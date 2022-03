Laufenburg Sogar das Wasser ist besonders: Hier lernen künftige Stadtführerinnen und Stadtführer die Geheimnisse der Stadt kennen Nachdem letztes Jahr coronabedingt keine neuen Stadtführerinnen und Stadtführer ausgebildet werden konnten, sind dieses Jahr gleich fünf Männer und eine Frau auf den geschichtlichen Spuren Laufenburgs unterwegs – um diese dann in Zukunft Touristinnen und Touristen sowie Einheimischen näherzubringen.

Von links: Pattric Grzybek, Martin Münch, Philipp Kaufmann, Reto Weiss, Hans Eugen Fritschler, Eveline Dillinger, Andreas Kistner, René Weiss, Franziska Winter, Andrea Baumann, Rudolf Lüscher. Andrea Worthmann/Aargauer Zeitung

Der kalte Wind zieht ungemütlich über die historische Altstadtbrücke, als sich im schattigen Teil Laufenburgs eine Gruppe Geschichts- und Tourismusinteressierter versammelt. Es ist Samstagmorgen, 9.30 Uhr. Bei der Tourist-Info Schweiz geht es los mit einer ersten Einführung in die Grundlagen Laufenburgs in Form einer – und nichts liegt näher – klassischen Stadtführung. Schliesslich wollen die hier Anwesenden künftig selbst Stadtführungen durchführen.

Stadtführung für Stadtführungsnachwuchs

Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Förderverein Tourismus Laufenburg, Mirko Purgato, und Stadtführer Rudolf Lüscher, der gemeinsam mit Pattric Grzybek vom Förderverein die Stadtführeranwärterin und -anwärter ausbilden wird, geht es auf Wunsch aller zügig in die Sonne und somit auf die historische Brücke. Mit von der Partie auch Andrea Baumann und Franziska Winter von der Tourist-Info.

Die Laufengasse war mal Schauplatz eines Spielfilms, erzählt Pattric Grzybek (vorne links). Andrea Worthmann/Aargauer Zeitung

«Acht verschiedene Stadtführungen gibt es», sagt Winter und pro Spezialführung gäbe es zwei Verantwortliche. Daher ist genug Ersatz wünschenswert. Schon am Anfang versucht Grzybek die Teilnehmenden aus der Reserve zu locken und fragt spasseshalber ein paar geschichtliche Fakten ab, aber man lässt sich nicht lumpen und die richtigen Antworten kommen prompt.

«Die deutsche Seite nannte man ‹mindere Stadt›, weil sie kleiner war. Die Schweizer Seite hiess darum ‹mehrere Stadt›», erklärte Grzybek, und auch das war nicht allen unbekannt.

Sogar das Wasser ist besonders

Die mittlerweile schon wärmende Sonne auf der Brücke liess den erfahrenen Stadtführer noch ein bisschen über das Schlössle, seine Madame Codman und die von ihr erbaute Codmananlage erzählen, bevor die Gruppe auf der Schweizer Seite weitergehen sollte und am Laufenbrunnen wieder zum Stehen kam. Grzybek fordert alle auf:

«Fasst das Wasser mal an. Wer weiss, was das Besondere an dem Wasser im Laufenbrunnen ist?»

Auch hier liess die Antwort nicht lange auf sich warten: «Das Wasser kommt aus Deutschland», weiss jemand.

So geht es weiter durch die Gassen der «mehreren Stadt» und man erfährt noch, dass das Rathaus mal ein Spital war, was es mit den E-Gräbern (auch Ehegräber) auf sich hat und welches Haus Schauplatz eines Spielfilms war. Ein bisschen Gesteinskunde gab es bei einem Halt in der Badstube und danach ging es zum Aufwärmen und den ersten Austausch ins Café.

Aufwärmen und erster Austausch der zukünftigen Stadtführerin und Stadtführer im Café Maier. Andrea Worthmann/Aargauer Zeitung

Was motiviert die Teilnehmerin und die Teilnehmer, sich dem Kurs anzuschliessen? «Ich finde Laufenburg einfach fantastisch. Und deshalb möchte ich mein Wissen über diese Stadt gerne weitervermitteln», sagt Andreas Kistner, einer der Anwärter, und fügt an:

«Ausserdem wird es Zeit, dass es auch mal eine Stadtführung in Englisch im Angebot gibt.»

Dies könne er gerne übernehmen. Eveline Dillinger, die einzige Frau in der Gruppe, meint: «Ich habe das immer schon gewollt.» Die Begeisterung ist ihr ins Gesicht geschrieben. Und, so Dillinger weiter, sie führe eine Familientradition weiter, denn der Schwiegervater war auch schon Stadtführer. René Weiss' Interesse wiederum gilt der Architektur und Geschichte Laufenburgs. «Das möchte ich unbedingt weitergeben.»

Der geschichtsträchtige Schlossberg darf auf keiner Stadtführung fehlen. Andrea Worthmann/Aargauer Zeitung

Weitere Kurstage bis Mitte April geplant

Nach dem Besuch auf dem Schlossberg und einem Schlenker vorbei am Gericht endet an der Tourist-Info dieser erste Einführungskurs. Die Anwärterin und die Anwärter werden vier weitere Kurstermine sowie eine Prüfung absolvieren – und dafür jede Menge Lernmaterial erhalten. Ab Mitte April dann können die frischgebackenen Stadtkundigen auf die Touristinnen und Touristen losgelassen werden.