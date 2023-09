Laufenburg Quantensprung in der Holzbearbeitung: Balteschwiler AG feiert Einweihung ihrer neuen Fertigungsstrassen Das Laufenburger Holzbauunternehmen hat am Firmensitz 8,5 Millionen Franken investiert. Jetzt ist es in der Lage, dort rund 500’000 Quadratmeter Massivholzplatten pro Jahr abzubinden. Die Verantwortlichen hoben hervor, wie die Umsetzung des Projekts in nur rund anderthalb Jahren gelungen ist – und das bei laufendem Betrieb.

Es war ein Mammutprojekt mit überaus ambitioniertem Zeitplan, aber die Laufenburger Balteschwiler AG hat ihn einhalten können: Binnen nur rund anderthalb Jahren hat das Fricktaler Holzbauunternehmen zwei zusätzliche 5-Achs-CNC-Industrieanlagen zur Bearbeitung von Grossformatplatten installiert und in Betrieb genommen, eine 8,5-Millionen-Franken-Investition. Jetzt wurde das mit den Mitarbeitenden, Vertreterinnen und Vertretern von Partnerfirmen und weiteren Gästen vor Ort gross gefeiert.

Die Laufenburger Balteschwiler AG feierte die Einweihung zweier neuer CNC-Anlagen mit einem grossen Festprogramm. Bild: Hans Christof Wagner

Laut den Ausführungen von Balteschwiler-CTO Markus Fuhrer markieren die neuen Anlagen einen Quantensprung in der Holzbearbeitung des Unternehmens. Ab dem vierten Quartal werde die Balteschwiler AG in der Lage sein, rund 500'000 Quadratmeter Massivholzplatten pro Jahr abzubinden. Und nach Fuhrers Angaben boome der Holzbau mit Massivholzplatten.

72 Meter lange CNC-Fertigungsstrasse als Herzstück

Möglich macht das die Investition in zwei neue Grossanlagen: In bestehenden Hallen wurde zum einen ein CNC-Bearbeitungszentrum errichtet, das Massivholzplatten in der Grösse bis zu 14 Meter auf 2,5 Meter bearbeiten kann. Zum anderen wurde in eine 72 Meter lange CNC-Fertigungsstrasse mit zwei Portal-Robotern und zwei Wendeeinrichtungen investiert. Beide Anlagen ergänzen die schon seit 2012 bestehende 5-Achs-CNC-Holz-Bearbeitungsanlage am Laufenburger Standort.

Balteschwiler-CTO Markus Fuhrer streifte den Werdegang des Projekts. Bild: hcw

Fuhrer rief in Erinnerung, wie das Projekt nur binnen anderthalb Jahren geplant und erfolgreich umgesetzt worden ist. Im Januar 2022 sei die Freigabe durch den Verwaltungsrat erfolgt und habe eine erste Kostenbesprechung mit den Projektpartnern, den Maschinenbauunternehmen Maka und TechnoWood, stattgefunden.

Im August 2022 hätten dann die Umbauarbeiten der als Lager dienenden Balteschwiler-Halle begonnen. Und bereits Anfang 2023, wie Fuhrer erklärte, konnte beginnend mit den Fundamentarbeiten die eigentliche Installation der neuen Maschinen starten. April – Abnahme, Mai – Probebetrieb, September – Eröffnungsfeier.

25 Partnerfirmen am Projekt beteiligt

Fuhrer unterstrich, dass das Projekt im laufenden Betrieb verwirklicht worden ist und der straffe Zeitplan eine Herausforderung für alle darstellte. «Aber wir haben es dank eines Superteams und dank Superpartnern geschafft», sagte er. Und fügte an: «Mit den neuen Investitionen können wir uns jetzt am Markt agil und effizient aufstellen.» 25 Unternehmen hätten an der Verwirklichung teilgehabt, sagte der Technische Leiter, darunter 20 aus der Schweiz. 76 Prozent der Produktionssumme seien von ihnen geleistet worden.

Auch Balteschwiler-CEO Jörg Langheim zeigte sich stolz auf die Investitionen am Laufenburger Standort. Bild: Hans Christof Wagner

Stellvertretend für sie überreichte Balteschwiler-CEO Jörg Langheim Vertretern des Schweizer Unternehmens TechnoWood eine Auszeichnung.

Auch Langheim unterstrich vor den zahlreichen Festgästen, wie trotz Pandemie und Lieferkettenproblemen sämtliche Termine hätten eingehalten werden können. Moderiert wurde das mehrstündige Festprogramm von der TV-Moderatorin Annette Fetscherin.

Und laut Fuhrer gehen die Arbeiten am Laufenburger Standort noch weiter. Als nächste Schritte nannte er den Bau eines Automatiklagers und die Montage eines 32-Tonnen-Krans.