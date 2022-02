Laufenburg «Red Lion» hat sich gut etabliert – Betreiber mahnt Gäste zu mehr Ruhe im Städtli und wehrt sich gegen Gerede Seit fast drei Monaten ist Laufenburg um eine Lokalität reicher. Neben Gerede über seine Person und ein paar lauten Gästen ist Inhaber Sascha Lenzin zufrieden mit dem Start der Bar. Gegen die unschönen Behauptungen und Verursacher von Ruhestörung möchte er angehen und fordert dennoch mehr Toleranz.

Sascha Lenzin hinter der Bar im «Red Lion». Andrea Worthmann

Dunkel und ein bisschen schummrig. Das Licht reduziert, Lampen an der Decke, deren Farbverlauf langsam wechselt. Der neonleuchtende Schriftzug vom «Red Lion» an der Wand hebt sich hell ab. Die Fensterfront grossflächig mit Milchfolie abgeklebt, damit nicht jeder reingucken kann. So präsentiert sich die Bar am Abend.

Eröffnung fand grossen Anklang

Sascha Lenzin, Inhaber der Bar Red Lion im Herzen Laufenburgs bilanziert die erste Zeit äusserst positiv. Es kamen mehr Gäste als erwartet und das, obwohl es gleich nach der Eröffnung mit den Coronamassnahmen und der einhergehenden Sitzpflicht schwieriger wurde. Nachdem an der Eröffnungsparty über hundert Leute den Weg zum «Red Lion» fanden, konnte Lenzin zwei Wochen später nur noch eine begrenzte Anzahl Leute reinlassen.

Und ihm wird in Laufenburg scheinbar das Leben nicht ganz einfach gemacht. Er sagt:

«Es gibt Leute, die sagen, ich würde es nicht lang schaffen, die einfach schlecht über mich reden und Dinge behaupten, die nicht stimmen.»

Der 23-Jährige sieht darin nur Neider. «Hier sind alle willkommen und es kann sich jeder ein Bild machen. Ich habe die nötigen Bewilligungen; davon dürfen sich alle überzeugen, die das nicht glauben.»

Auch einige Veränderungen gibt es zu verzeichnen. Eine weitere Lounge und ein Tisch kamen dazu. Die Öffnungszeiten wurden angepasst: Geöffnet wird erst um 19 Uhr, da vorher eher wenig los war.

Im Innenbereich des «Red Lion» gibt es nun noch mehr Sitzmöglichkeiten. Andrea Worthmann

Die Spielautomaten wurden durch einen Kickertisch ersetzt und dieser sorgt seitdem täglich für viel Spass und «gewonnene sowie verlorene Getränke». «Alles Umsatz», freut sich Lenzin. Sehr gut laufe auch die Übertragung von Fussballmatches auf dem grossen Fernsehbildschirm in der Bar.

Das Alter des Publikums bewegt sich im Durchschnitt zwischen 20 und 40 Jahren. Die meisten Gäste verzeichnet Lenzin freitagabends.

Anwohner beschwerten sich über laute Gäste

Mit dem Standort am Marktplatz und den dort ansässigen Anwohnern gab es auch Beschwerden wegen Ruhestörung, das gibt der junge Wirt unumwunden zu:

«Ich setze mich sehr dafür ein, dass es draussen ruhig bleibt. Das ist mir enorm wichtig und ich probiere mein Bestes.»

Auch Kollegen helfen dabei. Sogar Hausverbote wurden schon erteilt, um Ärger zukünftig zu vermeiden.

In der Regel klappe das gut, so Lenzin, aber wenn dann einmal etwas aus dem Ruder laufe, bleibt genau dieser Eindruck bei den Leuten hängen. Das sei schade und tue ihm leid. Und dennoch wünscht er sich ein bisschen mehr Toleranz, wenn es ja die meiste Zeit gut funktioniere.

Pläne für ein Aussenkonzept bereits ausgearbeitet

Zum Frühling hin sind bereits Abklärungen mit der Gemeinde im Gange, um zu schauen, ob und wie man eine Aussenbewirtung verwirklichen kann. «Ich möchte, dass alles ins Stadtbild passt, dass man gut durchfahren kann und dass es sicher ist mit der Baustelle neben dran», betont Lenzin.

Um die Zukunft macht sich der Jungunternehmer momentan keine Sorgen: «Es läuft sehr gut. Vor allem aber möchte ich mich bei meinen Freunden und meiner Familie für die tolle Unterstützung bedanken.»