Laufenburg Stadt schreibt Sulzer Weinberg zu Neuverpachtung aus: Nach diesen fünf Kriterien erfolgt die Vergabe Für Rebland auf einer Fläche von zwei Fussballfeldern in der Germatt wird eine neue Pächterin oder ein neuer Pächter gesucht. 1204 Franken beträgt die jährliche Gebühr für das 140 Aren grosse Areal, auf dem Blauburgunder kultiviert wird. Nicht jeder kann sich bewerben. Kriterium Nummer eins für den Zuschlag ist die Führung eines landwirtschaftlichen Betriebs.

Im Laufenburg Ortsteil Sulz wird vor allem Blauburgunder – hier die Sorte «Maria Feld» – angebaut. Steffi Griner (8. September 2020.

Die Stadt Laufenburg hat im Sulzer Ortsteil eine rund zwei Fussballfelder grosse Fläche zur Neuverpachtung ausgeschrieben. Dabei handelt es sich um 140 Aren Rebland in der Germatt. «Der Pächter hat das Pachtland aus privaten Gründen fristgerecht gekündigt», sagt Stadtschreiber II Ivan Brigante.

Nachdem der Weinbau in Sulz um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aufgrund von Mehltau und der Reblaus vollständig verschwunden war, erlebte er 1982 eine Renaissance, als in der Germatt ein neuer Rebberg in Südostlage zwischen Mittelsulz und Gansingen angelegt wurde. Die betreffende Rebland-Parzelle 1008 sei schon immer im Besitz der Einwohnergemeinde, so Brigante.

1204 Franken Pachtgebühr pro Jahr

Bei dem Wein, der auf der zur Pacht ausgeschriebenen Parzelle angebaut wird, handelt es sich um Sulzer Blauburgunder. Brigante sagt:

«Die Pachtgebühr beträgt 1204 Franken pro Jahre, 8.60 Franken pro Are. Es sind noch immer intakte Rebpflanzen darauf angebaut.»

Pachtinteressenten haben die Möglichkeit, noch bis zum 30. November ihr Interesse an dem Rebland beim Gemeinderat schriftlich zu bekunden.

Gemäss Brigante ist die Einwohnergemeinde, vor allem aber auch die Ortsbürgergemeinde Laufenburg im Besitz vieler Landwirtschaftsparzellen, die direkt an Landwirte oder Private vermietet werden. So beliefen sich die Pachtzinseinnahmen der Einwohnergemeinde im Jahr 2021 auf rund 8200 Franken, jene der Ortsbürgergemeinde auf gar 37’900 Franken.

Ein Blick in das Aargauische Geografische Informationssystem zeigt, dass es im Fricktal so manche Rebland-Parzelle gibt, die sich nicht im Besitz des Winzers befindet, der dort Weinanbau betreibt. Ein Beispiel hierfür ist etwa Winzer Gerhard Wunderlin aus Zeiningen. Mehrere Parzellen, auf denen er Wein kultiviert – insgesamt 1,5 von vier Hektaren – befinden sich im Besitz von Privatpersonen. Einen Nachteil deswegen aber habe er keinen, sagt er.

Pächter muss landwirtschaftlichen Betrieb führen

Das Auswahlverfahren für die Reblandparzelle in Sulz richtet sich nach den Richtlinien zur Vergabe von Pachtverträgen der Stadt. Die Vergabe an eine Pächterin oder einen Pächter erfolgt durch den Stadtrat auf Empfehlung der Landschafts- und Landwirtschaftskommission. Die Empfehlung zur Vergabe orientiert sich an einer fünfstufigen Prioritätenliste.

Das wichtigste Kriterium ist erstens, dass der Pächter einen Landwirtschaftsbetrieb als Haupterwerb betreibt. Zweitens, dass der Landwirtschaftsbetrieb auf dem Gemeindegebiet von Laufenburg liegt; und drittens in geografischer Nähe zur entsprechenden Pachtparzelle. Viertens hat der bisherige Pächter Vorzug bei der Pachtvergabe und fünftens sollen Parzellen nach Möglichkeit zusammengelegt werden.

Ist nicht anderes vereinbart, so Brigante, hat der Pächter das Grundstück im gleichen Zustand der Bodennutzung abzugeben, wie er sie angetreten hat. Brigante sagt:

«Grundsätzlich ist die Stadt aber offen, ob der Nachfolger den Weinanbau übernehmen möchte oder diesen an jemand anderen übergibt.»