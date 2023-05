Laufenburg Schon wieder: Die Jungschwäne sind tot – hat sie ein Wels geholt? Nach der Pechsträhne in den letzten Jahren sah es für die Laufenburger Schwanenfamilie so gut aus. Die fünf Jungtiere entwickelten sich prächtig – und fanden menschliche Freunde, die sie aus grosser Not gerettet haben. Doch nun sind sie tot. Schwanenvater Hannes Burger hat einen Verdacht, was passiert ist.

Das letzte Bild, das Schwanenvater Hannes Burger am Samstag von der Familie machen konnte. Bild: Hannes Burger

Es sah für das Laufenburger Schwanenpaar so gut aus: Vor eineinhalb Wochen schlüpften fünf Jungtiere und entwickelten sich seither prächtig, wie Hannes Burger erfreut feststellte.

Jeden Tag besuchte der ehemalige Stadtrat und Schwanenvater «seine» Schwanenfamilie, sah zu, wie ein Jungtier aus dem Nest purzelte und vom Vater liebevoll wieder hineinbugsiert wurde, sah zu, wie die Familie erstmals gemeinsam auf dem Rhein unterwegs war. «Ich war überzeugt: Diesmal schaffen sie es», sagt Burger und fügt hinzu:

«Nach dem Pech in den letzten Jahren hätten sie es auch verdient gehabt.»

Die Pechsträhne begann vor drei Jahren. Damals spülte das Hochwasser das Nest weg. Vor zwei Jahren kamen alle sieben Jungschwäne beim Hochwasser ums Leben und im letzten Jahr raubte ein Fuchs oder ein anderes Wildtier die Eier aus dem Nest.

Bereits vor zwei Jahren kamen alle sieben Jungschwäne ums Leben. Bild: Hannes Burger

Umso erfreuter war Burger, dass die Schwäne ihr Nest in diesem Jahr an einem neuen Standort errichtet hatten, am Feldgraben, einem Zufluss in den Rhein, der ruhiger fliesst als der Andelsbach. Umso erfreuter war er auch, als er sah, dass das Wasser in diesem Jahr nicht ganz so hoch stieg. Und umso erfreuter war er, als er sah, wie gut sich die Familie auf dem Rhein zurechtfand.

Als er die Eltern alleine sah, schwante Burger Böses

Doch die Pechsträhne hält an: Die fünf Jungschwäne sind tot. Was genau passiert ist, kann Burger nicht sagen. Ihm schwante Böses, als er die Eltern am Sonntagnachmittag schwimmend auf dem Rhein sah – alleine. Er holte den Feldstecher, äugte in alle Richtungen. Nichts. Von den fünf Jungtieren fehlte jede Spur.

Einen Verdacht, was passiert sein könnte, hat Burger allerdings:

«Die jungen Schwäne wurden vermutlich von einem Wels gefressen.»

Denn in der Nähe des Kraftwerks, wo sich die Schwanenfamilie in den letzten Tagen aufhielt, leben auch Welse. Die Raubfische, die im Schnitt ein- bis eineinhalb Meter lang werden, fressen vorwiegend andere Fische, aber auch Amphibien, Krustentiere – oder eben junge Wasservögel. «Ein Fischer hat mir erzählt, dass es bei uns Wels-Exemplare hat, die bis drei Meter lang sind», erzählt Burger, blättert in den Fotos, holt ein Spezielles auf den Bildschirm und sagt: «Das ist das letzte Foto der jungen Schwäne.» Das Bild zeigt die Familie, wie sie friedlich auf dem Rhein schwimmt.

Beim Kraftwerk gerettet

Ein anderes Foto zeigt die Schwanenfamilie, nachdem sie wieder vereint ist. «Das war ein erster Schockmoment», erinnert sich Burger. Was war geschehen? Die Schwanenfamilie war in der Nähe des Kraftwerks unterwegs, als die Jungtiere von der starken Strömung in Richtung Schleusen abgetrieben wurden. Passanten konnten sie gerade noch rechtzeitig retten und brachten die Jungtiere auf einer Decke zum Bootssteg. Die Eltern beobachteten die Szenerie genau – und holten ihren Nachwuchs beim Bootssteg wieder ab.

Burger ist, wie viele andere Laufenburger, traurig, dass es auch in diesem Jahr mit dem Schwanennachwuchs nicht geklappt hat. Nach den Erfahrungen in den letzten Jahren mag er nicht mehr so recht daran glauben, dass es mit dem Nachwuchs im nächsten Jahr funktionieren wird. «Irgendetwas ist immer», sagt er, weiss aber auch: Die Hoffnung stirbt zuletzt.