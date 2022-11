Das Kunstwerk «Quellfassung», in den 1970er-Jahren von Erwin Rehmann geschaffen, befindet sich jetzt wieder am Ort seiner Entstehung - im Skulpturengarten des Rehmann-Museums - liegend statt stehend, was an eine Turbine erinnert. Neu bietet die Einrichtung auch einen Film über die Ausstellung «Alles fliesst».