen hinsichtlich Sanierung und Modernisierung betroffen sind neben Schulgebäude und alter Turnhalle auch die Dreifach-Sporthalle, das FC- und Tennis-Garderobengebäude sowie der Pavillon, die alle ans neue Heizsystem angebunden werden sollen.

Schulleitung ist über Projekt informiert

Bereits im März stellte der Stadtrat das Projekt der Schulleitung vor, um sich Inputs zu holen. In der Botschaft der Gemeindeversammlung heisst es dazu:

«Sofern dem Baukredit zugestimmt wird, erfolgt der Baubeginn frühestens im Januar 2023.»

Einen Kredit über knapp 1,6 Millionen Franken beantragt der Stadtrat für die Sanierung der Wasser und Stromleitung im Gebiet Geissbel. Aufgrund des schlechten Zustands der Zuleitungen und der durch die Neubauten verunmöglichten Zugänglichkeit bei einem Wasserleitungsbruch ist die Erneuerung dringend anzugehen, heisst es hierzu in der Botschaft.

Zur Verbesserung des Löschschutzes sollen entlang der Strasse Geissbel zudem zwei neue Hydranten gestellt werden. Gleichzeitig sollen im ganzen Gebiet die Strom- und Wasserzähler ersetzt und auf «Smart Meter» umgerüstet werden. Weiter sieht der Stadtrat vor, neben dem Ersatz der öffentlichen Beleuchtung auch sämtliche Stromleitungen im Projektperimeter zu ersetzen.